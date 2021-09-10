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Теракты 11 сентября ударили по самолюбию американцев, считает космонавт
Теракты 11 сентября ударили по самолюбию американцев, считает космонавт - РИА Новости, 10.09.2021
Теракты 11 сентября ударили по самолюбию американцев, считает космонавт
Теракты, произошедшие 11 сентября 2001 года, ударили по самолюбию американцев, но в итоге сплотили нацию, рассказал в интервью РИА Новости российский космонавт, РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T09:58
2021-09-10T10:49
в мире
сша
теракты 11 сентября (2001)
федор юрчихин
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Теракты, произошедшие 11 сентября 2001 года, ударили по самолюбию американцев, но в итоге сплотили нацию, рассказал в интервью РИА Новости российский космонавт, Герой России Фёдор Юрчихин, который в эти дни 20 лет назад проходил подготовку в США для полета на американском шаттле."Если говорить о состоянии американцев, то произошедшее с ними было воспринято как шок. Но при этом я бы не сказал, что у них царили панические настроения. Чувство трагедии было. Чувство растерянности и непонимания, как такое могло произойти именно с ними – тоже. Это ударило по их самолюбию", - сказал космонавт.По его словам, в первые дни жизнь в США словно замерла. "Она была как бы в нокдауне", - сказал космонавт.Однако, заявил Юрчихин, его поразило, насколько теракт сплотил нацию. "Меня впечатлило, насколько они хорошо держали удар", - сказал он.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20210910/bezopasnost-1749459034.html
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в мире, сша, теракты 11 сентября (2001), федор юрчихин
09:58 10.09.2021 (обновлено: 10:49 10.09.2021)
 
Теракты 11 сентября ударили по самолюбию американцев, считает космонавт

Космонавт Федор Юрчихин: теракты 11 сентября сплотили американскую нацию

© AP Photo / Alexandre FuchsОбломки рухнувшей башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. 11 сентября 2001 года
Обломки рухнувшей башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. 11 сентября 2001 года - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© AP Photo / Alexandre Fuchs
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Теракты, произошедшие 11 сентября 2001 года, ударили по самолюбию американцев, но в итоге сплотили нацию, рассказал в интервью РИА Новости российский космонавт, Герой России Фёдор Юрчихин, который в эти дни 20 лет назад проходил подготовку в США для полета на американском шаттле.
"Если говорить о состоянии американцев, то произошедшее с ними было воспринято как шок. Но при этом я бы не сказал, что у них царили панические настроения. Чувство трагедии было. Чувство растерянности и непонимания, как такое могло произойти именно с ними – тоже. Это ударило по их самолюбию", - сказал космонавт.
Во время теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
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По его словам, в первые дни жизнь в США словно замерла. "Она была как бы в нокдауне", - сказал космонавт.
Однако, заявил Юрчихин, его поразило, насколько теракт сплотил нацию. "Меня впечатлило, насколько они хорошо держали удар", - сказал он.
Читайте полный текст интервью >>>
Теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
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В миреСШАТеракты 11 сентября (2001)Федор Юрчихин
 
 
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