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На итальянском острове из-за смерча погибли два человека

На итальянском острове из-за смерча погибли два человека - РИА Новости, 10.09.2021

На итальянском острове из-за смерча погибли два человека

Два человека погибли, четыре получили тяжелые травмы из-за смерча, обрушившегося на остров Пантеллерия к юго-западу от Сицилии, сообщает местное управление... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T21:51

2021-09-10T21:51

2021-09-10T21:59

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РИМ, 10 сен – РИА Новости. Два человека погибли, четыре получили тяжелые травмы из-за смерча, обрушившегося на остров Пантеллерия к юго-западу от Сицилии, сообщает местное управление службы гражданской обороны."Примерно час назад торнадо… перевернул шесть автомобилей и, к сожалению, стал причиной двух смертей и на данный момент четырех тяжелых ранений, число которых будет расти… Среди погибших - пожарный из Пантеллерии. Наши соболезнования семьям", - сообщает служба в Facebook.Как отмечает издание Giornale di Sicilia, общее число пострадавших составило девять человек. На месте происшествия работают спасательные и технические службы и карабинеры.Стихийное бедствие произошло на острове Пантеллерия, который находится в 100 километрах от Сицилии. В городке Кампобелло порывы ветра перевернули несколько автомобилей и повредили дома.

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2021

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в мире, италия, сицилия