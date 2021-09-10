https://ria.ru/20210910/tanki-1749539950.html

СМИ: Великобритания может отказаться от танков "Аякс"

СМИ: Великобритания может отказаться от танков "Аякс" - РИА Новости, 10.09.2021

СМИ: Великобритания может отказаться от танков "Аякс"

Великобритания может отказаться от использования легких танков "Аякс" из-за растущего числа жалоб от членов экипажей на ухудшение самочувствия в ходе испытания... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T15:26

2021-09-10T15:26

2021-09-10T15:26

в мире

великобритания

general dynamics

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ЛОНДОН, 10 сен - РИА Новости. Великобритания может отказаться от использования легких танков "Аякс" из-за растущего числа жалоб от членов экипажей на ухудшение самочувствия в ходе испытания машин, сообщает газета Daily Mail.По данным издания, 310 солдатам было настоятельно рекомендовано обратиться за медицинской помощью после испытаний в связи с травмами от шума двигателя и его вибраций. Испытания, приостановленные в начале этого года, были возобновлены после того, как производитель General Dynamics предоставил испытателей.Замминистра обороны Великобритании Джереми Куин накануне заявил в парламенте, что не может обещать, что "Аякс" когда-либо будет использоваться, потому что военнослужащие страдают потерей слуха и болями в суставах."Я не могу обещать на сто процентов, что мы найдем решение этих проблем, но мы полны решимости работать с General Dynamics. Мы не примем первоначальные эксплуатационные возможности (танков - ред.) до тех пор, пока у нас не будет четкого решения проблем, связанных с шумом и вибрацией", - отметил Куин.На сегодняшний день поставлено 26 из запланированных 589 танков "Аякс", пишет издание. Проект обошелся армии в 3,5 миллиарда фунтов стерлингов, общая стоимость программы составляет 5,5 миллиарда фунтов стерлингов.

https://ria.ru/20210910/tank-1749457131.html

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, великобритания, general dynamics