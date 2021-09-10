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ЦБ повысил ключевую ставку пятый раз подряд
ЦБ повысил ключевую ставку пятый раз подряд - РИА Новости, 10.09.2021
ЦБ повысил ключевую ставку пятый раз подряд
Банк России по итогам заседания совета директоров пятый раз подряд повысил ключевую ставку, в этот раз лишь на 0,25 процентного пункта — до 6,75% годовых. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T13:32
2021-09-10T18:23
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Банк России по итогам заседания совета директоров пятый раз подряд повысил ключевую ставку, в этот раз лишь на 0,25 процентного пункта — до 6,75% годовых.Таким образом, показатель достиг максимума с сентября-октября 2019 года. Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков ожидали этого на фоне необходимости балансировать между набирающей обороты инфляцией и замедляющимся ростом экономики в третьем квартале.Мера призвана снизить темпы инфляции и укрепить курс национальной валюты. Также она может привести к росту процентов по кредитам и депозитным вкладам.Центробанк весной перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав увеличивать ключевую ставку. Изначально он поднял ее на 0,25 процентного пункта — до 4,5% годовых, а затем дважды — на 0,5 процентного пункта, до 5,5% годовых. В июле же регулятор сделал самый "ястребиный" шаг с декабря 2014 года, повысив показатель сразу на целый пункт до 6,5%.Это позволило немного смягчить сигнал на будущее, однако сегодня Банк России указал на возможность дальнейшего увеличения.Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой ЦБ предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой готов принимать средства на депозиты. Ее ввели как инструмент денежно-кредитной политики 13 сентября 2013 года в рамках перехода к режиму таргетирования инфляции для повышения прозрачности.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
13:32 10.09.2021 (обновлено: 18:23 10.09.2021)
 
ЦБ повысил ключевую ставку пятый раз подряд

Центральный банк повысил ключевую ставку до 6,75 процента годовых

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Банк России по итогам заседания совета директоров пятый раз подряд повысил ключевую ставку, в этот раз лишь на 0,25 процентного пункта — до 6,75% годовых.
Таким образом, показатель достиг максимума с сентября-октября 2019 года.
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков ожидали этого на фоне необходимости балансировать между набирающей обороты инфляцией и замедляющимся ростом экономики в третьем квартале.
Мера призвана снизить темпы инфляции и укрепить курс национальной валюты. Также она может привести к росту процентов по кредитам и депозитным вкладам.
Как ключевая ставка влияет на инфляцию
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Как ключевая ставка влияет на инфляцию
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Центробанк весной перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав увеличивать ключевую ставку. Изначально он поднял ее на 0,25 процентного пункта — до 4,5% годовых, а затем дважды — на 0,5 процентного пункта, до 5,5% годовых. В июле же регулятор сделал самый "ястребиный" шаг с декабря 2014 года, повысив показатель сразу на целый пункт до 6,5%.

Это позволило немного смягчить сигнал на будущее, однако сегодня Банк России указал на возможность дальнейшего увеличения.
Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой ЦБ предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой готов принимать средства на депозиты. Ее ввели как инструмент денежно-кредитной политики 13 сентября 2013 года в рамках перехода к режиму таргетирования инфляции для повышения прозрачности.
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ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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