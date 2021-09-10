МТС увеличил число пилотных зон 5G в Москве
Оператор МТС увеличил до 19 количество пилотных зон пятого поколения в Москве
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Мобильный оператор МТС увеличил до 19 число пилотных зон сети пятого поколения (5G) в Москве и расширил зону покрытия, сообщает пресс-служба оператора.
В марте МТС объявил о запуске первой в России пользовательской пилотной сети связи 5G в диапазоне 4,9 ГГц в 14 популярных местах Москвы. Подключиться к сети 5G могут пользователи устройств, которые поддерживают сеть пятого поколения.
"ПАО "МТС"… сообщает о трехкратном увеличении площади покрытия и увеличении числа пользовательских пилотных зон 5G в Москве до девятнадцати… Ко дню города МТС открыла еще пять новых пилотных зон: на улице Воздвиженка и в Александровском саду, в районе Таганской площади, на площади Киевского вокзала, в Парке Победы на Поклонной горе, а также на улице Малая Дмитровка", - говорится в сегодняшнем сообщении.
Площадь покрытия увеличена в нескольких действующих пилотных зонах 5G: в районе Смотровой площадки на Воробьевых горах, около Троицкого храма и аттракциона Skypark, в Парке Победы, у Триумфальной арки на Кутузовском проспекте, вблизи станций метро "Кутузовская" и "Минская". Подробная карта покрытия представлена на сайте оператора.
МТС - крупнейший российский оператор мобильной связи. Основной акционер - АФК "Система" Владимира Евтушенкова, владеющая 44,36% уставного капитала оператора (с учетом косвенного владения через подконтрольные компании - 55,64% акций, доля эффективного участия - 50,017%).
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