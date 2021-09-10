Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210910/stavka-1749452189.html
Эксперты спрогнозировали реакцию рубля на решение ЦБ по ключевой ставке
Эксперты спрогнозировали реакцию рубля на решение ЦБ по ключевой ставке - РИА Новости, 10.09.2021
Эксперты спрогнозировали реакцию рубля на решение ЦБ по ключевой ставке
Ожидаемое повышение в пятницу ключевой ставки ЦБ России окажет поддержку курсу рубля, при этом важной для динамики курса окажется риторика регулятора, считают... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T06:38
2021-09-10T15:29
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745699464_0:271:3078:2002_1920x0_80_0_0_2bbcc7a36b291047527bef164ae5f003.jpg
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости, Дмитрий Майоров. Ожидаемое повышение в пятницу ключевой ставки ЦБ России окажет поддержку курсу рубля, при этом важной для динамики курса окажется риторика регулятора, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Банк России в пятницу по итогам заседания совета директоров повысит ключевую ставку с нынешних 6,5% годовых, сходятся во мнении опрошенные РИА Новости аналитики. Регулятор будет выбирать между традиционным шагом в 0,25 процентного пункта и упреждающим в 0,5 процентного пункта — большинство экспертов уверены, что регулятор предпочтет более мягкий вариант.Между тем острой надобности в повышении ставки нет, считает Георгий Ващенко из компании "Фридом финанс". Регулятор мог бы сохранить ставку на текущем уровне как минимум еще на одном-двух заседаниях, макроэкономических рисков это не усилило бы, считает он."Инфляция остается высокой, но ее рост прекратился. Нет необходимости защищать рубль повышением ставки, поскольку риски заметного ослабления рубля до конца года не просматриваются. Торговый баланс вернулся на докризисный уровень. Экономика уже прямо не нуждается в стимулировании, но рисков перегрева, которые требовали бы ужесточения ДКП, на мой взгляд, в целом нет. В США, еврозоне, странах БРИКС, несмотря на рост инфляции, денежно-кредитные условия остаются мягкими, что позволяет сохранять экономический рост", — отмечает он.Важна риторика ЦБКроме самого решения Центробанка, более важное влияние на курс могут оказать комментарии регулятора по итогам принятого решения, считает Денис Попов из Промсвязьбанка.Наибольшее укрепление рубля вызовет повышение ставки на 0,5 процентного пункта при сохранении "ястребиного" настроя регулятора, считает он. "Тем не менее для закрепления устойчивого тренда к росту рубля необходима комбинация факторов — результативность антиинфляционной политики и отсутствие внешних шоков (в том числе финансовых и геополитических)", — добавляет он.Владимир Евстифеев из банка "Зенит" оптимальным для рубля считает повышение ключевой ставки на 0,25 или 0,5 процентного пункта, но с "голубиным" сигналом. "В этом случае рубль может нейтрально отреагировать на такие итоги заседания ЦБ", — поясняет он.Однако в текущей ситуации, когда рынок оценивает завершение цикла ужесточения монетарной политики Центробанка на уровне семи процентов годовых, существует риск еще большего разгона инфляции до конца года, рассуждает Евстифеев. Соответственно, сдвиг рыночных ожиданий ключевой ставки на конец года с семи до 7,5% может спровоцировать продажи на рынке рублевых облигаций, что негативно отразится и на российской валюте, добавляет он.Сценарии решенийПовышение ключевой ставки окажет краткосрочное умеренно-положительное влияние на курс рубля, считает Попов из Промсвязьбанка. Повышение ставки на 0,5 процентного пункта вызовет большее укрепление рубля, добавляет он.Повышение ставки на 0,5% приведет к краткосрочной негативной реакции рубля: курс может "дернуться" в диапазон 74-75 рублей за доллар, считает Ващенко из компании "Фридом финанс".Согласно классической экономической теории, повышение ключевой ставки ЦБ ведет к укреплению национальной валюты, напоминает Алексей Скабалланович из УК "Регион Эссет Менеджмент"."Если ЦБ повысит ставку на 0,5 процентного пункта, то возможно долгосрочное сползание курса ниже 73 рублей за доллар. Если ставка останется неизменной — не исключен рост курса доллара выше 74 рублей. Повышение ставки на 0,25 процентного пункта, по всей видимости, уже заложено в текущие курсовые уровни", — резюмировал он.
https://ria.ru/20210902/krizis-1748435881.html
https://ria.ru/20210818/tseny-1746261025.html
https://ria.ru/20210902/stavka-1748365940.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745699464_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bd5dac9c499b8100c34ffba05a7c0895.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
06:38 10.09.2021 (обновлено: 15:29 10.09.2021)
 
Эксперты спрогнозировали реакцию рубля на решение ЦБ по ключевой ставке

Эксперты: повышение ключевой ставки Центральным банком окажет поддержку курсу рубля

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРублевые монеты и купюры
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости, Дмитрий Майоров. Ожидаемое повышение в пятницу ключевой ставки ЦБ России окажет поддержку курсу рубля, при этом важной для динамики курса окажется риторика регулятора, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Банк России в пятницу по итогам заседания совета директоров повысит ключевую ставку с нынешних 6,5% годовых, сходятся во мнении опрошенные РИА Новости аналитики. Регулятор будет выбирать между традиционным шагом в 0,25 процентного пункта и упреждающим в 0,5 процентного пункта — большинство экспертов уверены, что регулятор предпочтет более мягкий вариант.
Между тем острой надобности в повышении ставки нет, считает Георгий Ващенко из компании "Фридом финанс". Регулятор мог бы сохранить ставку на текущем уровне как минимум еще на одном-двух заседаниях, макроэкономических рисков это не усилило бы, считает он.
"Инфляция остается высокой, но ее рост прекратился. Нет необходимости защищать рубль повышением ставки, поскольку риски заметного ослабления рубля до конца года не просматриваются. Торговый баланс вернулся на докризисный уровень. Экономика уже прямо не нуждается в стимулировании, но рисков перегрева, которые требовали бы ужесточения ДКП, на мой взгляд, в целом нет. В США, еврозоне, странах БРИКС, несмотря на рост инфляции, денежно-кредитные условия остаются мягкими, что позволяет сохранять экономический рост", — отмечает он.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
2 сентября, 21:44
ЦБ описал сценарий глобального финансового кризиса в 2023 году

Важна риторика ЦБ

Кроме самого решения Центробанка, более важное влияние на курс могут оказать комментарии регулятора по итогам принятого решения, считает Денис Попов из Промсвязьбанка.
Наибольшее укрепление рубля вызовет повышение ставки на 0,5 процентного пункта при сохранении "ястребиного" настроя регулятора, считает он. "Тем не менее для закрепления устойчивого тренда к росту рубля необходима комбинация факторов — результативность антиинфляционной политики и отсутствие внешних шоков (в том числе финансовых и геополитических)", — добавляет он.
Владимир Евстифеев из банка "Зенит" оптимальным для рубля считает повышение ключевой ставки на 0,25 или 0,5 процентного пункта, но с "голубиным" сигналом. "В этом случае рубль может нейтрально отреагировать на такие итоги заседания ЦБ", — поясняет он.
Однако в текущей ситуации, когда рынок оценивает завершение цикла ужесточения монетарной политики Центробанка на уровне семи процентов годовых, существует риск еще большего разгона инфляции до конца года, рассуждает Евстифеев. Соответственно, сдвиг рыночных ожиданий ключевой ставки на конец года с семи до 7,5% может спровоцировать продажи на рынке рублевых облигаций, что негативно отразится и на российской валюте, добавляет он.
Продажа молочной продукции в магазине Азбука Вкуса в Москве - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
18 августа, 18:23
ЦБ отметил замедление роста цен на продукты

Сценарии решений

Повышение ключевой ставки окажет краткосрочное умеренно-положительное влияние на курс рубля, считает Попов из Промсвязьбанка. Повышение ставки на 0,5 процентного пункта вызовет большее укрепление рубля, добавляет он.
Повышение ставки на 0,5% приведет к краткосрочной негативной реакции рубля: курс может "дернуться" в диапазон 74-75 рублей за доллар, считает Ващенко из компании "Фридом финанс".

"Однако ослабление рубля будет непродолжительным. Доходность большинства выпусков ОФЗ выше инфляции, но с ростом ставки их инвестиционная привлекательность возрастет, в том числе для иностранных инвесторов, что и окажет долгосрочную поддержку рублю", — добавляет он.

Согласно классической экономической теории, повышение ключевой ставки ЦБ ведет к укреплению национальной валюты, напоминает Алексей Скабалланович из УК "Регион Эссет Менеджмент".
"Если ЦБ повысит ставку на 0,5 процентного пункта, то возможно долгосрочное сползание курса ниже 73 рублей за доллар. Если ставка останется неизменной — не исключен рост курса доллара выше 74 рублей. Повышение ставки на 0,25 процентного пункта, по всей видимости, уже заложено в текущие курсовые уровни", — резюмировал он.
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
2 сентября, 14:29
ЦБ спрогнозировал среднюю ключевую ставку в 2024 году в 5-6 процентов
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:16СМИ: при взрыве бензобака в Китае погибли восемь человек, пять пострадали
06:05ВВС Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
05:58СК возбудил уголовное дело из-за взрыва газа в жилом доме под Ельцом
05:49Под завалами дома под Ельцом ищут пенсионера
05:30СМИ: сотрудничавшие с США афганцы получают угрозы от талибов
05:08Эксперт рассказал о желании Зеленского избраться на второй срок
04:59Россиянам раскрыли порядок действий при неправильном расчете пенсии
04:55Жителям дома под Ельцом, где взорвался газ, окажут помощь
04:41Администрация Липецкой области: дом, где взорвался газ, не был аварийным
04:33Число погибших при взрыве газа в доме под Ельцом выросло до двух человек
04:23ГП потребует от Испании экстрадиции беглого криминального авторитета
04:17В Хорватии заявили, что Запад бросил Украину на произвол судьбы
04:00Число раненных при взрыве газа в доме под Ельцом выросло до семи человек
03:54В результате взрыва газа в доме под Ельцом разрушен один подъезд
03:50При взрыве газа в доме под Ельцом погибла женщина
03:47Под завалами в доме под Ельцом могут находиться люди
03:37В результате взрыва газа в доме под Ельцом пострадали шесть человек
03:19Эксперт объяснила, почему золото такое дорогое
03:08Архитектор назвал причину обрушения небоскребов ВТЦ после теракта 9/11
03:00Эксперт назвал самые опасные способы согреться в неотапливаемой квартире
Лента новостейМолния