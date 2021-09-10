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СМИ: Великобритания может отказаться от танков "Аякс"
СМИ: Великобритания может отказаться от танков "Аякс" - РИА Новости, 10.09.2021
СМИ: Великобритания может отказаться от танков "Аякс"
Великобритания может отказаться от использования легких танков "Аякс" из-за растущего числа жалоб от членов экипажей на ухудшение самочувствия в ходе испытания... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T15:26
2021-09-10T15:26
в мире
великобритания
general dynamics
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ЛОНДОН, 10 сен - РИА Новости. Великобритания может отказаться от использования легких танков "Аякс" из-за растущего числа жалоб от членов экипажей на ухудшение самочувствия в ходе испытания машин, сообщает газета Daily Mail.По данным издания, 310 солдатам было настоятельно рекомендовано обратиться за медицинской помощью после испытаний в связи с травмами от шума двигателя и его вибраций. Испытания, приостановленные в начале этого года, были возобновлены после того, как производитель General Dynamics предоставил испытателей.Замминистра обороны Великобритании Джереми Куин накануне заявил в парламенте, что не может обещать, что "Аякс" когда-либо будет использоваться, потому что военнослужащие страдают потерей слуха и болями в суставах."Я не могу обещать на сто процентов, что мы найдем решение этих проблем, но мы полны решимости работать с General Dynamics. Мы не примем первоначальные эксплуатационные возможности (танков - ред.) до тех пор, пока у нас не будет четкого решения проблем, связанных с шумом и вибрацией", - отметил Куин.На сегодняшний день поставлено 26 из запланированных 589 танков "Аякс", пишет издание. Проект обошелся армии в 3,5 миллиарда фунтов стерлингов, общая стоимость программы составляет 5,5 миллиарда фунтов стерлингов.
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в мире, великобритания, general dynamics
15:26 10.09.2021
 
СМИ: Великобритания может отказаться от танков "Аякс"

Daily Mail: Великобритания может отказаться от танков "Аякс", в которых глохнут солдаты

CC BY 2.0 / UK MOD/Cpl Jamie Hart / Британский военный во время учений
Британский военный во время учений - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
CC BY 2.0 / UK MOD/Cpl Jamie Hart /
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ЛОНДОН, 10 сен - РИА Новости. Великобритания может отказаться от использования легких танков "Аякс" из-за растущего числа жалоб от членов экипажей на ухудшение самочувствия в ходе испытания машин, сообщает газета Daily Mail.
По данным издания, 310 солдатам было настоятельно рекомендовано обратиться за медицинской помощью после испытаний в связи с травмами от шума двигателя и его вибраций. Испытания, приостановленные в начале этого года, были возобновлены после того, как производитель General Dynamics предоставил испытателей.
Замминистра обороны Великобритании Джереми Куин накануне заявил в парламенте, что не может обещать, что "Аякс" когда-либо будет использоваться, потому что военнослужащие страдают потерей слуха и болями в суставах.
"Я не могу обещать на сто процентов, что мы найдем решение этих проблем, но мы полны решимости работать с General Dynamics. Мы не примем первоначальные эксплуатационные возможности (танков - ред.) до тех пор, пока у нас не будет четкого решения проблем, связанных с шумом и вибрацией", - отметил Куин.
На сегодняшний день поставлено 26 из запланированных 589 танков "Аякс", пишет издание. Проект обошелся армии в 3,5 миллиарда фунтов стерлингов, общая стоимость программы составляет 5,5 миллиарда фунтов стерлингов.
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