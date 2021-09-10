Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210910/smerch-1749607650.html
На итальянском острове из-за смерча погибли два человека
На итальянском острове из-за смерча погибли два человека - РИА Новости, 10.09.2021
На итальянском острове из-за смерча погибли два человека
Два человека погибли, четыре получили тяжелые травмы из-за смерча, обрушившегося на остров Пантеллерия к юго-западу от Сицилии, сообщает местное управление... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T21:51
2021-09-10T21:59
в мире
италия
сицилия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/112316/12/1123161251_0:51:1025:627_1920x0_80_0_0_3ad7867de69851982b12c589645c6cbc.jpg
РИМ, 10 сен – РИА Новости. Два человека погибли, четыре получили тяжелые травмы из-за смерча, обрушившегося на остров Пантеллерия к юго-западу от Сицилии, сообщает местное управление службы гражданской обороны."Примерно час назад торнадо… перевернул шесть автомобилей и, к сожалению, стал причиной двух смертей и на данный момент четырех тяжелых ранений, число которых будет расти… Среди погибших - пожарный из Пантеллерии. Наши соболезнования семьям", - сообщает служба в Facebook.Как отмечает издание Giornale di Sicilia, общее число пострадавших составило девять человек. На месте происшествия работают спасательные и технические службы и карабинеры.Стихийное бедствие произошло на острове Пантеллерия, который находится в 100 километрах от Сицилии. В городке Кампобелло порывы ветра перевернули несколько автомобилей и повредили дома.
италия
сицилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/112316/12/1123161251_60:0:964:678_1920x0_80_0_0_81d74a14d809e45285961c4053d7b95c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, италия, сицилия
21:51 10.09.2021 (обновлено: 21:59 10.09.2021)
 
На итальянском острове из-за смерча погибли два человека

На итальянском острове Пантеллерия из-за смерча два человека погибли, девять пострадали

© Flickr / Luca PrioliМашина скорой помощи, Италия
Машина скорой помощи, Италия - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© Flickr / Luca Prioli
Читать ria.ru в
РИМ, 10 сен – РИА Новости. Два человека погибли, четыре получили тяжелые травмы из-за смерча, обрушившегося на остров Пантеллерия к юго-западу от Сицилии, сообщает местное управление службы гражданской обороны.
"Примерно час назад торнадо… перевернул шесть автомобилей и, к сожалению, стал причиной двух смертей и на данный момент четырех тяжелых ранений, число которых будет расти… Среди погибших - пожарный из Пантеллерии. Наши соболезнования семьям", - сообщает служба в Facebook.
Как отмечает издание Giornale di Sicilia, общее число пострадавших составило девять человек. На месте происшествия работают спасательные и технические службы и карабинеры.
Стихийное бедствие произошло на острове Пантеллерия, который находится в 100 километрах от Сицилии. В городке Кампобелло порывы ветра перевернули несколько автомобилей и повредили дома.
 
В миреИталияСицилия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:16СМИ: восемь человек погибли, пять пострадали при взрыве бензобака в Китае
06:05ВВС Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
05:58СК возбудил уголовное дело из-за взрыва газа в жилом доме под Ельцом
05:49Под завалами дома под Ельцом ищут пенсионера
05:30СМИ: сотрудничавшие с США афганцы получают угрозы от талибов
05:08Эксперт рассказал о желании Зеленского избраться на второй срок
04:59Россиянам раскрыли порядок действий при неправильном расчете пенсии
04:55Жителям дома под Ельцом, где взорвался газ, окажут помощь
04:41Администрация Липецкой области: дом, где взорвался газ, не был аварийным
04:33Число погибших при взрыве газа в доме под Ельцом выросло до двух человек
04:23ГП потребует от Испании экстрадиции беглого криминального авторитета
04:17В Хорватии заявили, что Запад бросил Украину на произвол судьбы
04:00Число раненных при взрыве газа в доме под Ельцом выросло до семи человек
03:54В результате взрыва газа в доме под Ельцом разрушен один подъезд
03:50При взрыве газа в доме под Ельцом погибла женщина
03:47Под завалами в доме под Ельцом могут находиться люди
03:37В результате взрыва газа в доме под Ельцом пострадали шесть человек
03:19Эксперт объяснила, почему золото такое дорогое
03:08Архитектор назвал причину обрушения небоскребов ВТЦ после теракта 9/11
03:00Эксперт назвал самые опасные способы согреться в неотапливаемой квартире
Лента новостейМолния