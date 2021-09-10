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Житель Бердска получил условный срок за то, что пнул женщину с костылями
Житель Бердска получил условный срок за то, что пнул женщину с костылями - РИА Новости, 10.09.2021
Житель Бердска получил условный срок за то, что пнул женщину с костылями
Бердский городской суд приговорил к 2,5 годам лишения свободы условно местного жителя, который в пьяном виде дважды пнул ногой пожилую женщину, сообщает в... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T08:44
2021-09-10T08:44
происшествия
новосибирская область
бердский городской суд
следственный комитет россии (ск рф)
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НОВОСИБИРСК, 10 сен – РИА Новости. Бердский городской суд приговорил к 2,5 годам лишения свободы условно местного жителя, который в пьяном виде дважды пнул ногой пожилую женщину, сообщает в пятницу прокуратура Новосибирской области.Инцидент произошел в марте этого года. В соцсетях и СМИ был распространён видеоролик, на котором пьяный мужчина несколько раз пнул и повалил на землю пожилую женщину, которая не смогла вовремя отойти в сторону и пропустить его. В публикациях отмечалось, что пожилая женщина перенесла инсульт и после болезни медленно ходит и передвигается. СК возбудил в отношении мужчины уголовное дело."Бердский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Леонида Лукьянова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия к гражданам)", - говорится в сообщении.По данным ведомства, днем 3 марта Лукьянов в состоянии алкогольного опьянения находился во дворе дома в микрорайоне Северный в Бердске, где увидел ранее незнакомую ему пожилую женщину."Без причин, мотивов и поводов, не объясняя потерпевшей свое поведение, ударил пожилую женщину ногой по телу. Потом он схватил ее за одежду, резко с силой дернул и повалил на землю. После того, как потерпевшая поднялась, злоумышленник нанес еще один удар ногой по ее телу, в результате чего потерпевшая испытала физическую боль", - рассказали в ведомстве.Подсудимый полностью признал себя виновным, раскаялся в содеянном, пояснил, что причиной совершения преступления послужило состояние алкогольного опьянения."Суд приговорил Лукьянова к двум годам шести месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком в два года. При назначении наказания суд учел обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности содеянного Лукьяновым, совершение преступления средней тяжести, полное признание вины и раскаяние в содеянном, явку с повинной, принесенные Лукьяновым извинения потерпевшей", - сообщили в прокуратуре. Приговор вступил в законную силу.
https://radiosputnik.ria.ru/20210909/kurgan-1749396944.html
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происшествия, новосибирская область, бердский городской суд , следственный комитет россии (ск рф)
08:44 10.09.2021
 
Житель Бердска получил условный срок за то, что пнул женщину с костылями

Житель Бердска получил условный срок за то, что пнул пожилую женщину с костылями

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 10 сен – РИА Новости. Бердский городской суд приговорил к 2,5 годам лишения свободы условно местного жителя, который в пьяном виде дважды пнул ногой пожилую женщину, сообщает в пятницу прокуратура Новосибирской области.
Инцидент произошел в марте этого года. В соцсетях и СМИ был распространён видеоролик, на котором пьяный мужчина несколько раз пнул и повалил на землю пожилую женщину, которая не смогла вовремя отойти в сторону и пропустить его. В публикациях отмечалось, что пожилая женщина перенесла инсульт и после болезни медленно ходит и передвигается. СК возбудил в отношении мужчины уголовное дело.
"Бердский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Леонида Лукьянова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия к гражданам)", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, днем 3 марта Лукьянов в состоянии алкогольного опьянения находился во дворе дома в микрорайоне Северный в Бердске, где увидел ранее незнакомую ему пожилую женщину.
"Без причин, мотивов и поводов, не объясняя потерпевшей свое поведение, ударил пожилую женщину ногой по телу. Потом он схватил ее за одежду, резко с силой дернул и повалил на землю. После того, как потерпевшая поднялась, злоумышленник нанес еще один удар ногой по ее телу, в результате чего потерпевшая испытала физическую боль", - рассказали в ведомстве.
Подсудимый полностью признал себя виновным, раскаялся в содеянном, пояснил, что причиной совершения преступления послужило состояние алкогольного опьянения.
"Суд приговорил Лукьянова к двум годам шести месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком в два года. При назначении наказания суд учел обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности содеянного Лукьяновым, совершение преступления средней тяжести, полное признание вины и раскаяние в содеянном, явку с повинной, принесенные Лукьяновым извинения потерпевшей", - сообщили в прокуратуре. Приговор вступил в законную силу.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
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