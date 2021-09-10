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Евросоюз продлил персональные санкции по Украине
Евросоюз продлил персональные санкции по Украине - РИА Новости, 10.09.2021
Евросоюз продлил персональные санкции по Украине
ЕС в очередной раз продлил на шесть месяцев - до 15 марта 2022 года - действующие с 2014 года в отношении российских и украинских физических лиц и организаций... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T14:09
2021-09-10T14:25
украина
республика крым
евросоюз
совет ес
санкции в отношении россии
санкции
россия
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БРЮССЕЛЬ, 10 сен – РИА Новости. ЕС в очередной раз продлил на шесть месяцев - до 15 марта 2022 года - действующие с 2014 года в отношении российских и украинских физических лиц и организаций персональные санкции "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", говорится в опубликованном заявлении Совета ЕС.Никаких изменений в списки не вносилось."Документы были одобрены советом в ходе письменной процедуры", - указывается в документе.Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода. Эти санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС. Они распространяются на 177 лиц и 48 организаций (в октябре 2020 года Евросоюз добавил в список два физлица и четыре организации за строительство Крымского моста).Двенадцатого марта этого года ЕС в очередной раз на 6 месяцев (до 15 сентября 2021 года) продлил эти индивидуальные санкции.Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который вошел в состав России после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.Помимо европейских персональных санкций "за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины", действуют также экономические секторальные антироссийские санкции (увязаны с полным выполнением минских соглашений, действуют до 31 января 2022 года), и санкции за "незаконную аннексию Крыма и Севастополя" (предполагают ограничение экономических отношений с Крымом и Севастополем, в действии до 23 июня 2022 года).
https://ria.ru/20210910/ukraina-1749450603.html
https://ria.ru/20210907/zelenskiy-1749080895.html
украина
республика крым
россия
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украина, республика крым, евросоюз, совет ес, санкции в отношении россии, санкции, россия
14:09 10.09.2021 (обновлено: 14:25 10.09.2021)
 
Евросоюз продлил персональные санкции по Украине

Евросоюз продлил на полгода персональные санкции по Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 10 сен – РИА Новости. ЕС в очередной раз продлил на шесть месяцев - до 15 марта 2022 года - действующие с 2014 года в отношении российских и украинских физических лиц и организаций персональные санкции "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", говорится в опубликованном заявлении Совета ЕС.
Никаких изменений в списки не вносилось.
Флаги Украины и Европейского Союза - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Вчера, 05:20
Посол Латвии заявил, что страны ЕС "не хотят новых проблем" из-за Украины
"Документы были одобрены советом в ходе письменной процедуры", - указывается в документе.
Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода. Эти санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС. Они распространяются на 177 лиц и 48 организаций (в октябре 2020 года Евросоюз добавил в список два физлица и четыре организации за строительство Крымского моста).
Двенадцатого марта этого года ЕС в очередной раз на 6 месяцев (до 15 сентября 2021 года) продлил эти индивидуальные санкции.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который вошел в состав России после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Помимо европейских персональных санкций "за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины", действуют также экономические секторальные антироссийские санкции (увязаны с полным выполнением минских соглашений, действуют до 31 января 2022 года), и санкции за "незаконную аннексию Крыма и Севастополя" (предполагают ограничение экономических отношений с Крымом и Севастополем, в действии до 23 июня 2022 года).
Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня Крещения Киевской Руси - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
7 сентября, 20:42
Зеленский ввел санкции против российского офицера
 
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