https://ria.ru/20210910/sochi-1749553119.html
На пляжах Сочи появятся кинотеатры под открытым небом
На пляжах Сочи появятся кинотеатры под открытым небом - РИА Новости, 10.09.2021
На пляжах Сочи появятся кинотеатры под открытым небом
В Сочи на пляжных территориях появятся кинотеатры, это решение обсуждалось в рамках заседания, посвященного событийным мероприятиям на курорте, сообщает мэр... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T17:23
2021-09-10T17:23
2021-09-10T18:55
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алексей копайгородский
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СОЧИ, 10 сен – РИА Новости. В Сочи на пляжных территориях появятся кинотеатры, это решение обсуждалось в рамках заседания, посвященного событийным мероприятиям на курорте, сообщает мэр города Алексей Копайгородский в своем телеграм-канале."На оргкомитете рассмотрели предложение организовать открытые кинотеатры на городских пляжах", – написал он.Мэр также добавил, что до конца 2021 года в Сочи пройдут 25 крупных мероприятий в условиях пандемии. "У нас на курорте есть масса мест, где можно организовать творческую, молодежную, спортивную и культурную активности", – подчеркнул Копайгородский.
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17:23 10.09.2021 (обновлено: 18:55 10.09.2021)
На пляжах Сочи появятся кинотеатры под открытым небом
На пляжах Сочи планируют открыть кинотеатры под открытым небом
СОЧИ, 10 сен – РИА Новости. В Сочи на пляжных территориях появятся кинотеатры, это решение обсуждалось в рамках заседания, посвященного событийным мероприятиям на курорте, сообщает мэр города Алексей Копайгородский в своем телеграм-канале.
"На оргкомитете рассмотрели предложение организовать открытые кинотеатры на городских пляжах", – написал он.
Мэр также добавил, что до конца 2021 года в Сочи пройдут 25 крупных мероприятий в условиях пандемии. "У нас на курорте есть масса мест, где можно организовать творческую, молодежную, спортивную и культурную активности", – подчеркнул Копайгородский.