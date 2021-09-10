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Шоубиз
https://ria.ru/20210910/shalyapin-1749579706.html
Прохор Шаляпин раскритиковал моделей plus-size
Прохор Шаляпин раскритиковал моделей plus-size - РИА Новости, 10.09.2021
Прохор Шаляпин раскритиковал моделей plus-size
Певец Прохор Шаляпин в интервью WMJ раскритиковал моделей plus-size. По его словам, эталоны красоты должны оставаться эталонами. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T18:26
2021-09-10T18:27
шоубиз
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прохор шаляпин
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Певец Прохор Шаляпин в интервью WMJ раскритиковал моделей plus-size. По его словам, эталоны красоты должны оставаться эталонами.По его мнению, большинству не нравится, как выглядят модели plus-size.Недавно певец женился на канадской миллионерше Татьяне Клаудии Дэвис. На собственной свадьбе невеста заразилась коронавирусом.
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знаменитости, прохор шаляпин
18:26 10.09.2021 (обновлено: 18:27 10.09.2021)
 

Прохор Шаляпин раскритиковал моделей plus-size

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПевец Прохор Шаляпин
Певец Прохор Шаляпин - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Певец Прохор Шаляпин в интервью WMJ раскритиковал моделей plus-size. По его словам, эталоны красоты должны оставаться эталонами.

"Многое зависит от самих девушек и парней: можно ходить в зал, не есть на ночь и за счет этого выглядеть лучше, одним словом – работать над собой. "Любите меня такой, какая я есть", – это отговорки. Хочется сказать: "Ты просто ленивая тварь!", – заявил певец.

По его мнению, большинству не нравится, как выглядят модели plus-size.

"Мы можем очень долго делать вид, что это красиво и всем нравится, но это не так. Это на любителя, кому-то понравится, но большинству, я уверен, нет", – считает Прохор.

Недавно певец женился на канадской миллионерше Татьяне Клаудии Дэвис. На собственной свадьбе невеста заразилась коронавирусом.
Певец Прохор Шаляпин - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
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