https://ria.ru/20210910/sosed-1749591326.html

Соседа отравившейся арбузом московской семьи экстренно госпитализировали

Соседа отравившейся арбузом московской семьи экстренно госпитализировали - РИА Новости, 10.09.2021

Соседа отравившейся арбузом московской семьи экстренно госпитализировали

В Москве госпитализировали одиннадцатилетнего мальчика, живущего по соседству с семьей, где двое человек насмерть отравились арбузом. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T19:02

2021-09-10T19:02

2021-09-10T23:20

происшествия

москва

смертельное отравление семьи в москве

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В Москве госпитализировали одиннадцатилетнего мальчика, живущего по соседству с семьей, где двое человек насмерть отравились арбузом.Как пишет "МК", накануне около 17:00 подросток поужинал дома и лег спать. Спустя пять часов он проснулся от боли в животе и рвотных позывов. Мать ребенка сразу вызвала скорую помощь, врачи которой рассказали ей о ЧП у соседей.К этому времени с сильнейшей интоксикацией в больницу доставили 61-летнюю бабушку с 15-летней внучкой, позже госпитализировали также 38-летнюю мать девочки. Пенсионерка и ребенок скончались, состояние женщины удалось стабилизировать.По данным газеты, пострадавший мальчик не общался с соседями. По мнению его матери, они не могли угостить его арбузом — в этом случае он бы рассказал об этом. Ребенок находится в больнице, ему стало легче.После смерти бабушки и внучки следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК России ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека"). По данным СК, семья купила арбуз в магазине на Совхозной улице на юго-востоке Москвы. В торговой сети "Магнит" начали внутреннее расследование и сняли с продажи всю партию арбузов в точке на Совхозной. Там также проводят следственные действия. При этом, по данным ритейлера, в начале сентября указанная партия арбузов прошла проверку в сертифицированной государственной лаборатории, которая не выявила отклонений в нормах пищевой безопасности.По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, предположительно, отравление могло быть и из-за другого продукта. В департаменте здравоохранения Москвы отметили, что точную причину смерти установят после получения результатов судебно-медицинской экспертизы.Как позднее сообщила "КП" со ссылкой на источник в следствии, 15-летняя девочка скончалась из-за полиорганной недостаточности. Это тяжелое патологическое состояние, которое характеризуется отсутствием функционирования двух и более систем организма.

https://ria.ru/20210910/arbuz-1749581788.html

https://rsport.ria.ru/20210910/arbuz-1749478280.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, смертельное отравление семьи в москве