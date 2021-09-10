Прохор Шаляпин раскритиковал моделей plus-size

"Многое зависит от самих девушек и парней: можно ходить в зал, не есть на ночь и за счет этого выглядеть лучше, одним словом – работать над собой. "Любите меня такой, какая я есть", – это отговорки. Хочется сказать: "Ты просто ленивая тварь!", – заявил певец.