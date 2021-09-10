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Слуцкий призвал Брюссель обратить внимание на заявление Киева по "Минску"
Слуцкий призвал Брюссель обратить внимание на заявление Киева по "Минску" - РИА Новости, 10.09.2021
Слуцкий призвал Брюссель обратить внимание на заявление Киева по "Минску"
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал продление ЕС санкций против граждан РФ и призвал Брюссель обратить внимание РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T19:15
2021-09-10T19:15
киев
севастополь
евросоюз
госдума рф
совет ес
telegram (приложение)
леонид слуцкий (политик)
минские соглашения
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал продление ЕС санкций против граждан РФ и призвал Брюссель обратить внимание на заявление украинских политиков по минским соглашениям.ЕС в очередной раз продлил на шесть месяцев - до 15 марта 2022 года - действующие с 2014 года в отношении российских и украинских физических лиц и организаций персональные санкции "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", говорится в опубликованном заявлении Совета ЕС."Брюсселю стоило бы отбросить в сторону двойные стандарты и объективно обратить внимание на своих подопечных в Киеве. Иначе получается полный абсурд: санкции за невыполнение Минска-2 все так же продлеваются в отношении России, а "с крючка снимается" Украина, причем заявляя об этом без всякого стеснения", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Политик подчеркнул, что территориальная принадлежность Крыма - закрытый вопрос, любые санкции против РФ здесь бесполезны."Что касается Крыма, то коллективному Западу давно пора понять, что воссоединение полуострова с Россией произошло по воле самих крымчан. Поправками к Конституции РФ вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно - это территория Российской Федерации. И любые санкции здесь просто бесполезны", - заключил он.Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода. Эти санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС. Они распространяются на 177 лиц и 48 организаций (в октябре 2020 года Евросоюз добавил в список два физлица и четыре организации за строительство Крымского моста).Помимо европейских персональных санкций "за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины", действуют также экономические секторальные антироссийские санкции (увязаны с полным выполнением минских соглашений, действуют до 31 января 2022 года), и санкции за "незаконную аннексию Крыма и Севастополя" (предполагают ограничение экономических отношений с Крымом и Севастополем, в действии до 23 июня 2022 года).
https://ria.ru/20210907/slutskiy-1749076672.html
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киев, севастополь, евросоюз, госдума рф, совет ес, telegram (приложение), леонид слуцкий (политик), минские соглашения, россия
19:15 10.09.2021
 
Слуцкий призвал Брюссель обратить внимание на заявление Киева по "Минску"

Слуцкий призвал Брюссель обратить внимание на заявление Киева по Минским соглашениям

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифинга
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифинга - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал продление ЕС санкций против граждан РФ и призвал Брюссель обратить внимание на заявление украинских политиков по минским соглашениям.
ЕС в очередной раз продлил на шесть месяцев - до 15 марта 2022 года - действующие с 2014 года в отношении российских и украинских физических лиц и организаций персональные санкции "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", говорится в опубликованном заявлении Совета ЕС.
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"Брюсселю стоило бы отбросить в сторону двойные стандарты и объективно обратить внимание на своих подопечных в Киеве. Иначе получается полный абсурд: санкции за невыполнение Минска-2 все так же продлеваются в отношении России, а "с крючка снимается" Украина, причем заявляя об этом без всякого стеснения", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Политик подчеркнул, что территориальная принадлежность Крыма - закрытый вопрос, любые санкции против РФ здесь бесполезны.
"Что касается Крыма, то коллективному Западу давно пора понять, что воссоединение полуострова с Россией произошло по воле самих крымчан. Поправками к Конституции РФ вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно - это территория Российской Федерации. И любые санкции здесь просто бесполезны", - заключил он.
Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода. Эти санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС. Они распространяются на 177 лиц и 48 организаций (в октябре 2020 года Евросоюз добавил в список два физлица и четыре организации за строительство Крымского моста).
Помимо европейских персональных санкций "за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины", действуют также экономические секторальные антироссийские санкции (увязаны с полным выполнением минских соглашений, действуют до 31 января 2022 года), и санкции за "незаконную аннексию Крыма и Севастополя" (предполагают ограничение экономических отношений с Крымом и Севастополем, в действии до 23 июня 2022 года).
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КиевСевастопольЕвросоюзГосдума РФСовет ЕСTelegram (приложение)Леонид Слуцкий (политик)Минские соглашенияРоссия
 
 
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