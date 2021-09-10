https://ria.ru/20210910/sredstva-1749540604.html
Правительство Ливана заявило о сокращении финансовых резервов страны
Правительство Ливана заявило о сокращении финансовых резервов страны - РИА Новости, 10.09.2021
Правительство Ливана заявило о сокращении финансовых резервов страны
Власти Ливана больше не имеют средств для продолжения субсидирования товаров первой необходимости, заявил премьер-министр страны Наджиб Микати после объявления... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T15:29
2021-09-10T15:29
2021-09-10T15:29
экономика
ливан
наджиб микати
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БЕЙРУТ, 10 сен - РИА Новости. Власти Ливана больше не имеют средств для продолжения субсидирования товаров первой необходимости, заявил премьер-министр страны Наджиб Микати после объявления о формировании нового правительства."у нас больше нет финансовых средств. Нет желания отменять субсидирование, но нет денег помогать, поэтому больше нет возможностей",- сказал Микати.С 17 октября 2019 года в Ливане разразился финансово-экономический кризис, оказалась практически парализована банковская система, начала обесцениваться национальная валюта параллельно росту цен на продукты.Тем временем, в Ливане достигли критического уровня дефицит топлива, электроэнергии и медикаментов. Ситуацию усугубляют опасения новой волны коронавируса осенью, которая может окончательно разрушить то, что еще осталось от государства.
https://ria.ru/20210910/livan-1749533119.html
ливан
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, ливан, наджиб микати
Правительство Ливана заявило о сокращении финансовых резервов страны
Премьер Ливана Микати: власти больше не могут субсидировать товары первой необходимости