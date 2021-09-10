https://ria.ru/20210910/soglasheniya-1749594304.html

Слуцкий призвал Брюссель обратить внимание на заявление Киева по "Минску"

Слуцкий призвал Брюссель обратить внимание на заявление Киева по "Минску" - РИА Новости, 10.09.2021

Слуцкий призвал Брюссель обратить внимание на заявление Киева по "Минску"

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал продление ЕС санкций против граждан РФ и призвал Брюссель обратить внимание РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T19:15

2021-09-10T19:15

2021-09-10T19:15

киев

севастополь

евросоюз

госдума рф

совет ес

telegram (приложение)

леонид слуцкий (политик)

минские соглашения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573843778_0:0:3113:1752_1920x0_80_0_0_78be68c2a781ec4d167ff00a4f234735.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал продление ЕС санкций против граждан РФ и призвал Брюссель обратить внимание на заявление украинских политиков по минским соглашениям.ЕС в очередной раз продлил на шесть месяцев - до 15 марта 2022 года - действующие с 2014 года в отношении российских и украинских физических лиц и организаций персональные санкции "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", говорится в опубликованном заявлении Совета ЕС."Брюсселю стоило бы отбросить в сторону двойные стандарты и объективно обратить внимание на своих подопечных в Киеве. Иначе получается полный абсурд: санкции за невыполнение Минска-2 все так же продлеваются в отношении России, а "с крючка снимается" Украина, причем заявляя об этом без всякого стеснения", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Политик подчеркнул, что территориальная принадлежность Крыма - закрытый вопрос, любые санкции против РФ здесь бесполезны."Что касается Крыма, то коллективному Западу давно пора понять, что воссоединение полуострова с Россией произошло по воле самих крымчан. Поправками к Конституции РФ вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно - это территория Российской Федерации. И любые санкции здесь просто бесполезны", - заключил он.Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода. Эти санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС. Они распространяются на 177 лиц и 48 организаций (в октябре 2020 года Евросоюз добавил в список два физлица и четыре организации за строительство Крымского моста).Помимо европейских персональных санкций "за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины", действуют также экономические секторальные антироссийские санкции (увязаны с полным выполнением минских соглашений, действуют до 31 января 2022 года), и санкции за "незаконную аннексию Крыма и Севастополя" (предполагают ограничение экономических отношений с Крымом и Севастополем, в действии до 23 июня 2022 года).

https://ria.ru/20210907/slutskiy-1749076672.html

https://ria.ru/20210909/meduzy-1749437331.html

киев

севастополь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киев, севастополь, евросоюз, госдума рф, совет ес, telegram (приложение), леонид слуцкий (политик), минские соглашения, россия