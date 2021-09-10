https://ria.ru/20210910/terakty-1749464896.html

Теракты 11 сентября ударили по самолюбию американцев, считает космонавт

Теракты 11 сентября ударили по самолюбию американцев, считает космонавт - РИА Новости, 10.09.2021

Теракты 11 сентября ударили по самолюбию американцев, считает космонавт

Теракты, произошедшие 11 сентября 2001 года, ударили по самолюбию американцев, но в итоге сплотили нацию, рассказал в интервью РИА Новости российский космонавт, РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T09:58

2021-09-10T09:58

2021-09-10T10:49

в мире

сша

теракты 11 сентября (2001)

федор юрчихин

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Теракты, произошедшие 11 сентября 2001 года, ударили по самолюбию американцев, но в итоге сплотили нацию, рассказал в интервью РИА Новости российский космонавт, Герой России Фёдор Юрчихин, который в эти дни 20 лет назад проходил подготовку в США для полета на американском шаттле."Если говорить о состоянии американцев, то произошедшее с ними было воспринято как шок. Но при этом я бы не сказал, что у них царили панические настроения. Чувство трагедии было. Чувство растерянности и непонимания, как такое могло произойти именно с ними – тоже. Это ударило по их самолюбию", - сказал космонавт.По его словам, в первые дни жизнь в США словно замерла. "Она была как бы в нокдауне", - сказал космонавт.Однако, заявил Юрчихин, его поразило, насколько теракт сплотил нацию. "Меня впечатлило, насколько они хорошо держали удар", - сказал он.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210910/bezopasnost-1749459034.html

https://ria.ru/20210909/godovschina-1749237778.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, теракты 11 сентября (2001), федор юрчихин