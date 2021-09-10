https://ria.ru/20210910/soyuz-1749614193.html

Жители ЕС стали более оптимистично смотреть на будущее объединения

Жители ЕС стали более оптимистично смотреть на будущее объединения - РИА Новости, 11.09.2021

Жители ЕС стали более оптимистично смотреть на будущее объединения

Жители Европейского союза стали более оптимистично смотреть в будущее объединения, говорится в исследовании, проведенном социологической службой "Евробарометр". РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-10T23:52

2021-09-10T23:52

2021-09-11T00:41

в мире

еврокомиссия

люди

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БРЮССЕЛЬ, 10 сен - РИА Новости. Жители Европейского союза стали более оптимистично смотреть в будущее объединения, говорится в исследовании, проведенном социологической службой "Евробарометр"."Оптимизм по поводу будущего ЕС заметно возрос с лета 2020 года. Две трети респондентов теперь выражают позитивную точку зрения (66%)", - говорится в сообщении, опубликованной пресс-службой Еврокомиссии.Это на шесть пунктов больше чем год назад."Это самый высокий показатель с осени 2009 года", - говорится в документе. В то же время 31% респондентов выразили пессимизм по поводу будущего Европейского союза.При этом больше всего европейцев беспокоит экономическая ситуация на уровне Европейского союза. "На это указали 27% респондентов", - отмечается в сообщении. Четверть респондентов считают главной проблемой экологию и изменение климата. Столько же участников исследования обеспокоены вопросами миграции.В исследовании, которое проводилось с 14 июня по 12 июля 2021 года в 27 государствах ЕС, приняли участие 26 544 человека.

https://ria.ru/20210909/pushkov-1749278651.html

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2021

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в мире, еврокомиссия, люди