https://ria.ru/20210910/soprotivlenie-1749449692.html
Сопротивление: талибы изгнали из Панджшера тысячи человек
Сопротивление: талибы изгнали из Панджшера тысячи человек - РИА Новости, 10.09.2021
Сопротивление: талибы изгнали из Панджшера тысячи человек
Представитель "Фронта национального сопротивления Афганистана" Али Назари заявил, что талибы изгнали из провинции Панджшер тысячи человек, а также проводят... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T04:13
2021-09-10T04:13
2021-09-10T04:13
в мире
кабул (город)
талибан
афганистан
панджшер (провинция)
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Представитель "Фронта национального сопротивления Афганистана" Али Назари заявил, что талибы изгнали из провинции Панджшер тысячи человек, а также проводят этнические чистки.Представитель сопротивления призвал мировое сообщество вмешаться.Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Талибы 6 сентября заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. Силы сопротивления в Панджшере заявили, что перешли к партизанской войне с "Талибаном"*.*Запрещенная в России террористическая организация.
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, панджшер (провинция)
Сопротивление: талибы изгнали из Панджшера тысячи человек
Представитель сопротивления в Афганистане: талибы проводят этнические чистки в Панджшере