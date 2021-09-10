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В Камеруне выпал снег
В Камеруне выпал снег - РИА Новости, 10.09.2021
В Камеруне выпал снег
Снег выпал в Западном регионе африканской страны Камерун, сообщает местная государственная телерадиовещательная компания CRTV. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T17:02
2021-09-10T17:02
2021-09-10T17:02
в мире
камерун
погода
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Снег выпал в Западном регионе африканской страны Камерун, сообщает местная государственная телерадиовещательная компания CRTV.По данным канала, в четверг в населенных пунктах Бана и Баку было зафиксировано выпадение града и, предположительно, снега. Толщина снежного покрова составила примерно 0,05 миллиметра.Как заявил мэр Баны Жана-Батист Санга, это явление связано с изменением климата. После выпадения снега и града, оказались пробиты крыши нескольких домов, движение транспорта приостановлено, а ряду плантаций нанесен ущерб.Министр-делегат юстиции Жан де Дье Момо также высказался о ситуации с непогодой. Он, как передает издание Actu Cameroun, назвал снег "проклятьем", которое "разрушит сельское хозяйство".
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в мире, камерун, погода
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.
Снег выпал в Западном регионе африканской страны Камерун
, сообщает местная государственная телерадиовещательная компания CRTV
.
По данным канала, в четверг в населенных пунктах Бана и Баку было зафиксировано выпадение града и, предположительно, снега. Толщина снежного покрова составила примерно 0,05 миллиметра.
Как заявил мэр Баны Жана-Батист Санга, это явление связано с изменением климата. После выпадения снега и града, оказались пробиты крыши нескольких домов, движение транспорта приостановлено, а ряду плантаций нанесен ущерб.
Министр-делегат юстиции Жан де Дье Момо также высказался о ситуации с непогодой. Он, как передает издание Actu Cameroun, назвал снег "проклятьем", которое "разрушит сельское хозяйство".