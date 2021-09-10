Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210910/terakty-1749473197.html
Выжившая при терактах 11 сентября итальянка рассказала об отношении к жизни
Выжившая при терактах 11 сентября итальянка рассказала об отношении к жизни - РИА Новости, 10.09.2021
Выжившая при терактах 11 сентября итальянка рассказала об отношении к жизни
Итальянка Мартина Гасперотти приехала в Нью-Йорк на курсы английского языка и утром 11 сентября 2001 года собиралась подняться на верхний этаж Всемирного... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T10:47
2021-09-10T10:47
в мире
вашингтон (город)
пенсильвания
нью-йорк (город)
министерство обороны сша
теракты 11 сентября (2001)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749236518_148:0:1844:954_1920x0_80_0_0_c463ebfc0b8cd092ed6d9e56a2ecc958.jpg
РИМ, 10 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянка Мартина Гасперотти приехала в Нью-Йорк на курсы английского языка и утром 11 сентября 2001 года собиралась подняться на верхний этаж Всемирного торгового центра, чтобы насладиться видом и позавтракать. Теракт застал ее на первом этаже, когда она собиралась сесть в лифт. О том, как трагедия изменила ее отношение к жизни, спустя 20 лет она рассказала в беседе с РИА Новости.Гасперотти живет в городе Реджо-Эмилия и работает врачом-гигиенистом. Вернувшись из Нью-Йорка, она уволились из государственной клиники и начала частную практику."Не сразу, но со временем я решила, что хочу организовывать жизнь так, как хочу я. Быть самозанятой означает иметь для этого больше возможностей. Обязанностей хватает у нас всех, но да, гибкости стало больше. Я свободна выбирать, когда брать отпуск, когда уходить работы, хотя в часах ее стало больше. Это решение пришло с осознанием того, что вся жизнь — это миг. И понимаешь это, когда трогаешь ее рукой, как это сделала я", - сказала собеседница агентства.Вспоминая день 11 сентября, Гасперотти рассказала, что выбежала из небоскреба не сразу и оказалась на улице из любопытства.За минувшие с трагедии годы она привыкла проводить 11 сентября вне работы. По ее словам, о своем опыте она вспоминает "не каждый день, но часто"."Одиннадцатое сентября для меня стало счастливым днем. 11 всегда было моим счастливым числом, и после этого оно стало им еще больше. 11 сентября стало днем отдыха и размышлений. Не скажу, что за эти 20 лет я никогда не работала в этот день, но очень часто я себя освобождала от дел. Если бы в этом году оно не выпало на субботу, я бы тоже взяла выходной", - сказала Гасперотти, заключив, что считает себя "удачливейшей выжившей" и старается наслаждаться жизнью, "хотя в нынешние времена это сложновато".Двадцать лет назад, 11 сентября 2001 года, произошел один из страшнейших терактов в истории человечества. Террористы направили два захваченных пассажирских самолета в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий авиалайнер ударил в здание Пентагона в Вашингтоне, а четвертый упал в штате Пенсильвания. По официальным данным, погибли около 3 тысяч человек.
https://ria.ru/20210910/terakty-1749464896.html
https://ria.ru/20210909/opros-1749277964.html
вашингтон (город)
пенсильвания
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749236518_0:0:1923:1442_1920x0_80_0_0_83e230986c148b107cbdb8a9ae7dd5be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, вашингтон (город), пенсильвания, нью-йорк (город), министерство обороны сша, теракты 11 сентября (2001)
10:47 10.09.2021
 
Выжившая при терактах 11 сентября итальянка рассказала об отношении к жизни

Итальянка, выжившая при терактах 11 сентября, рассказала, как изменила отношение к жизни

© AP Photo / Amy SancettaТеракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке
Теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© AP Photo / Amy Sancetta
Читать ria.ru в
РИМ, 10 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянка Мартина Гасперотти приехала в Нью-Йорк на курсы английского языка и утром 11 сентября 2001 года собиралась подняться на верхний этаж Всемирного торгового центра, чтобы насладиться видом и позавтракать. Теракт застал ее на первом этаже, когда она собиралась сесть в лифт. О том, как трагедия изменила ее отношение к жизни, спустя 20 лет она рассказала в беседе с РИА Новости.
Гасперотти живет в городе Реджо-Эмилия и работает врачом-гигиенистом. Вернувшись из Нью-Йорка, она уволились из государственной клиники и начала частную практику.
Обломки рухнувшей башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. 11 сентября 2001 года - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Вчера, 09:58
Теракты 11 сентября ударили по самолюбию американцев, считает космонавт
"Не сразу, но со временем я решила, что хочу организовывать жизнь так, как хочу я. Быть самозанятой означает иметь для этого больше возможностей. Обязанностей хватает у нас всех, но да, гибкости стало больше. Я свободна выбирать, когда брать отпуск, когда уходить работы, хотя в часах ее стало больше. Это решение пришло с осознанием того, что вся жизнь — это миг. И понимаешь это, когда трогаешь ее рукой, как это сделала я", - сказала собеседница агентства.
Вспоминая день 11 сентября, Гасперотти рассказала, что выбежала из небоскреба не сразу и оказалась на улице из любопытства.
"Сначала был громкий шум и грохот. Вообще в Нью-Йорке много звуков, которые отличаются от моего родного города. Так что на месте я не взволновалась. Изнутри башни было непонятно, что происходит. Потом мы увидели выходящих и бегущих людей, и тогда я тоже вышла – но нас не предупреждали и не эвакуировали. Меня больше взяло любопытство пойти и посмотреть, что там снаружи, ощущения опасности не было", - сказала зубной врач.
За минувшие с трагедии годы она привыкла проводить 11 сентября вне работы. По ее словам, о своем опыте она вспоминает "не каждый день, но часто".
"Одиннадцатое сентября для меня стало счастливым днем. 11 всегда было моим счастливым числом, и после этого оно стало им еще больше. 11 сентября стало днем отдыха и размышлений. Не скажу, что за эти 20 лет я никогда не работала в этот день, но очень часто я себя освобождала от дел. Если бы в этом году оно не выпало на субботу, я бы тоже взяла выходной", - сказала Гасперотти, заключив, что считает себя "удачливейшей выжившей" и старается наслаждаться жизнью, "хотя в нынешние времена это сложновато".
Двадцать лет назад, 11 сентября 2001 года, произошел один из страшнейших терактов в истории человечества. Террористы направили два захваченных пассажирских самолета в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий авиалайнер ударил в здание Пентагона в Вашингтоне, а четвертый упал в штате Пенсильвания. По официальным данным, погибли около 3 тысяч человек.
Теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
9 сентября, 04:49
СМИ: теракты 2001 года в США навсегда изменили жизнь в стране
 
В миреВашингтон (город)ПенсильванияНью-Йорк (город)Министерство обороны СШАТеракты 11 сентября (2001)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:16СМИ: при взрыве бензобака в Китае погибли восемь человек, пять пострадали
06:05ВВС Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
05:58СК возбудил уголовное дело из-за взрыва газа в жилом доме под Ельцом
05:49Под завалами дома под Ельцом ищут пенсионера
05:30СМИ: сотрудничавшие с США афганцы получают угрозы от талибов
05:08Эксперт рассказал о желании Зеленского избраться на второй срок
04:59Россиянам раскрыли порядок действий при неправильном расчете пенсии
04:55Жителям дома под Ельцом, где взорвался газ, окажут помощь
04:41Администрация Липецкой области: дом, где взорвался газ, не был аварийным
04:33Число погибших при взрыве газа в доме под Ельцом выросло до двух человек
04:23ГП потребует от Испании экстрадиции беглого криминального авторитета
04:17В Хорватии заявили, что Запад бросил Украину на произвол судьбы
04:00Число раненных при взрыве газа в доме под Ельцом выросло до семи человек
03:54В результате взрыва газа в доме под Ельцом разрушен один подъезд
03:50При взрыве газа в доме под Ельцом погибла женщина
03:47Под завалами в доме под Ельцом могут находиться люди
03:37В результате взрыва газа в доме под Ельцом пострадали шесть человек
03:19Эксперт объяснила, почему золото такое дорогое
03:08Архитектор назвал причину обрушения небоскребов ВТЦ после теракта 9/11
03:00Эксперт назвал самые опасные способы согреться в неотапливаемой квартире
Лента новостейМолния