https://ria.ru/20210910/sneg-1749565281.html

В Камеруне выпал снег

В Камеруне выпал снег - РИА Новости, 10.09.2021

В Камеруне выпал снег

Снег выпал в Западном регионе африканской страны Камерун, сообщает местная государственная телерадиовещательная компания CRTV. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T17:02

2021-09-10T17:02

2021-09-10T17:02

в мире

камерун

погода

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Снег выпал в Западном регионе африканской страны Камерун, сообщает местная государственная телерадиовещательная компания CRTV.По данным канала, в четверг в населенных пунктах Бана и Баку было зафиксировано выпадение града и, предположительно, снега. Толщина снежного покрова составила примерно 0,05 миллиметра.Как заявил мэр Баны Жана-Батист Санга, это явление связано с изменением климата. После выпадения снега и града, оказались пробиты крыши нескольких домов, движение транспорта приостановлено, а ряду плантаций нанесен ущерб.Министр-делегат юстиции Жан де Дье Момо также высказался о ситуации с непогодой. Он, как передает издание Actu Cameroun, назвал снег "проклятьем", которое "разрушит сельское хозяйство".

https://ria.ru/20210829/sneg-1747761994.html

камерун

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2021

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в мире, камерун, погода