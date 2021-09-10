https://ria.ru/20210910/terrorizm-1749502027.html
Песков рассказал о борьбе с международным терроризмом
Песков рассказал о борьбе с международным терроризмом - РИА Новости, 10.09.2021
Песков рассказал о борьбе с международным терроризмом
Россия постоянно борется с международным терроризмом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T12:48
2021-09-10T12:48
2021-09-10T12:48
в мире
терроризм
афганистан
дмитрий песков
панджшер (провинция)
россия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Россия постоянно борется с международным терроризмом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Россия постоянно борется с международным терроризмом", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, готова ли РФ дать бой терроризму, если такая угроза выйдет за пределы Афганистана.Талибы (движение "Талибан" запрещено в РФ как террористическое) месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.
https://ria.ru/20210909/ugroza-1749279007.html
афганистан
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в мире, терроризм, афганистан, дмитрий песков, панджшер (провинция), россия
Песков рассказал о борьбе с международным терроризмом
Пресс-секретарь президента Песков: Россия постоянно борется с международным терроризмом