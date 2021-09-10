https://ria.ru/20210910/tank-1749457131.html

Разработчик рассказал об испытаниях легкого танка "Спрут"

Разработчик рассказал об испытаниях легкого танка "Спрут" - РИА Новости, 10.09.2021

Разработчик рассказал об испытаниях легкого танка "Спрут"

Государственные испытания модернизированной самоходной противотанковой пушки "Спрут-СДМ1" завершатся в конце этого — начале следующего года, сейчас они... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T08:45

2021-09-10T08:45

2021-09-10T11:41

новое оружие россии

безопасность

технологии

ростех

высокоточные комплексы

спрут-сдм1 (легкий танк)

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Государственные испытания модернизированной самоходной противотанковой пушки "Спрут-СДМ1" завершатся в конце этого — начале следующего года, сейчас они выполнены на 80 процентов, сообщил РИА Новости заместитель главного конструктора Волгоградского тракторного завода (в составе КМЗ входит в "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") Владимир Будаев."Спрут-СДМ1" сейчас находится на этапе государственных испытаний, они вступили в свою завершающую стадию: на данный момент выполнено порядка 80 процентов задач. Соответственно, планируем сроки завершения государственных испытаний на конец этого года или начало 2022 года", — сказал он.Будаев отметил, что в настоящее время "Спрут-СДМ1" готовится к прохождению испытания в климатической камере, где машину замораживают до температур минус 50 градусов Цельсия.Специалист также добавил, что после предварительных испытаний "Спрут-СДМ1" был доработан, так как в тактико-техническое задание госзаказчика были внесены "незначительные уточняющие изменения".​Самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ1" на гусеничном шасси разработана и создана ПАО "Курганмашзавод" (входит в "Высокоточные комплексы"). "Спрут" вооружен артиллерийско-ракетным комплексом калибра 125 миллиметров, может транспортироваться кораблями и самолетами, десантироваться посадочным и парашютным способом. "Спрут" развивает скорость по шоссе в 70 километров в час, на плаву — до девяти километров в час. Самоходная пушка также классифицируется как легкий танк.

https://radiosputnik.ria.ru/20210716/tank-1741543762.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210716/tank-1741499614.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, технологии, ростех, высокоточные комплексы, спрут-сдм1 (легкий танк)