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Новое оружие России
https://ria.ru/20210910/tank-1749457131.html
Разработчик рассказал об испытаниях легкого танка "Спрут"
Разработчик рассказал об испытаниях легкого танка "Спрут" - РИА Новости, 10.09.2021
Разработчик рассказал об испытаниях легкого танка "Спрут"
Государственные испытания модернизированной самоходной противотанковой пушки "Спрут-СДМ1" завершатся в конце этого — начале следующего года, сейчас они... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T08:45
2021-09-10T11:41
новое оружие россии
безопасность
технологии
ростех
высокоточные комплексы
спрут-сдм1 (легкий танк)
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Государственные испытания модернизированной самоходной противотанковой пушки "Спрут-СДМ1" завершатся в конце этого — начале следующего года, сейчас они выполнены на 80 процентов, сообщил РИА Новости заместитель главного конструктора Волгоградского тракторного завода (в составе КМЗ входит в "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") Владимир Будаев."Спрут-СДМ1" сейчас находится на этапе государственных испытаний, они вступили в свою завершающую стадию: на данный момент выполнено порядка 80 процентов задач. Соответственно, планируем сроки завершения государственных испытаний на конец этого года или начало 2022 года", — сказал он.Будаев отметил, что в настоящее время "Спрут-СДМ1" готовится к прохождению испытания в климатической камере, где машину замораживают до температур минус 50 градусов Цельсия.Специалист также добавил, что после предварительных испытаний "Спрут-СДМ1" был доработан, так как в тактико-техническое задание госзаказчика были внесены "незначительные уточняющие изменения".​Самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ1" на гусеничном шасси разработана и создана ПАО "Курганмашзавод" (входит в "Высокоточные комплексы"). "Спрут" вооружен артиллерийско-ракетным комплексом калибра 125 миллиметров, может транспортироваться кораблями и самолетами, десантироваться посадочным и парашютным способом. "Спрут" развивает скорость по шоссе в 70 километров в час, на плаву — до девяти километров в час. Самоходная пушка также классифицируется как легкий танк.
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безопасность, технологии, ростех, высокоточные комплексы, спрут-сдм1 (легкий танк)
08:45 10.09.2021 (обновлено: 11:41 10.09.2021)
 
Разработчик рассказал об испытаниях легкого танка "Спрут"

Конструктор Владимир Будаев: испытания легкого танка "Спрут" завершат в 2021-2022 годах

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Ростех" / Перейти в фотобанкЕдинственный в мире легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1" во время испытаний в акватории Черного моря. Кадр видео
Единственный в мире легкий плавающий танк Спрут-СДМ1 во время испытаний в акватории Черного моря. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Ростех"
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Государственные испытания модернизированной самоходной противотанковой пушки "Спрут-СДМ1" завершатся в конце этого — начале следующего года, сейчас они выполнены на 80 процентов, сообщил РИА Новости заместитель главного конструктора Волгоградского тракторного завода (в составе КМЗ входит в "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") Владимир Будаев.
"Спрут-СДМ1" сейчас находится на этапе государственных испытаний, они вступили в свою завершающую стадию: на данный момент выполнено порядка 80 процентов задач. Соответственно, планируем сроки завершения государственных испытаний на конец этого года или начало 2022 года", — сказал он.
Легкий плавающий танк Спрут-СДМ1 во время испытаний. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
16 июля, 14:26Сказано в эфире
Военный эксперт назвал главное преимущество нового танка "Спрут"
Будаев отметил, что в настоящее время "Спрут-СДМ1" готовится к прохождению испытания в климатической камере, где машину замораживают до температур минус 50 градусов Цельсия.
Специалист также добавил, что после предварительных испытаний "Спрут-СДМ1" был доработан, так как в тактико-техническое задание госзаказчика были внесены "незначительные уточняющие изменения".
​Самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ1" на гусеничном шасси разработана и создана ПАО "Курганмашзавод" (входит в "Высокоточные комплексы"). "Спрут" вооружен артиллерийско-ракетным комплексом калибра 125 миллиметров, может транспортироваться кораблями и самолетами, десантироваться посадочным и парашютным способом. "Спрут" развивает скорость по шоссе в 70 километров в час, на плаву — до девяти километров в час. Самоходная пушка также классифицируется как легкий танк.
Единственный в мире легкий плавающий танк Спрут-СДМ1 во время испытаний в акватории Черного моря. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
16 июля, 11:23В России
Появились подробности первого этапа испытаний плавающего танка "Спрут"
 
Новое оружие РоссииБезопасностьТехнологииРостехВысокоточные комплексыСпрут-СДМ1 (легкий танк)
 
 
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