https://ria.ru/20210910/taliby-1749602899.html

Гутерреш назвал последствия прихода талибов к власти

Гутерреш назвал последствия прихода талибов к власти - РИА Новости, 10.09.2021

Гутерреш назвал последствия прихода талибов к власти

Быстрый приход талибов к власти в Афганистане может ободрить террористические группировки в других частях мира, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T20:36

2021-09-10T20:36

2021-09-10T21:17

в мире

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талибан

афганистан

захват власти в афганистане талибами

сша

антониу гутерреш

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ООН, 10 сен – РИА Новости. Быстрый приход талибов к власти в Афганистане может ободрить террористические группировки в других частях мира, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш."Я очень обеспокоен тем, что мы видим в разных частях мира. Факт, что в Афганистане "Талибан"* смог победить, может ободрить другие группировки, в различных частях мира, независимо от того, что они отличаются от "Талибана"*. Я не говорю о сходстве между ними", - сказал Гутерреш на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, стало ли в мире безопаснее в контексте террористической угрозы спустя 20 лет после терактов 11 сентября в США."Если у вас есть группировка, которая готова умереть в любых обстоятельствах или рассматривают смерть как благо - если она решает напасть на страну, мы видим армии, неспособные им противостоять, они бегут. Афганская армия исчезла за 7 дней", - отметил генсек.Он выразил сильную обеспокоенность в связи с терроризмом и тем, что многие страны не готовы к борьбе с ним. "Нам нужно больше солидарности и единства в борьбе с терроризмом", - указал генсек.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210910/afganistan-1749492806.html

афганистан

сша

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в мире, оон, талибан, афганистан, сша, антониу гутерреш