20:36 10.09.2021 (обновлено: 21:17 10.09.2021)
Гутерреш назвал последствия прихода талибов к власти
Генсек ООН Гутерреш: приход талибов к власти подтолкнет другие группировки к действиям
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Москве
ООН, 10 сен – РИА Новости. Быстрый приход талибов к власти в Афганистане может ободрить террористические группировки в других частях мира, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.
"Я очень обеспокоен тем, что мы видим в разных частях мира. Факт, что в Афганистане "Талибан"* смог победить, может ободрить другие группировки, в различных частях мира, независимо от того, что они отличаются от "Талибана"*. Я не говорю о сходстве между ними", - сказал Гутерреш на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, стало ли в мире безопаснее в контексте террористической угрозы спустя 20 лет после терактов 11 сентября в США.
"Если у вас есть группировка, которая готова умереть в любых обстоятельствах или рассматривают смерть как благо - если она решает напасть на страну, мы видим армии, неспособные им противостоять, они бегут. Афганская армия исчезла за 7 дней", - отметил генсек.
Он выразил сильную обеспокоенность в связи с терроризмом и тем, что многие страны не готовы к борьбе с ним. "Нам нужно больше солидарности и единства в борьбе с терроризмом", - указал генсек.
* Террористическая организация, запрещена в России