https://ria.ru/20210910/sanktsii-1749522368.html

Евросоюз продлил персональные санкции по Украине

Евросоюз продлил персональные санкции по Украине - РИА Новости, 10.09.2021

Евросоюз продлил персональные санкции по Украине

ЕС в очередной раз продлил на шесть месяцев - до 15 марта 2022 года - действующие с 2014 года в отношении российских и украинских физических лиц и организаций... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T14:09

2021-09-10T14:09

2021-09-10T14:25

украина

республика крым

евросоюз

совет ес

санкции в отношении россии

санкции

россия

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БРЮССЕЛЬ, 10 сен – РИА Новости. ЕС в очередной раз продлил на шесть месяцев - до 15 марта 2022 года - действующие с 2014 года в отношении российских и украинских физических лиц и организаций персональные санкции "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", говорится в опубликованном заявлении Совета ЕС.Никаких изменений в списки не вносилось."Документы были одобрены советом в ходе письменной процедуры", - указывается в документе.Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода. Эти санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС. Они распространяются на 177 лиц и 48 организаций (в октябре 2020 года Евросоюз добавил в список два физлица и четыре организации за строительство Крымского моста).Двенадцатого марта этого года ЕС в очередной раз на 6 месяцев (до 15 сентября 2021 года) продлил эти индивидуальные санкции.Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который вошел в состав России после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.Помимо европейских персональных санкций "за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины", действуют также экономические секторальные антироссийские санкции (увязаны с полным выполнением минских соглашений, действуют до 31 января 2022 года), и санкции за "незаконную аннексию Крыма и Севастополя" (предполагают ограничение экономических отношений с Крымом и Севастополем, в действии до 23 июня 2022 года).

https://ria.ru/20210910/ukraina-1749450603.html

https://ria.ru/20210907/zelenskiy-1749080895.html

украина

республика крым

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, республика крым, евросоюз, совет ес, санкции в отношении россии, санкции, россия