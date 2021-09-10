https://ria.ru/20210910/terakty-1749473197.html

Выжившая при терактах 11 сентября итальянка рассказала об отношении к жизни

Выжившая при терактах 11 сентября итальянка рассказала об отношении к жизни - РИА Новости, 10.09.2021

Выжившая при терактах 11 сентября итальянка рассказала об отношении к жизни

Итальянка Мартина Гасперотти приехала в Нью-Йорк на курсы английского языка и утром 11 сентября 2001 года собиралась подняться на верхний этаж Всемирного... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T10:47

2021-09-10T10:47

2021-09-10T10:47

в мире

вашингтон (город)

пенсильвания

нью-йорк (город)

министерство обороны сша

теракты 11 сентября (2001)

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РИМ, 10 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянка Мартина Гасперотти приехала в Нью-Йорк на курсы английского языка и утром 11 сентября 2001 года собиралась подняться на верхний этаж Всемирного торгового центра, чтобы насладиться видом и позавтракать. Теракт застал ее на первом этаже, когда она собиралась сесть в лифт. О том, как трагедия изменила ее отношение к жизни, спустя 20 лет она рассказала в беседе с РИА Новости.Гасперотти живет в городе Реджо-Эмилия и работает врачом-гигиенистом. Вернувшись из Нью-Йорка, она уволились из государственной клиники и начала частную практику."Не сразу, но со временем я решила, что хочу организовывать жизнь так, как хочу я. Быть самозанятой означает иметь для этого больше возможностей. Обязанностей хватает у нас всех, но да, гибкости стало больше. Я свободна выбирать, когда брать отпуск, когда уходить работы, хотя в часах ее стало больше. Это решение пришло с осознанием того, что вся жизнь — это миг. И понимаешь это, когда трогаешь ее рукой, как это сделала я", - сказала собеседница агентства.Вспоминая день 11 сентября, Гасперотти рассказала, что выбежала из небоскреба не сразу и оказалась на улице из любопытства.За минувшие с трагедии годы она привыкла проводить 11 сентября вне работы. По ее словам, о своем опыте она вспоминает "не каждый день, но часто"."Одиннадцатое сентября для меня стало счастливым днем. 11 всегда было моим счастливым числом, и после этого оно стало им еще больше. 11 сентября стало днем отдыха и размышлений. Не скажу, что за эти 20 лет я никогда не работала в этот день, но очень часто я себя освобождала от дел. Если бы в этом году оно не выпало на субботу, я бы тоже взяла выходной", - сказала Гасперотти, заключив, что считает себя "удачливейшей выжившей" и старается наслаждаться жизнью, "хотя в нынешние времена это сложновато".Двадцать лет назад, 11 сентября 2001 года, произошел один из страшнейших терактов в истории человечества. Террористы направили два захваченных пассажирских самолета в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий авиалайнер ударил в здание Пентагона в Вашингтоне, а четвертый упал в штате Пенсильвания. По официальным данным, погибли около 3 тысяч человек.

https://ria.ru/20210910/terakty-1749464896.html

https://ria.ru/20210909/opros-1749277964.html

вашингтон (город)

пенсильвания

нью-йорк (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, вашингтон (город), пенсильвания, нью-йорк (город), министерство обороны сша, теракты 11 сентября (2001)