https://ria.ru/20210910/sud-1749506039.html

В Смоленске будут судить мужчину, выгонявшего детей на мороз из-за оценок

В Смоленске будут судить мужчину, выгонявшего детей на мороз из-за оценок - РИА Новости, 10.09.2021

В Смоленске будут судить мужчину, выгонявшего детей на мороз из-за оценок

Житель Смоленска, выгонявший в мороз сына и дочь из дома из-за того, что они плохо учились, предстанет перед судом за истязание, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T13:04

2021-09-10T13:04

2021-09-10T13:04

происшествия

смоленск

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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БРЯНСК, 10 сен - РИА Новости. Житель Смоленска, выгонявший в мороз сына и дочь из дома из-за того, что они плохо учились, предстанет перед судом за истязание, сообщает СУСК РФ по региону.Следствие отмечает, что 44-летний ранее судимый мужчина регулярно бил своих малолетних детей. Кроме того, в холодное время года он выгонял их из дома в легкой одежде и не пускал в жилище в течение нескольких часов. По данным ведомства, он "использовал непедагогические методы по воспитанию своей 12-летней дочери и 11-летнего сына, что привело к низкой успеваемости в школе ввиду ненадлежащего усвоения школьной программы".Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а, г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание) и статьи 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

https://ria.ru/20210213/deti-1597338874.html

смоленск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, смоленск, следственный комитет россии (ск рф), россия