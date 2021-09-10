https://ria.ru/20210910/samolety-1749475723.html

Над Москвой изменили схемы взлета самолетов для снижения авиашума

Над Москвой изменили схемы взлета самолетов для снижения авиашума - РИА Новости, 10.09.2021

Над Москвой изменили схемы взлета самолетов для снижения авиашума

Структура воздушного движения в Московской зоне скорректирована: маршруты полетов, схемы вылетов и заходов на посадку стали удобнее и экономически эффективнее,... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T10:59

2021-09-10T10:59

2021-09-10T10:59

общество

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568232939_0:185:3128:1944_1920x0_80_0_0_368ba5be61852f163d12e7d410c31073.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Структура воздушного движения в Московской зоне скорректирована: маршруты полетов, схемы вылетов и заходов на посадку стали удобнее и экономически эффективнее, снижен авиашум, сообщает Росавиация.Московский центр автоматизированного управления воздушным движением "Госкорпорации по ОрВД" 9 сентября осуществил второй этап перехода на новую структуру воздушного пространства в Московской зоне. Переход автоматизированной системы на новые параметры производился под непосредственным наблюдением специалистов компаний-разработчиков. На момент перехода в воздушном пространстве находилось 24 воздушных судна."Второй этап перехода на новую структуру воздушного пространства, а именно - корректировка элементов новой структуры, была совершена на основе предложений пользователей воздушного пространства, которые появились у эксплуатантов в ходе первого этапа освоения новой структуры, введенной 3 декабря 2020 года. Маршруты полетов воздушных судов, схемы вылетов и заходов на посадку в аэропортах стали более удобными. Повышена их экономическая эффективность для авиаперевозчиков. Проделана работа по снижению авиашума", - говорится в сообщении.При подготовке к переходу было проведено необходимое обучение персонала, что позволило обеспечить безопасный переход к работе в новых условиях.Структура воздушного пространства - это маршруты, по которым перемещаются воздушные суда, границы зон и районов обслуживания воздушного движения, границы запретных зон, зон ограничения полетов, районы аэродромов и вертодромов. Новая структура воздушного пространства начала действовать в Европейской части РФ в 03:00 мск 3 декабря 2020 года.

https://ria.ru/20191028/1560284205.html

https://realty.ria.ru/20200916/tonnel-1577298266.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия