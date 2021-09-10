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В Приморье подрядчик обещал начать стройку после видео о пьяном стороже
В Приморье подрядчик обещал начать стройку после видео о пьяном стороже - РИА Новости, 10.09.2021
В Приморье подрядчик обещал начать стройку после видео о пьяном стороже
Компания "Техпроматлант", строящая школу-сад в приморском поселке Волчанец, где во время проверки губернатора Олега Кожемяко встретил лишь пьяный сторож, с... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T03:15
2021-09-10T03:37
олег кожемяко
жилье
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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен – РИА Новости. Компания "Техпроматлант", строящая школу-сад в приморском поселке Волчанец, где во время проверки губернатора Олега Кожемяко встретил лишь пьяный сторож, с пятницы активизирует работу на объекте, заявил РИА Новости директор организации Николай Воронов.Кожемяко ранее рассказал, что когда приехал проверять ход строительства школы в поселке Волчанец Партизанского района, то нашел лишь пьяного сторожа. Губернатор опубликовал видео с охранником, который падал, когда открывал ему ворота, и с пустой стройплощадкой. "С сегодняшнего дня мы заходим на стройку сами, усилим количество людей, заводим технику – кран, экскаватор – и начинаем наращивать объемы по выполнению обязательств", – заверил Воронов.По его утверждению, ранее строительством объекта занимался субподрядчик, который "очень сильно подвел".По его словам сдать школу планируют в декабре, сейчас ожидается положительное заключение экспертизы по корректировке проекта. "Появились дополнительные помещения, актовый зал. Первоначально этого предусмотрено не было", – сказал он.Ранее глава Партизанского района Лев Хамхоев сообщил РИА Новости, что компания, строящая школу-сад в Волчанце, должна устранить все недостатки за три дня, иначе с ней расторгнут контракт.Школа-сад строится с 2016 года. Она включает семь корпусов – детский сад, столовую, актовый и спортивный залы, учебные классы, где будут учиться дети из поселка Волчанец и близлежащих населенных пунктов. Всего школа готова вместить 220 учеников и четыре группы.Кожемяко после посещения стройки отметил, что компанию "неоднократно предупреждали и требовали усилить темпы работ", но результата не было. Воронов сообщил РИА Новости в тот же день, что сторож уволен, а с охранным агентством расторгнут контракт.
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олег кожемяко, жилье
03:15 10.09.2021 (обновлено: 03:37 10.09.2021)
 
В Приморье подрядчик обещал начать стройку после видео о пьяном стороже

В Приморье "Техпроматлант" обещал начать стройку после видео Кожемяко о пьяном стороже

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГубернатор Приморского края Олег Кожемяко
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен – РИА Новости. Компания "Техпроматлант", строящая школу-сад в приморском поселке Волчанец, где во время проверки губернатора Олега Кожемяко встретил лишь пьяный сторож, с пятницы активизирует работу на объекте, заявил РИА Новости директор организации Николай Воронов.
Кожемяко ранее рассказал, что когда приехал проверять ход строительства школы в поселке Волчанец Партизанского района, то нашел лишь пьяного сторожа. Губернатор опубликовал видео с охранником, который падал, когда открывал ему ворота, и с пустой стройплощадкой.
"С сегодняшнего дня мы заходим на стройку сами, усилим количество людей, заводим технику – кран, экскаватор – и начинаем наращивать объемы по выполнению обязательств", – заверил Воронов.
По его утверждению, ранее строительством объекта занимался субподрядчик, который "очень сильно подвел".

"Сроки сильно сдвинулись относительно первоначального проекта, так как осталось наследие от предыдущего подрядчика, и мы сейчас параллельно строим и исправляем недостатки, которые нам оставили: несоответствие класса бетона и просаженные фундаменты", – сказал директор.

По его словам сдать школу планируют в декабре, сейчас ожидается положительное заключение экспертизы по корректировке проекта. "Появились дополнительные помещения, актовый зал. Первоначально этого предусмотрено не было", – сказал он.
Ранее глава Партизанского района Лев Хамхоев сообщил РИА Новости, что компания, строящая школу-сад в Волчанце, должна устранить все недостатки за три дня, иначе с ней расторгнут контракт.
Школа-сад строится с 2016 года. Она включает семь корпусов – детский сад, столовую, актовый и спортивный залы, учебные классы, где будут учиться дети из поселка Волчанец и близлежащих населенных пунктов. Всего школа готова вместить 220 учеников и четыре группы.
Кожемяко после посещения стройки отметил, что компанию "неоднократно предупреждали и требовали усилить темпы работ", но результата не было. Воронов сообщил РИА Новости в тот же день, что сторож уволен, а с охранным агентством расторгнут контракт.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
Вчера, 11:53
Пьяный сторож встретил губернатора Приморья, приехавшего проверять школу
 
Олег КожемякоЖилье
 
 
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