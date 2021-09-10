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Матвиенко проехала на новом трамвае в Таганроге
Матвиенко проехала на новом трамвае в Таганроге - РИА Новости, 10.09.2021
Матвиенко проехала на новом трамвае в Таганроге
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в пятницу проехала на новом трамвае в Таганроге Ростовской области, где идет масштабная модернизация трамвайной сети,... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T14:14
2021-09-10T14:14
экономика
таганрог
ростовская область
валентина матвиенко
россия
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ТАГАНРОГ (Ростовская обл.), 10 сен - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в пятницу проехала на новом трамвае в Таганроге Ростовской области, где идет масштабная модернизация трамвайной сети, передает корреспондент РИА Новости.Как отметила спикер, за небольшой срок были полностью заменены 10 километров трамвайных сетей."У нас осталось совсем мало времени до сентября следующего года, чтобы выполнить в три раза больше работ - заменить 35 километров сетей. Это сложная задача", - сказала она, дав старт реализации второго этапа.По данным правительства Ростовской области, в рамках первого этапа модернизации компания "Синара" заменяет 10 километров трамвайной сети, устанавливает 20 новых остановочных павильонов и реконструирует четыре существующих. По данному участку до конца сентября будет запущено десять новых составов. Второй этап, в ходе которого будет построено еще 35 километров полотна и поставлено еще 50 трамваев, продлится до октября 2022 года.В мае текущего года администрация Таганрога и компания "Синара" заключили первое в РФ концессионное соглашение по модернизации транспортной системы Таганрога. Проект предполагает полное обновление трамвайного парка города и строительство современной инфраструктуры, в том числе строительство 45 километров трамвайных путей и закупку 60 единиц подвижного состава.Специально для Таганрога был выпушен низкопольный односекционный трамвай, оснащенный современными функциями. Концессионер провел капремонт трамвайного депо, тяговых подстанций и диспетчерского пункта. Общий объем финансирования проекта – почти 12 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20210901/matvienko-1748161396.html
https://ria.ru/20210622/matvienko-1738046484.html
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экономика, таганрог, ростовская область, валентина матвиенко, россия
14:14 10.09.2021
 
Матвиенко проехала на новом трамвае в Таганроге

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко проехала на новом трамвае в Таганроге

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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ТАГАНРОГ (Ростовская обл.), 10 сен - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в пятницу проехала на новом трамвае в Таганроге Ростовской области, где идет масштабная модернизация трамвайной сети, передает корреспондент РИА Новости.
Как отметила спикер, за небольшой срок были полностью заменены 10 километров трамвайных сетей.
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"У нас осталось совсем мало времени до сентября следующего года, чтобы выполнить в три раза больше работ - заменить 35 километров сетей. Это сложная задача", - сказала она, дав старт реализации второго этапа.
По данным правительства Ростовской области, в рамках первого этапа модернизации компания "Синара" заменяет 10 километров трамвайной сети, устанавливает 20 новых остановочных павильонов и реконструирует четыре существующих. По данному участку до конца сентября будет запущено десять новых составов. Второй этап, в ходе которого будет построено еще 35 километров полотна и поставлено еще 50 трамваев, продлится до октября 2022 года.
В мае текущего года администрация Таганрога и компания "Синара" заключили первое в РФ концессионное соглашение по модернизации транспортной системы Таганрога. Проект предполагает полное обновление трамвайного парка города и строительство современной инфраструктуры, в том числе строительство 45 километров трамвайных путей и закупку 60 единиц подвижного состава.
Специально для Таганрога был выпушен низкопольный односекционный трамвай, оснащенный современными функциями. Концессионер провел капремонт трамвайного депо, тяговых подстанций и диспетчерского пункта. Общий объем финансирования проекта – почти 12 миллиардов рублей.
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ЭкономикаТаганрогРостовская областьВалентина МатвиенкоРоссия
 
 
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