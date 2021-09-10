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Сын актера Конкина рассказал, как тот девять раз выстрелил в него
Сын актера Конкина рассказал, как тот девять раз выстрелил в него - РИА Новости, 10.09.2021
Сын актера Конкина рассказал, как тот девять раз выстрелил в него
Сын советского и российского актера театра и кино Владимира Конкина Ярослав заявил, что тот девять раз выстрелил в него. Об этом Конкин-младший рассказал в... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T05:08
2021-09-10T05:08
2021-09-10T05:08
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происшествия
владимир конкин
россия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Сын советского и российского актера театра и кино Владимира Конкина Ярослав заявил, что тот девять раз выстрелил в него. Об этом Конкин-младший рассказал в эфире телешоу "Пусть говорят".По словам сына артиста, конфликт произошел несколько лет назад: Конкин-старший стрелял в него из травматического оружия."Он достал пистолет и разрядил его в меня! В упор! Он меня видел, знал, что это я. Все девять пуль в меня! Понимаете, у меня две дыры остались! Чудом он меня не застрелил, но попал в лицо", - заявил мужчина.Случившееся Конкин, по словам сына, объяснил тем, что не узнал его, приняв его за вора.Владимир Конкин — советский и российский актер театра и кино. Наибольшую известность получил благодаря ролям в лентах "Как закалялась сталь", "Романс о влюбленных", "Аты-баты, шли солдаты…" и "Место встречи изменить нельзя".Ранее стало известно, что дочь Владимира Конкина Софию госпитализировали из фитнес-центра в Москве. Врачам не удалось ее спасти. По предварительным данным, причиной смерти стало утопление.
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происшествия, владимир конкин, россия
Сын актера Конкина рассказал, как тот девять раз выстрелил в него
Сын советского актера Конкина заявил, как тот девять раз выстрелил в него
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.
Сын советского и российского актера театра и кино Владимира Конкина
Ярослав заявил, что тот девять раз выстрелил в него. Об этом Конкин-младший рассказал в эфире телешоу "Пусть говорят"
.
По словам сына артиста, конфликт произошел несколько лет назад: Конкин-старший стрелял в него из травматического оружия.
"Он достал пистолет и разрядил его в меня! В упор! Он меня видел, знал, что это я. Все девять пуль в меня! Понимаете, у меня две дыры остались! Чудом он меня не застрелил, но попал в лицо", - заявил мужчина.
Случившееся Конкин, по словам сына, объяснил тем, что не узнал его, приняв его за вора.
Владимир Конкин — советский и российский актер театра и кино. Наибольшую известность получил благодаря ролям в лентах "Как закалялась сталь", "Романс о влюбленных", "Аты-баты, шли солдаты…" и "Место встречи изменить нельзя".
Ранее стало известно, что дочь Владимира Конкина Софию госпитализировали из фитнес-центра в Москве. Врачам не удалось ее спасти. По предварительным данным, причиной смерти стало утопление.