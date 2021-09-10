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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210910/taliby-1749602899.html
Гутерреш назвал последствия прихода талибов к власти
Гутерреш назвал последствия прихода талибов к власти - РИА Новости, 10.09.2021
Гутерреш назвал последствия прихода талибов к власти
Быстрый приход талибов к власти в Афганистане может ободрить террористические группировки в других частях мира, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T20:36
2021-09-10T21:17
в мире
оон
талибан
афганистан
захват власти в афганистане талибами
сша
антониу гутерреш
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ООН, 10 сен – РИА Новости. Быстрый приход талибов к власти в Афганистане может ободрить террористические группировки в других частях мира, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш."Я очень обеспокоен тем, что мы видим в разных частях мира. Факт, что в Афганистане "Талибан"* смог победить, может ободрить другие группировки, в различных частях мира, независимо от того, что они отличаются от "Талибана"*. Я не говорю о сходстве между ними", - сказал Гутерреш на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, стало ли в мире безопаснее в контексте террористической угрозы спустя 20 лет после терактов 11 сентября в США."Если у вас есть группировка, которая готова умереть в любых обстоятельствах или рассматривают смерть как благо - если она решает напасть на страну, мы видим армии, неспособные им противостоять, они бегут. Афганская армия исчезла за 7 дней", - отметил генсек.Он выразил сильную обеспокоенность в связи с терроризмом и тем, что многие страны не готовы к борьбе с ним. "Нам нужно больше солидарности и единства в борьбе с терроризмом", - указал генсек.* Террористическая организация, запрещена в России
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в мире, оон, талибан, афганистан, сша, антониу гутерреш
20:36 10.09.2021 (обновлено: 21:17 10.09.2021)
 
Гутерреш назвал последствия прихода талибов к власти

Генсек ООН Гутерреш: приход талибов к власти подтолкнет другие группировки к действиям

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Москве
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ООН, 10 сен – РИА Новости. Быстрый приход талибов к власти в Афганистане может ободрить террористические группировки в других частях мира, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.
"Я очень обеспокоен тем, что мы видим в разных частях мира. Факт, что в Афганистане "Талибан"* смог победить, может ободрить другие группировки, в различных частях мира, независимо от того, что они отличаются от "Талибана"*. Я не говорю о сходстве между ними", - сказал Гутерреш на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, стало ли в мире безопаснее в контексте террористической угрозы спустя 20 лет после терактов 11 сентября в США.
"Если у вас есть группировка, которая готова умереть в любых обстоятельствах или рассматривают смерть как благо - если она решает напасть на страну, мы видим армии, неспособные им противостоять, они бегут. Афганская армия исчезла за 7 дней", - отметил генсек.
Он выразил сильную обеспокоенность в связи с терроризмом и тем, что многие страны не готовы к борьбе с ним. "Нам нужно больше солидарности и единства в борьбе с терроризмом", - указал генсек.
* Террористическая организация, запрещена в России
Бойцы Талибана* в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреООНТалибанАфганистанСШААнтониу Гутерреш
 
 
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