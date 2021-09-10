https://ria.ru/20210910/sport-1749495109.html
Путин проводит заседание Совета по развитию спорта. Прямая трансляция
Путин проводит заседание Совета по развитию спорта. Прямая трансляция - РИА Новости, 10.09.2021
Путин проводит заседание Совета по развитию спорта. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию физической культуры и спорта. На нем обсуждают итоги Олимпиады и Паралимпиады, а также... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T14:02
2021-09-10T14:02
2021-09-10T14:02
спорт
олимпийские игры
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию физической культуры и спорта. На нем обсуждают итоги Олимпиады и Паралимпиады, а также развитие детско-юношеского спорта.
РИА Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта
LIVE: Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта
2021-09-10T14:02
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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5
4.7
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спорт, олимпийские игры, владимир путин, видео
Путин проводит заседание Совета по развитию спорта. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию физической культуры и спорта. На нем обсуждают итоги Олимпиады и Паралимпиады, а также развитие детско-юношеского спорта.
2021-09-10T14:02
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PT113M18S
Путин проводит заседание Совета по развитию спорта. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию физической культуры и спорта. На нем обсуждают итоги Олимпиады и Паралимпиады, а также развитие детско-юношеского спорта.