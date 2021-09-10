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Туризм
https://ria.ru/20210910/sochi-1749553119.html
На пляжах Сочи появятся кинотеатры под открытым небом
На пляжах Сочи появятся кинотеатры под открытым небом - РИА Новости, 10.09.2021
На пляжах Сочи появятся кинотеатры под открытым небом
В Сочи на пляжных территориях появятся кинотеатры, это решение обсуждалось в рамках заседания, посвященного событийным мероприятиям на курорте, сообщает мэр... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T17:23
2021-09-10T18:55
туризм
краснодарский край
сочи
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туристы
туризм
пляжи
алексей копайгородский
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СОЧИ, 10 сен – РИА Новости. В Сочи на пляжных территориях появятся кинотеатры, это решение обсуждалось в рамках заседания, посвященного событийным мероприятиям на курорте, сообщает мэр города Алексей Копайгородский в своем телеграм-канале."На оргкомитете рассмотрели предложение организовать открытые кинотеатры на городских пляжах", – написал он.Мэр также добавил, что до конца 2021 года в Сочи пройдут 25 крупных мероприятий в условиях пандемии. "У нас на курорте есть масса мест, где можно организовать творческую, молодежную, спортивную и культурную активности", – подчеркнул Копайгородский.
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краснодарский край, сочи, новости - туризм, туристы, туризм, пляжи, алексей копайгородский, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь
17:23 10.09.2021 (обновлено: 18:55 10.09.2021)
 
На пляжах Сочи появятся кинотеатры под открытым небом

На пляжах Сочи планируют открыть кинотеатры под открытым небом

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие загорают на пляже "Приморский" в центральном районе города Сочи
Отдыхающие загорают на пляже Приморский в центральном районе города Сочи - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 10 сен – РИА Новости. В Сочи на пляжных территориях появятся кинотеатры, это решение обсуждалось в рамках заседания, посвященного событийным мероприятиям на курорте, сообщает мэр города Алексей Копайгородский в своем телеграм-канале.
"На оргкомитете рассмотрели предложение организовать открытые кинотеатры на городских пляжах", – написал он.
Мэр также добавил, что до конца 2021 года в Сочи пройдут 25 крупных мероприятий в условиях пандемии. "У нас на курорте есть масса мест, где можно организовать творческую, молодежную, спортивную и культурную активности", – подчеркнул Копайгородский.
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ТуризмКраснодарский крайСочиНовости - ТуризмтуристыТуризмПляжиАлексей Копайгородскийкуда поехатьотдых на морекуда можно лететь
 
 
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