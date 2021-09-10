https://ria.ru/20210910/schwarzenegger-1749330429.html

Назван актер, который заменит Шварценеггера в перезапуске "Правдивой лжи"

Назван актер, который заменит Шварценеггера в перезапуске "Правдивой лжи" - РИА Новости, 10.09.2021

Назван актер, который заменит Шварценеггера в перезапуске "Правдивой лжи"

Актер Стив Хоуи, известный зрителям по участию в сериале "Бесстыжие", получил одну из ключевых ролей в сериале "Правдивая ложь", основанном на одноименном... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T04:12

2021-09-10T04:12

2021-09-10T04:12

культура

новости культуры

кино и сериалы

сша

арнольд шварценеггер

джеймс кэмерон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749338920_0:0:3081:1734_1920x0_80_0_0_824d1641aaba6deba3291037e4f47cee.jpg

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Актер Стив Хоуи, известный зрителям по участию в сериале "Бесстыжие", получил одну из ключевых ролей в сериале "Правдивая ложь", основанном на одноименном фильме Джеймса Кэмерона с Арнольдом Шварценеггером, сообщает Deadline.Хоуи снимется в пилоте предстоящего проекта, который разрабатывает телеканал CBS.Как и Шварценеггер в оригинальной картине, актер появится в образе добродушного продавца компьютеров и примерного семьянина по имени Гарри. Однако жена и двое детей даже не догадываются, что Гарри еще и первоклассный шпион, который работает на секретную разведывательную организацию США. В комедийном боевике Джеймса Кэмерона, вышедшего в 1994 году, роль супруги Гарри исполнила Джейми Ли Кертис. Кто заменит ее в сериале, пока неизвестно. Дату выхода тоже не объявили. Сценарий написал Мэтт Никс ("Черная метка: Падение Сэма Экса"), а режиссером выбрали Энтони Хемингуэя, который ранее снял несколько эпизодов сериала "C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк" и реализовал несколько собственных проектов, среди которых фильм "Красные хвосты" (2012). Никс и Хемингуэй также будут продюсировать сериал вместе с Джеймсом Кэмероном, Рэй Сэнчини и другими.

https://ria.ru/20210905/serial-1748590086.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, кино и сериалы, сша, арнольд шварценеггер, джеймс кэмерон