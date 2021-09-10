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Разработчик рассказал об испытаниях легкого танка "Спрут"
Разработчик рассказал об испытаниях легкого танка "Спрут" - РИА Новости, 10.09.2021
Разработчик рассказал об испытаниях легкого танка "Спрут"
Государственные испытания модернизированной самоходной противотанковой пушки "Спрут-СДМ1" завершатся в конце этого — начале следующего года, сейчас они... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T08:45
2021-09-10T08:45
2021-09-10T11:41
новое оружие россии
безопасность
технологии
ростех
высокоточные комплексы
спрут-сдм1 (легкий танк)
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Государственные испытания модернизированной самоходной противотанковой пушки "Спрут-СДМ1" завершатся в конце этого — начале следующего года, сейчас они выполнены на 80 процентов, сообщил РИА Новости заместитель главного конструктора Волгоградского тракторного завода (в составе КМЗ входит в "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") Владимир Будаев."Спрут-СДМ1" сейчас находится на этапе государственных испытаний, они вступили в свою завершающую стадию: на данный момент выполнено порядка 80 процентов задач. Соответственно, планируем сроки завершения государственных испытаний на конец этого года или начало 2022 года", — сказал он.Будаев отметил, что в настоящее время "Спрут-СДМ1" готовится к прохождению испытания в климатической камере, где машину замораживают до температур минус 50 градусов Цельсия.Специалист также добавил, что после предварительных испытаний "Спрут-СДМ1" был доработан, так как в тактико-техническое задание госзаказчика были внесены "незначительные уточняющие изменения".Самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ1" на гусеничном шасси разработана и создана ПАО "Курганмашзавод" (входит в "Высокоточные комплексы"). "Спрут" вооружен артиллерийско-ракетным комплексом калибра 125 миллиметров, может транспортироваться кораблями и самолетами, десантироваться посадочным и парашютным способом. "Спрут" развивает скорость по шоссе в 70 километров в час, на плаву — до девяти километров в час. Самоходная пушка также классифицируется как легкий танк.
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безопасность, технологии, ростех, высокоточные комплексы, спрут-сдм1 (легкий танк)
08:45 10.09.2021 (обновлено: 11:41 10.09.2021)
Разработчик рассказал об испытаниях легкого танка "Спрут"
Конструктор Владимир Будаев: испытания легкого танка "Спрут" завершат в 2021-2022 годах
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.
Государственные испытания модернизированной самоходной противотанковой пушки "Спрут-СДМ1" завершатся в конце этого — начале следующего года, сейчас они выполнены на 80 процентов, сообщил РИА Новости заместитель главного конструктора Волгоградского тракторного завода (в составе КМЗ входит в "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех
") Владимир Будаев.
"Спрут-СДМ1" сейчас находится на этапе государственных испытаний, они вступили в свою завершающую стадию: на данный момент выполнено порядка 80 процентов задач. Соответственно, планируем сроки завершения государственных испытаний на конец этого года или начало 2022 года", — сказал он.
Будаев отметил, что в настоящее время "Спрут-СДМ1" готовится к прохождению испытания в климатической камере, где машину замораживают до температур минус 50 градусов Цельсия.
Специалист также добавил, что после предварительных испытаний "Спрут-СДМ1" был доработан, так как в тактико-техническое задание госзаказчика были внесены "незначительные уточняющие изменения".
Самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ1" на гусеничном шасси разработана и создана ПАО "Курганмашзавод" (входит в "Высокоточные комплексы"). "Спрут" вооружен артиллерийско-ракетным комплексом калибра 125 миллиметров, может транспортироваться кораблями и самолетами, десантироваться посадочным и парашютным способом. "Спрут" развивает скорость по шоссе в 70 километров в час, на плаву — до девяти километров в час. Самоходная пушка также классифицируется как легкий танк.