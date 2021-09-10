https://ria.ru/20210910/sanktsii-1749513199.html

Россия и Белоруссия согласовали совместные действия в условиях санкций

Россия и Белоруссия согласовали совместные действия в условиях санкций - РИА Новости, 10.09.2021

Россия и Белоруссия согласовали совместные действия в условиях санкций

Позитивному развитию Союзного государства РФ и Белоруссии препятствуют деструктивные действия ряда западных государств, страны согласовали совместные действия в РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T13:36

2021-09-10T13:36

2021-09-10T13:45

союзное государство

белоруссия

россия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Позитивному развитию Союзного государства РФ и Белоруссии препятствуют деструктивные действия ряда западных государств, страны согласовали совместные действия в условиях применения экономических санкций, говорится в совместном заявлении премьер-министров России и Белоруссии.В пятницу в Минске были одобрены 28 интеграционных программ Союзного государства."Главы правительств отмечают, что позитивному развитию Союзного государства, укреплению национальных экономик, решению жизненно важных для граждан РФ и Республики Беларусь социальных задач препятствуют деструктивные, противоречащие международному праву действия ряда западных государств и структур. В этой связи согласованы совместные действия в условиях применения нелегитимных экономических санкций в отношении РФ и Республики Беларусь", - говорится в тексте заявления, которое опубликовано на сайте российского кабмина.

https://ria.ru/20210908/sanktsii-1749141635.html

белоруссия

россия

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белоруссия, россия