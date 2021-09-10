https://ria.ru/20210910/skhemy-1749581494.html

Названы новые схемы мошенничества на дорогах

Названы новые схемы мошенничества на дорогах - РИА Новости, 10.09.2021

Названы новые схемы мошенничества на дорогах

Опрошенные порталом Autonews водители раскрыли три мошеннические схемы, на которые они попались. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T18:13

2021-09-10T18:13

2021-09-10T20:20

общество

авто

россия

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Опрошенные порталом Autonews водители раскрыли три мошеннические схемы, на которые они попались.Автомобилистка Анастасия Петрова рассказала, как пострадала от "попавшего в беду" водителя. На севере Москвы к ней обратился молодой человек на машине без госномеров."Остановился молодой человек, сразу извинился и сказал, что не знакомится, а хочет попросить о помощи", — поделилась она.По словам злоумышленника, он приехал из Петербурга, чтобы купить машину, но остался без денег из-за обмана инспекторов ГИБДД."Он попросил денег на обратную дорогу, дал даже паспорт. Это приглушило все мои сомнения. Он много извинялся, сказал, что я даже могу даже поехать с ним для проверки", — продолжила Петрова.Она призналась, что молодому человеку удалось разжалобить ее и она решила помочь — перевела ему 25 тысяч рублей."Договорились, что приедет и сразу вернет. К сожалению, телефон уже выключен. Прекрасно понимаю, что виновата сама", — добавила потерпевшая.О подобной схеме сообщила и другая автомобилистка. Она отдала две тысячи рублей хорошо одетому мошеннику, который также жаловался на инспекторов и показывал паспорт.Другая схема — с участием детей. Собеседница портала рассказала о плачущем мужчине на белом "Мерседесе" с двумя детьми в салоне."Мужчина рассказал, что они едут домой в Абхазию, их остановила ГИБДД и якобы пришлось отдать инспекторам все деньги. Он объяснил, что ему нужны деньги на бензин, чтобы доехать домой", — поделилась автомобилистка.По ее словам, она перевела мошеннику крупную сумму.На похожие схемы попались и другие автолюбители. Мошенники используют уловки с якобы больными детьми, беременными женщинами. Иногда злоумышленники просто бросаются на проезжающие машины.Еще одна схема — с дымом и проводами. Как рассказал владелец "Лады-Гранты" Иван Андреев, он чуть не попался на уловку "доброжелателя на трассе". По словам мужчины, водитель в соседнем ряду начал ему сигналить и указывать, что с другой стороны машины идет дым. Автомобилисты остановились на обочине, присели у правого колеса, и оказалось, что оттуда идет дым."Мужчина предложил открыть капот и, не дожидаясь разрешения, распахнул его. И пока я еще смотрел на колесо, видимо, перекинул провода под капотом", — продолжил Андреев.Он сел за руль, попытался завести двигатель, но тот еле работал. Мошенник предложил поехать на сервис поблизости, однако автомобилист не поддался."Я понимал, что меня разводят, но не мог разобраться, что же случилось", — пояснил Андреев.По его словам, он знал о схеме, когда преступник льет масло на коллектор, из-за чего от него валит дым, а водителя заманивают на сервис, где якобы спасают двигатель и выставляют счет на несколько десятков тысяч рублей.Автомобилист рассказал, что с трудом отбился от попутчика, кое-как доехал до дома, осмотрел двигатель, и оказалось, что кто-то поменял местами провода второго и третьего цилиндров."То есть тот человек мгновенно успел перекинуть провода, пока я на него не смотрел. После такого приема вообще удивительно, как машина поехала", — добавил Андреев.Кроме того, редакция предупредила о еще одном способе обмануть автолюбителя — с помощью фишингового сайта страховой компании.Мошенники копируют страницы известных страховых компаний или создают порталы несуществующих организаций, где предлагают полисы по неоправданно привлекательным ценам. Бывает, что после онлайн-оплаты сайт перестает открываться. Кроме того, иногда при выставлении счета к сумме добавляется нолик, и с карты невнимательного водителя списывается в десять раз больше средств, чем изначально заявлялось.Автор статьи посоветовал проверять историю страховой компании на сайте Российского союза автостраховщиков.Другой способ мошенничества — предложение удаленно пройти техосмотр. По новым правилам, получение диагностической карты и прохождение ТО без посещения станции техобслуживания незаконно, предупредил автор публикации.

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https://ria.ru/20210830/mosheniki-1747816811.html

https://ria.ru/20210902/moshennichestvo-1748262994.html

https://ria.ru/20210905/keshbek-1748728822.html

https://ria.ru/20210908/roskomnadzor-1749238857.html

https://ria.ru/20210909/moshennichestvo-1749279288.html

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общество, авто, россия