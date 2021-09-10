https://ria.ru/20210910/smi-1749584481.html
Газета, разославшая фейк о дизентерии на учениях, сообщила о взломе почты
Газета, разославшая фейк о дизентерии на учениях, сообщила о взломе почты - РИА Новости, 10.09.2021
Газета, разославшая фейк о дизентерии на учениях, сообщила о взломе почты
Почтовый ящик районной газеты, с которого в СМИ ушел фейк о вспышке дизентерии на военных учениях "Запад-2021" в Воронежской области, мог быть взломан именно... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T18:28
2021-09-10T18:28
2021-09-10T18:37
происшествия
безопасность
армия
журналистика
хохольский район
воронеж
воронежская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ВОРОНЕЖ, 10 сен – РИА Новости. Почтовый ящик районной газеты, с которого в СМИ ушел фейк о вспышке дизентерии на военных учениях "Запад-2021" в Воронежской области, мог быть взломан именно ради распространения недостоверной информации, сообщил журналистам представитель издания РИА Воронеж."Сегодня с почтового ящика нижнедевицкого филиала АУ ВО "РИА "Воронеж" - редакция районной газеты "Ленинский завет" (leninskzavet@yandex.ru) была произведена вирусная рассылка письма управления Роспотребнадзора по Воронежской области о вспышке дизентерии на военном полигоне "Погоново" в Хохольском районе Воронежской области. Проверкой установлено, что данное письмо не отправлялось сотрудниками редакции газеты "Ленинский завет", - говорится в сообщении.По словам представителя издания, "вероятно, почтовый ящик был взломан, с целью распространения недостоверной информации"."Приносим извинения за возникшую ситуацию", - добавил представитель издания РИА Воронеж.Ранее министерство обороны РФ сообщило, что в СМИ появилась информация со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Воронежской области о якобы имевшей место вспышке дизентерии среди российских военнослужащих, принимающих участие в учении "Запад-2021". Военное ведомство заявило, что информация "является фейком и абсолютно не соответствует действительности".В свою очередь, управление Роспотребнадзора по Воронежской области назвало рассылку информации о вспышке дизентерии у военных на учениях фотоколлажем, который не соответствует действительности. Управление отметило, что санитарно-эпидемиологическая обстановка на территории области "стабильна, случаев дизентерии не зарегистрировано".
https://ria.ru/20210910/ucheniya-1749549910.html
https://ria.ru/20210910/desant-1749449374.html
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происшествия, безопасность, армия, журналистика, хохольский район, воронеж, воронежская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, "запад-2021" (военные учения)
18:28 10.09.2021 (обновлено: 18:37 10.09.2021)
Газета, разославшая фейк о дизентерии на учениях, сообщила о взломе почты
Газета, разославшая фейк о дизентерии на учениях "Запад-2021", сообщила о взломе почты