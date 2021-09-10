11:56 10.09.2021 (обновлено: 13:47 10.09.2021)
Российские вузы и Госсовет по стипендиям КНР подписали соглашения
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСтуденты в здании хим.факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ)
МОСКВА, 10 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". На 21-м заседании Российско-Китайской подкомиссии по сотрудничеству в области образования были подписаны Соглашения о сотрудничестве между МГУ им. М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургским госуниверситетом и Государственным советом по стипендиям КНР.
В 2020 году между университетами России и Китая было подписано около 300 документов о сотрудничестве, включая соглашения о реализации совместных образовательных программ, языковой подготовке студентов, а также о проведении совместных научно-исследовательских работ. Помимо этого, достаточно активно осуществлялось взаимодействие в рамках проведения совместных онлайн-школ. В 2020 году в летних и зимних школах, которые были проведены российскими университетами, приняли участие около четырех тысяч студентов из вузов Китая.
В ходе заседания стороны обменялись мнениями по вопросам обновления нормативно-правовой базы сотрудничества, академических обменов, реализации межвузовских образовательных и научных проектов, деятельности университетов ШОС и БРИКС, изучения русского и китайского языков, а также проведения совместных мероприятий в сфере образования.
Особое внимание было уделено значимости использования онлайн-технологий и электронных ресурсов в рамках реализации совместных образовательных проектов, в частности, в период пандемии.