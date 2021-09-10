https://ria.ru/20210910/ssha-1749561844.html

Журналистов РИА Новости не аккредитовали в США на мероприятия 11 сентября

Журналистов РИА Новости не аккредитовали в США на мероприятия 11 сентября - РИА Новости, 10.09.2021

Журналистов РИА Новости не аккредитовали в США на мероприятия 11 сентября

В США организаторы мероприятия в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года отказали корреспондентам РИА Новости в аккредитации. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T16:46

2021-09-10T16:46

2021-09-10T17:39

в мире

сша

риа новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577465175_0:0:3409:1918_1920x0_80_0_0_b8f8301b81631664a97fcbc28f563829.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 10 сен — РИА Новости. В США организаторы мероприятия в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года отказали корреспондентам РИА Новости в аккредитации.Приглашение на освещение церемонии, которая традиционно проходит на месте обрушения башен-близнецов в Нью-Йорке, пришло 20 августа. Журналисты откликнулись на него в течение часа."К сожалению, из-за огромного количества заявок и нехватки места мы не можем удовлетворить ваш запрос", — говорится о письме организаторов, которое пришло в четверг. Они добавили, что всех, кто не был аккредитован, не пустят на мероприятие.Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал произошедшее последовательной и избирательной травлей прессы.Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще одно воздушное судно врезалось в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер упал и разбился возле Питтсбурга (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне — 189, в Пенсильвании — 44 человека.

https://ria.ru/20210908/germaniya-1749227932.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, риа новости