https://ria.ru/20210910/stavka-1749452189.html

Эксперты спрогнозировали реакцию рубля на решение ЦБ по ключевой ставке

Эксперты спрогнозировали реакцию рубля на решение ЦБ по ключевой ставке - РИА Новости, 10.09.2021

Эксперты спрогнозировали реакцию рубля на решение ЦБ по ключевой ставке

Ожидаемое повышение в пятницу ключевой ставки ЦБ России окажет поддержку курсу рубля, при этом важной для динамики курса окажется риторика регулятора, считают... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T06:38

2021-09-10T06:38

2021-09-10T15:29

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости, Дмитрий Майоров. Ожидаемое повышение в пятницу ключевой ставки ЦБ России окажет поддержку курсу рубля, при этом важной для динамики курса окажется риторика регулятора, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Банк России в пятницу по итогам заседания совета директоров повысит ключевую ставку с нынешних 6,5% годовых, сходятся во мнении опрошенные РИА Новости аналитики. Регулятор будет выбирать между традиционным шагом в 0,25 процентного пункта и упреждающим в 0,5 процентного пункта — большинство экспертов уверены, что регулятор предпочтет более мягкий вариант.Между тем острой надобности в повышении ставки нет, считает Георгий Ващенко из компании "Фридом финанс". Регулятор мог бы сохранить ставку на текущем уровне как минимум еще на одном-двух заседаниях, макроэкономических рисков это не усилило бы, считает он."Инфляция остается высокой, но ее рост прекратился. Нет необходимости защищать рубль повышением ставки, поскольку риски заметного ослабления рубля до конца года не просматриваются. Торговый баланс вернулся на докризисный уровень. Экономика уже прямо не нуждается в стимулировании, но рисков перегрева, которые требовали бы ужесточения ДКП, на мой взгляд, в целом нет. В США, еврозоне, странах БРИКС, несмотря на рост инфляции, денежно-кредитные условия остаются мягкими, что позволяет сохранять экономический рост", — отмечает он.Важна риторика ЦБКроме самого решения Центробанка, более важное влияние на курс могут оказать комментарии регулятора по итогам принятого решения, считает Денис Попов из Промсвязьбанка.Наибольшее укрепление рубля вызовет повышение ставки на 0,5 процентного пункта при сохранении "ястребиного" настроя регулятора, считает он. "Тем не менее для закрепления устойчивого тренда к росту рубля необходима комбинация факторов — результативность антиинфляционной политики и отсутствие внешних шоков (в том числе финансовых и геополитических)", — добавляет он.Владимир Евстифеев из банка "Зенит" оптимальным для рубля считает повышение ключевой ставки на 0,25 или 0,5 процентного пункта, но с "голубиным" сигналом. "В этом случае рубль может нейтрально отреагировать на такие итоги заседания ЦБ", — поясняет он.Однако в текущей ситуации, когда рынок оценивает завершение цикла ужесточения монетарной политики Центробанка на уровне семи процентов годовых, существует риск еще большего разгона инфляции до конца года, рассуждает Евстифеев. Соответственно, сдвиг рыночных ожиданий ключевой ставки на конец года с семи до 7,5% может спровоцировать продажи на рынке рублевых облигаций, что негативно отразится и на российской валюте, добавляет он.Сценарии решенийПовышение ключевой ставки окажет краткосрочное умеренно-положительное влияние на курс рубля, считает Попов из Промсвязьбанка. Повышение ставки на 0,5 процентного пункта вызовет большее укрепление рубля, добавляет он.Повышение ставки на 0,5% приведет к краткосрочной негативной реакции рубля: курс может "дернуться" в диапазон 74-75 рублей за доллар, считает Ващенко из компании "Фридом финанс".Согласно классической экономической теории, повышение ключевой ставки ЦБ ведет к укреплению национальной валюты, напоминает Алексей Скабалланович из УК "Регион Эссет Менеджмент"."Если ЦБ повысит ставку на 0,5 процентного пункта, то возможно долгосрочное сползание курса ниже 73 рублей за доллар. Если ставка останется неизменной — не исключен рост курса доллара выше 74 рублей. Повышение ставки на 0,25 процентного пункта, по всей видимости, уже заложено в текущие курсовые уровни", — резюмировал он.

https://ria.ru/20210902/krizis-1748435881.html

https://ria.ru/20210818/tseny-1746261025.html

https://ria.ru/20210902/stavka-1748365940.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия