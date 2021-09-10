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В посольстве США рассказали, зачем Салливана вызывали в МИД

В посольстве США рассказали, зачем Салливана вызывали в МИД - РИА Новости, 10.09.2021

В посольстве США рассказали, зачем Салливана вызывали в МИД

Посол США в Москве Джон Салливан провел в пятницу встречу в МИД РФ с заместителем главы МИД Сергеем Рябковым, обсудил двусторонние вопросы в русле намерения... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T18:34

2021-09-10T18:34

2021-09-10T18:34

политика

сша

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

джон салливан

россия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Посол США в Москве Джон Салливан провел в пятницу встречу в МИД РФ с заместителем главы МИД Сергеем Рябковым, обсудил двусторонние вопросы в русле намерения президента США Джо Байдена выстраивать стабильные отношения с Россией, заявили РИА Новости в американской дипмиссии."В пятницу, 10 сентября, посол Салливан встретился с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым, чтобы обсудить ряд двусторонних вопросов в поддержку стремления президента Байдена к стабильным, предсказуемым отношениям с Россией", - заявил РИА Новости пресс-секретарь американского посольства Джейсох Ребхольц.При этом дипломатический источник в МИД России ранее сообщил РИА Новости, что американский посол был вызван из-за вмешательства в российские выборы.

https://ria.ru/20210827/sallivan-1747586422.html

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политика, сша, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), джон салливан, россия