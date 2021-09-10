https://ria.ru/20210910/schwarzenegger-1749330429.html
Назван актер, который заменит Шварценеггера в перезапуске "Правдивой лжи"
Назван актер, который заменит Шварценеггера в перезапуске "Правдивой лжи" - РИА Новости, 10.09.2021
Назван актер, который заменит Шварценеггера в перезапуске "Правдивой лжи"
Актер Стив Хоуи, известный зрителям по участию в сериале "Бесстыжие", получил одну из ключевых ролей в сериале "Правдивая ложь", основанном на одноименном... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T04:12
2021-09-10T04:12
2021-09-10T04:12
культура
новости культуры
кино и сериалы
сша
арнольд шварценеггер
джеймс кэмерон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749338920_0:0:3081:1734_1920x0_80_0_0_824d1641aaba6deba3291037e4f47cee.jpg
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Актер Стив Хоуи, известный зрителям по участию в сериале "Бесстыжие", получил одну из ключевых ролей в сериале "Правдивая ложь", основанном на одноименном фильме Джеймса Кэмерона с Арнольдом Шварценеггером, сообщает Deadline.Хоуи снимется в пилоте предстоящего проекта, который разрабатывает телеканал CBS.Как и Шварценеггер в оригинальной картине, актер появится в образе добродушного продавца компьютеров и примерного семьянина по имени Гарри. Однако жена и двое детей даже не догадываются, что Гарри еще и первоклассный шпион, который работает на секретную разведывательную организацию США. В комедийном боевике Джеймса Кэмерона, вышедшего в 1994 году, роль супруги Гарри исполнила Джейми Ли Кертис. Кто заменит ее в сериале, пока неизвестно. Дату выхода тоже не объявили. Сценарий написал Мэтт Никс ("Черная метка: Падение Сэма Экса"), а режиссером выбрали Энтони Хемингуэя, который ранее снял несколько эпизодов сериала "C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк" и реализовал несколько собственных проектов, среди которых фильм "Красные хвосты" (2012). Никс и Хемингуэй также будут продюсировать сериал вместе с Джеймсом Кэмероном, Рэй Сэнчини и другими.
https://ria.ru/20210905/serial-1748590086.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749338920_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_4de9fb5e619453e7476a251dc9bcee34.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, сша, арнольд шварценеггер, джеймс кэмерон
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.
Актер Стив Хоуи, известный зрителям по участию в сериале "Бесстыжие", получил одну из ключевых ролей в сериале "Правдивая ложь", основанном на одноименном фильме Джеймса Кэмерона с Арнольдом Шварценеггером, сообщает
Deadline.
Хоуи снимется в пилоте предстоящего проекта, который разрабатывает телеканал CBS.
Как и Шварценеггер в оригинальной картине, актер появится в образе добродушного продавца компьютеров и примерного семьянина по имени Гарри. Однако жена и двое детей даже не догадываются, что Гарри еще и первоклассный шпион, который работает на секретную разведывательную организацию США.
В комедийном боевике Джеймса Кэмерона, вышедшего в 1994 году, роль супруги Гарри исполнила Джейми Ли Кертис. Кто заменит ее в сериале, пока неизвестно. Дату выхода тоже не объявили.
Сценарий написал Мэтт Никс ("Черная метка: Падение Сэма Экса"), а режиссером выбрали Энтони Хемингуэя, который ранее снял несколько эпизодов сериала "C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк" и реализовал несколько собственных проектов, среди которых фильм "Красные хвосты" (2012).
Никс и Хемингуэй также будут продюсировать сериал вместе с Джеймсом Кэмероном, Рэй Сэнчини и другими.