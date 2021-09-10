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На итальянском острове из-за смерча погибли два человека
На итальянском острове из-за смерча погибли два человека - РИА Новости, 10.09.2021
На итальянском острове из-за смерча погибли два человека
Два человека погибли, четыре получили тяжелые травмы из-за смерча, обрушившегося на остров Пантеллерия к юго-западу от Сицилии, сообщает местное управление... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T21:51
2021-09-10T21:51
2021-09-10T21:59
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РИМ, 10 сен – РИА Новости. Два человека погибли, четыре получили тяжелые травмы из-за смерча, обрушившегося на остров Пантеллерия к юго-западу от Сицилии, сообщает местное управление службы гражданской обороны."Примерно час назад торнадо… перевернул шесть автомобилей и, к сожалению, стал причиной двух смертей и на данный момент четырех тяжелых ранений, число которых будет расти… Среди погибших - пожарный из Пантеллерии. Наши соболезнования семьям", - сообщает служба в Facebook.Как отмечает издание Giornale di Sicilia, общее число пострадавших составило девять человек. На месте происшествия работают спасательные и технические службы и карабинеры.Стихийное бедствие произошло на острове Пантеллерия, который находится в 100 километрах от Сицилии. В городке Кампобелло порывы ветра перевернули несколько автомобилей и повредили дома.
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в мире, италия, сицилия
21:51 10.09.2021 (обновлено: 21:59 10.09.2021)
На итальянском острове из-за смерча погибли два человека
На итальянском острове Пантеллерия из-за смерча два человека погибли, девять пострадали