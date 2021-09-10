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Соседа отравившейся арбузом московской семьи экстренно госпитализировали
Соседа отравившейся арбузом московской семьи экстренно госпитализировали - РИА Новости, 10.09.2021
Соседа отравившейся арбузом московской семьи экстренно госпитализировали
В Москве госпитализировали одиннадцатилетнего мальчика, живущего по соседству с семьей, где двое человек насмерть отравились арбузом. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T19:02
2021-09-10T19:02
2021-09-10T23:20
происшествия
москва
смертельное отравление семьи в москве
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В Москве госпитализировали одиннадцатилетнего мальчика, живущего по соседству с семьей, где двое человек насмерть отравились арбузом.Как пишет "МК", накануне около 17:00 подросток поужинал дома и лег спать. Спустя пять часов он проснулся от боли в животе и рвотных позывов. Мать ребенка сразу вызвала скорую помощь, врачи которой рассказали ей о ЧП у соседей.К этому времени с сильнейшей интоксикацией в больницу доставили 61-летнюю бабушку с 15-летней внучкой, позже госпитализировали также 38-летнюю мать девочки. Пенсионерка и ребенок скончались, состояние женщины удалось стабилизировать.По данным газеты, пострадавший мальчик не общался с соседями. По мнению его матери, они не могли угостить его арбузом — в этом случае он бы рассказал об этом. Ребенок находится в больнице, ему стало легче.После смерти бабушки и внучки следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК России ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека"). По данным СК, семья купила арбуз в магазине на Совхозной улице на юго-востоке Москвы. В торговой сети "Магнит" начали внутреннее расследование и сняли с продажи всю партию арбузов в точке на Совхозной. Там также проводят следственные действия. При этом, по данным ритейлера, в начале сентября указанная партия арбузов прошла проверку в сертифицированной государственной лаборатории, которая не выявила отклонений в нормах пищевой безопасности.По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, предположительно, отравление могло быть и из-за другого продукта. В департаменте здравоохранения Москвы отметили, что точную причину смерти установят после получения результатов судебно-медицинской экспертизы.Как позднее сообщила "КП" со ссылкой на источник в следствии, 15-летняя девочка скончалась из-за полиорганной недостаточности. Это тяжелое патологическое состояние, которое характеризуется отсутствием функционирования двух и более систем организма.
https://ria.ru/20210910/arbuz-1749581788.html
https://rsport.ria.ru/20210910/arbuz-1749478280.html
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происшествия, москва, смертельное отравление семьи в москве
19:02 10.09.2021 (обновлено: 23:20 10.09.2021)
Соседа отравившейся арбузом московской семьи экстренно госпитализировали
Соседа отравившейся арбузом московской семьи госпитализировали с похожими симптомами
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В Москве госпитализировали одиннадцатилетнего мальчика, живущего по соседству с семьей, где двое человек насмерть отравились арбузом.
Как пишет "МК
", накануне около 17:00 подросток поужинал дома и лег спать. Спустя пять часов он проснулся от боли в животе и рвотных позывов. Мать ребенка сразу вызвала скорую помощь, врачи которой рассказали ей о ЧП у соседей.
К этому времени с сильнейшей интоксикацией в больницу доставили 61-летнюю бабушку с 15-летней внучкой, позже госпитализировали также 38-летнюю мать девочки. Пенсионерка и ребенок скончались, состояние женщины удалось стабилизировать.
По данным газеты, пострадавший мальчик не общался с соседями. По мнению его матери, они не могли угостить его арбузом — в этом случае он бы рассказал об этом. Ребенок находится в больнице, ему стало легче.
После смерти бабушки и внучки следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК России ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека").
По данным СК, семья купила арбуз в магазине на Совхозной улице на юго-востоке Москвы. В торговой сети "Магнит" начали внутреннее расследование и сняли с продажи всю партию арбузов в точке на Совхозной. Там также проводят следственные действия. При этом, по данным ритейлера, в начале сентября указанная партия арбузов прошла проверку в сертифицированной государственной лаборатории, которая не выявила отклонений в нормах пищевой безопасности.
По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, предположительно, отравление могло быть и из-за другого продукта. В департаменте здравоохранения Москвы отметили, что точную причину смерти установят после получения результатов судебно-медицинской экспертизы.
Как позднее сообщила "КП" со ссылкой на источник в следствии, 15-летняя девочка скончалась из-за полиорганной недостаточности. Это тяжелое патологическое состояние, которое характеризуется отсутствием функционирования двух и более систем организма.