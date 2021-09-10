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Путин проводит заседание Совета по развитию спорта. Прямая трансляция

Путин проводит заседание Совета по развитию спорта. Прямая трансляция - РИА Новости, 10.09.2021

Путин проводит заседание Совета по развитию спорта. Прямая трансляция

Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию физической культуры и спорта. На нем обсуждают итоги Олимпиады и Паралимпиады, а также... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T14:02

2021-09-10T14:02

2021-09-10T14:02

спорт

олимпийские игры

владимир путин

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Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию физической культуры и спорта. На нем обсуждают итоги Олимпиады и Паралимпиады, а также развитие детско-юношеского спорта.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спорт, олимпийские игры, владимир путин, видео