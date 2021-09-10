https://ria.ru/20210910/soglasheniya-1749484890.html

Российские вузы и Госсовет по стипендиям КНР подписали соглашения

Российские вузы и Госсовет по стипендиям КНР подписали соглашения - РИА Новости, 10.09.2021

Российские вузы и Госсовет по стипендиям КНР подписали соглашения

На 21-м заседании Российско-Китайской подкомиссии по сотрудничеству в области образования были подписаны Соглашения о сотрудничестве между МГУ им. М. В... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T11:56

2021-09-10T11:56

2021-09-10T13:47

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МОСКВА, 10 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". На 21-м заседании Российско-Китайской подкомиссии по сотрудничеству в области образования были подписаны Соглашения о сотрудничестве между МГУ им. М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургским госуниверситетом и Государственным советом по стипендиям КНР.В 2020 году между университетами России и Китая было подписано около 300 документов о сотрудничестве, включая соглашения о реализации совместных образовательных программ, языковой подготовке студентов, а также о проведении совместных научно-исследовательских работ. Помимо этого, достаточно активно осуществлялось взаимодействие в рамках проведения совместных онлайн-школ. В 2020 году в летних и зимних школах, которые были проведены российскими университетами, приняли участие около четырех тысяч студентов из вузов Китая.В ходе заседания стороны обменялись мнениями по вопросам обновления нормативно-правовой базы сотрудничества, академических обменов, реализации межвузовских образовательных и научных проектов, деятельности университетов ШОС и БРИКС, изучения русского и китайского языков, а также проведения совместных мероприятий в сфере образования.Особое внимание было уделено значимости использования онлайн-технологий и электронных ресурсов в рамках реализации совместных образовательных проектов, в частности, в период пандемии.

https://ria.ru/20210909/kontsert-1749297444.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, шос, брикс, россия