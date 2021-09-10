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Журналистов РИА Новости не аккредитовали в США на мероприятия 11 сентября
Журналистов РИА Новости не аккредитовали в США на мероприятия 11 сентября - РИА Новости, 10.09.2021
Журналистов РИА Новости не аккредитовали в США на мероприятия 11 сентября
В США организаторы мероприятия в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года отказали корреспондентам РИА Новости в аккредитации. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T16:46
2021-09-10T16:46
2021-09-10T17:39
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НЬЮ-ЙОРК, 10 сен — РИА Новости. В США организаторы мероприятия в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года отказали корреспондентам РИА Новости в аккредитации.Приглашение на освещение церемонии, которая традиционно проходит на месте обрушения башен-близнецов в Нью-Йорке, пришло 20 августа. Журналисты откликнулись на него в течение часа."К сожалению, из-за огромного количества заявок и нехватки места мы не можем удовлетворить ваш запрос", — говорится о письме организаторов, которое пришло в четверг. Они добавили, что всех, кто не был аккредитован, не пустят на мероприятие.Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал произошедшее последовательной и избирательной травлей прессы.Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще одно воздушное судно врезалось в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер упал и разбился возле Питтсбурга (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне — 189, в Пенсильвании — 44 человека.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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в мире, сша, риа новости
16:46 10.09.2021 (обновлено: 17:39 10.09.2021)
Журналистов РИА Новости не аккредитовали в США на мероприятия 11 сентября
Журналистам РИА Новости в США отказали в аккредитации на мероприятия 11 сентября
НЬЮ-ЙОРК, 10 сен — РИА Новости.
В США
организаторы мероприятия в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года отказали корреспондентам РИА Новости в аккредитации.
Приглашение на освещение церемонии, которая традиционно проходит на месте обрушения башен-близнецов в Нью-Йорке, пришло 20 августа. Журналисты откликнулись на него в течение часа.
"К сожалению, из-за огромного количества заявок и нехватки места мы не можем удовлетворить ваш запрос", — говорится о письме организаторов, которое пришло в четверг.
Они добавили, что всех, кто не был аккредитован, не пустят на мероприятие.
Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал произошедшее последовательной и избирательной травлей прессы.
"Неужели даже траурные поминальные мероприятия хотят сделать полем информационной войны? Где тогда остановиться? О, этот дивный новый мир!" — заявил он.
Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще одно воздушное судно врезалось в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер упал и разбился возле Питтсбурга (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне — 189, в Пенсильвании — 44 человека.