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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210910/schwarzenegger-1749330429.html
Назван актер, который заменит Шварценеггера в перезапуске "Правдивой лжи"
Назван актер, который заменит Шварценеггера в перезапуске "Правдивой лжи" - РИА Новости, 10.09.2021
Назван актер, который заменит Шварценеггера в перезапуске "Правдивой лжи"
Актер Стив Хоуи, известный зрителям по участию в сериале "Бесстыжие", получил одну из ключевых ролей в сериале "Правдивая ложь", основанном на одноименном... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T04:12
2021-09-10T04:12
культура
новости культуры
кино и сериалы
сша
арнольд шварценеггер
джеймс кэмерон
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Актер Стив Хоуи, известный зрителям по участию в сериале "Бесстыжие", получил одну из ключевых ролей в сериале "Правдивая ложь", основанном на одноименном фильме Джеймса Кэмерона с Арнольдом Шварценеггером, сообщает Deadline.Хоуи снимется в пилоте предстоящего проекта, который разрабатывает телеканал CBS.Как и Шварценеггер в оригинальной картине, актер появится в образе добродушного продавца компьютеров и примерного семьянина по имени Гарри. Однако жена и двое детей даже не догадываются, что Гарри еще и первоклассный шпион, который работает на секретную разведывательную организацию США. В комедийном боевике Джеймса Кэмерона, вышедшего в 1994 году, роль супруги Гарри исполнила Джейми Ли Кертис. Кто заменит ее в сериале, пока неизвестно. Дату выхода тоже не объявили. Сценарий написал Мэтт Никс ("Черная метка: Падение Сэма Экса"), а режиссером выбрали Энтони Хемингуэя, который ранее снял несколько эпизодов сериала "C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк" и реализовал несколько собственных проектов, среди которых фильм "Красные хвосты" (2012). Никс и Хемингуэй также будут продюсировать сериал вместе с Джеймсом Кэмероном, Рэй Сэнчини и другими.
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новости культуры, кино и сериалы, сша, арнольд шварценеггер, джеймс кэмерон
04:12 10.09.2021
 

Назван актер, который заменит Шварценеггера в перезапуске "Правдивой лжи"

© Richard Shotwell/Invision Стив Хоуи
 Стив Хоуи
© Richard Shotwell/Invision
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Актер Стив Хоуи, известный зрителям по участию в сериале "Бесстыжие", получил одну из ключевых ролей в сериале "Правдивая ложь", основанном на одноименном фильме Джеймса Кэмерона с Арнольдом Шварценеггером, сообщает Deadline.
Хоуи снимется в пилоте предстоящего проекта, который разрабатывает телеканал CBS.
Как и Шварценеггер в оригинальной картине, актер появится в образе добродушного продавца компьютеров и примерного семьянина по имени Гарри. Однако жена и двое детей даже не догадываются, что Гарри еще и первоклассный шпион, который работает на секретную разведывательную организацию США.
В комедийном боевике Джеймса Кэмерона, вышедшего в 1994 году, роль супруги Гарри исполнила Джейми Ли Кертис. Кто заменит ее в сериале, пока неизвестно. Дату выхода тоже не объявили.
Сценарий написал Мэтт Никс ("Черная метка: Падение Сэма Экса"), а режиссером выбрали Энтони Хемингуэя, который ранее снял несколько эпизодов сериала "C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк" и реализовал несколько собственных проектов, среди которых фильм "Красные хвосты" (2012).
Никс и Хемингуэй также будут продюсировать сериал вместе с Джеймсом Кэмероном, Рэй Сэнчини и другими.
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КультураНовости культурыКино и сериалыСШААрнольд ШварценеггерДжеймс Кэмерон
 
 
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