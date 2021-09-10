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В Смоленске будут судить мужчину, выгонявшего детей на мороз из-за оценок
В Смоленске будут судить мужчину, выгонявшего детей на мороз из-за оценок - РИА Новости, 10.09.2021
В Смоленске будут судить мужчину, выгонявшего детей на мороз из-за оценок
Житель Смоленска, выгонявший в мороз сына и дочь из дома из-за того, что они плохо учились, предстанет перед судом за истязание, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T13:04
2021-09-10T13:04
происшествия
смоленск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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БРЯНСК, 10 сен - РИА Новости. Житель Смоленска, выгонявший в мороз сына и дочь из дома из-за того, что они плохо учились, предстанет перед судом за истязание, сообщает СУСК РФ по региону.Следствие отмечает, что 44-летний ранее судимый мужчина регулярно бил своих малолетних детей. Кроме того, в холодное время года он выгонял их из дома в легкой одежде и не пускал в жилище в течение нескольких часов. По данным ведомства, он "использовал непедагогические методы по воспитанию своей 12-летней дочери и 11-летнего сына, что привело к низкой успеваемости в школе ввиду ненадлежащего усвоения школьной программы".Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а, г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание) и статьи 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
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происшествия, смоленск, следственный комитет россии (ск рф), россия
13:04 10.09.2021
 
В Смоленске будут судить мужчину, выгонявшего детей на мороз из-за оценок

В Смоленске будут судить мужчину, выгонявшего дочь и сына на мороз из-за плохой учебы

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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БРЯНСК, 10 сен - РИА Новости. Житель Смоленска, выгонявший в мороз сына и дочь из дома из-за того, что они плохо учились, предстанет перед судом за истязание, сообщает СУСК РФ по региону.
Следствие отмечает, что 44-летний ранее судимый мужчина регулярно бил своих малолетних детей. Кроме того, в холодное время года он выгонял их из дома в легкой одежде и не пускал в жилище в течение нескольких часов. По данным ведомства, он "использовал непедагогические методы по воспитанию своей 12-летней дочери и 11-летнего сына, что привело к низкой успеваемости в школе ввиду ненадлежащего усвоения школьной программы".
Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а, г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание) и статьи 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
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Кузнецова рассказала о состоянии детей, оставленных на морозе в лесу
 
ПроисшествияСмоленскСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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