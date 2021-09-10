https://ria.ru/20210910/sredstva-1749540604.html

Правительство Ливана заявило о сокращении финансовых резервов страны

Правительство Ливана заявило о сокращении финансовых резервов страны - РИА Новости, 10.09.2021

Правительство Ливана заявило о сокращении финансовых резервов страны

Власти Ливана больше не имеют средств для продолжения субсидирования товаров первой необходимости, заявил премьер-министр страны Наджиб Микати после объявления... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T15:29

2021-09-10T15:29

2021-09-10T15:29

экономика

ливан

наджиб микати

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БЕЙРУТ, 10 сен - РИА Новости. Власти Ливана больше не имеют средств для продолжения субсидирования товаров первой необходимости, заявил премьер-министр страны Наджиб Микати после объявления о формировании нового правительства."у нас больше нет финансовых средств. Нет желания отменять субсидирование, но нет денег помогать, поэтому больше нет возможностей",- сказал Микати.С 17 октября 2019 года в Ливане разразился финансово-экономический кризис, оказалась практически парализована банковская система, начала обесцениваться национальная валюта параллельно росту цен на продукты.Тем временем, в Ливане достигли критического уровня дефицит топлива, электроэнергии и медикаментов. Ситуацию усугубляют опасения новой волны коронавируса осенью, которая может окончательно разрушить то, что еще осталось от государства.

https://ria.ru/20210910/livan-1749533119.html

ливан

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, ливан, наджиб микати