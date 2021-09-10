https://ria.ru/20210910/stavka-1749512322.html

ЦБ повысил ключевую ставку пятый раз подряд

ЦБ повысил ключевую ставку пятый раз подряд - РИА Новости, 10.09.2021

ЦБ повысил ключевую ставку пятый раз подряд

Банк России по итогам заседания совета директоров пятый раз подряд повысил ключевую ставку, в этот раз лишь на 0,25 процентного пункта — до 6,75% годовых. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T13:32

2021-09-10T13:32

2021-09-10T18:23

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Банк России по итогам заседания совета директоров пятый раз подряд повысил ключевую ставку, в этот раз лишь на 0,25 процентного пункта — до 6,75% годовых.Таким образом, показатель достиг максимума с сентября-октября 2019 года. Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков ожидали этого на фоне необходимости балансировать между набирающей обороты инфляцией и замедляющимся ростом экономики в третьем квартале.Мера призвана снизить темпы инфляции и укрепить курс национальной валюты. Также она может привести к росту процентов по кредитам и депозитным вкладам.Центробанк весной перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав увеличивать ключевую ставку. Изначально он поднял ее на 0,25 процентного пункта — до 4,5% годовых, а затем дважды — на 0,5 процентного пункта, до 5,5% годовых. В июле же регулятор сделал самый "ястребиный" шаг с декабря 2014 года, повысив показатель сразу на целый пункт до 6,5%.Это позволило немного смягчить сигнал на будущее, однако сегодня Банк России указал на возможность дальнейшего увеличения.Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой ЦБ предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой готов принимать средства на депозиты. Ее ввели как инструмент денежно-кредитной политики 13 сентября 2013 года в рамках перехода к режиму таргетирования инфляции для повышения прозрачности.

https://ria.ru/20210802/zarabotok-1743913444.html

россия

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2021

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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия