https://ria.ru/20210910/stroyka-1749448257.html

В Приморье подрядчик обещал начать стройку после видео о пьяном стороже

В Приморье подрядчик обещал начать стройку после видео о пьяном стороже - РИА Новости, 10.09.2021

В Приморье подрядчик обещал начать стройку после видео о пьяном стороже

Компания "Техпроматлант", строящая школу-сад в приморском поселке Волчанец, где во время проверки губернатора Олега Кожемяко встретил лишь пьяный сторож, с... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T03:15

2021-09-10T03:15

2021-09-10T03:37

олег кожемяко

жилье

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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен – РИА Новости. Компания "Техпроматлант", строящая школу-сад в приморском поселке Волчанец, где во время проверки губернатора Олега Кожемяко встретил лишь пьяный сторож, с пятницы активизирует работу на объекте, заявил РИА Новости директор организации Николай Воронов.Кожемяко ранее рассказал, что когда приехал проверять ход строительства школы в поселке Волчанец Партизанского района, то нашел лишь пьяного сторожа. Губернатор опубликовал видео с охранником, который падал, когда открывал ему ворота, и с пустой стройплощадкой. "С сегодняшнего дня мы заходим на стройку сами, усилим количество людей, заводим технику – кран, экскаватор – и начинаем наращивать объемы по выполнению обязательств", – заверил Воронов.По его утверждению, ранее строительством объекта занимался субподрядчик, который "очень сильно подвел".По его словам сдать школу планируют в декабре, сейчас ожидается положительное заключение экспертизы по корректировке проекта. "Появились дополнительные помещения, актовый зал. Первоначально этого предусмотрено не было", – сказал он.Ранее глава Партизанского района Лев Хамхоев сообщил РИА Новости, что компания, строящая школу-сад в Волчанце, должна устранить все недостатки за три дня, иначе с ней расторгнут контракт.Школа-сад строится с 2016 года. Она включает семь корпусов – детский сад, столовую, актовый и спортивный залы, учебные классы, где будут учиться дети из поселка Волчанец и близлежащих населенных пунктов. Всего школа готова вместить 220 учеников и четыре группы.Кожемяко после посещения стройки отметил, что компанию "неоднократно предупреждали и требовали усилить темпы работ", но результата не было. Воронов сообщил РИА Новости в тот же день, что сторож уволен, а с охранным агентством расторгнут контракт.

https://ria.ru/20210909/gubernator-1749318211.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег кожемяко, жилье