Слуцкий призвал Брюссель обратить внимание на заявление Киева по "Минску"
Слуцкий призвал Брюссель обратить внимание на заявление Киева по Минским соглашениям
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифинга
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал продление ЕС санкций против граждан РФ и призвал Брюссель обратить внимание на заявление украинских политиков по минским соглашениям.
ЕС в очередной раз продлил на шесть месяцев - до 15 марта 2022 года - действующие с 2014 года в отношении российских и украинских физических лиц и организаций персональные санкции "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", говорится в опубликованном заявлении Совета ЕС.
"Брюсселю стоило бы отбросить в сторону двойные стандарты и объективно обратить внимание на своих подопечных в Киеве. Иначе получается полный абсурд: санкции за невыполнение Минска-2 все так же продлеваются в отношении России, а "с крючка снимается" Украина, причем заявляя об этом без всякого стеснения", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Политик подчеркнул, что территориальная принадлежность Крыма - закрытый вопрос, любые санкции против РФ здесь бесполезны.
"Что касается Крыма, то коллективному Западу давно пора понять, что воссоединение полуострова с Россией произошло по воле самих крымчан. Поправками к Конституции РФ вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно - это территория Российской Федерации. И любые санкции здесь просто бесполезны", - заключил он.
Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода. Эти санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС. Они распространяются на 177 лиц и 48 организаций (в октябре 2020 года Евросоюз добавил в список два физлица и четыре организации за строительство Крымского моста).
Помимо европейских персональных санкций "за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины", действуют также экономические секторальные антироссийские санкции (увязаны с полным выполнением минских соглашений, действуют до 31 января 2022 года), и санкции за "незаконную аннексию Крыма и Севастополя" (предполагают ограничение экономических отношений с Крымом и Севастополем, в действии до 23 июня 2022 года).