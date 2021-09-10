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В посольстве США рассказали, зачем Салливана вызывали в МИД
В посольстве США рассказали, зачем Салливана вызывали в МИД - РИА Новости, 10.09.2021
В посольстве США рассказали, зачем Салливана вызывали в МИД
Посол США в Москве Джон Салливан провел в пятницу встречу в МИД РФ с заместителем главы МИД Сергеем Рябковым, обсудил двусторонние вопросы в русле намерения... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T18:34
2021-09-10T18:34
2021-09-10T18:34
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
джон салливан
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Посол США в Москве Джон Салливан провел в пятницу встречу в МИД РФ с заместителем главы МИД Сергеем Рябковым, обсудил двусторонние вопросы в русле намерения президента США Джо Байдена выстраивать стабильные отношения с Россией, заявили РИА Новости в американской дипмиссии."В пятницу, 10 сентября, посол Салливан встретился с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым, чтобы обсудить ряд двусторонних вопросов в поддержку стремления президента Байдена к стабильным, предсказуемым отношениям с Россией", - заявил РИА Новости пресс-секретарь американского посольства Джейсох Ребхольц.При этом дипломатический источник в МИД России ранее сообщил РИА Новости, что американский посол был вызван из-за вмешательства в российские выборы.
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политика, сша, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), джон салливан, россия
В посольстве США рассказали, зачем Салливана вызывали в МИД
Посольство США: Салливан приезжал в МИД для обсуждения двусторонних отношений