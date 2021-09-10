18:26 10.09.2021 (обновлено: 18:27 10.09.2021)
Прохор Шаляпин раскритиковал моделей plus-size
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Певец Прохор Шаляпин в интервью WMJ раскритиковал моделей plus-size. По его словам, эталоны красоты должны оставаться эталонами.
"Многое зависит от самих девушек и парней: можно ходить в зал, не есть на ночь и за счет этого выглядеть лучше, одним словом – работать над собой. "Любите меня такой, какая я есть", – это отговорки. Хочется сказать: "Ты просто ленивая тварь!", – заявил певец.
По его мнению, большинству не нравится, как выглядят модели plus-size.
"Мы можем очень долго делать вид, что это красиво и всем нравится, но это не так. Это на любителя, кому-то понравится, но большинству, я уверен, нет", – считает Прохор.
Недавно певец женился на канадской миллионерше Татьяне Клаудии Дэвис. На собственной свадьбе невеста заразилась коронавирусом.
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