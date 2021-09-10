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Над Москвой изменили схемы взлета самолетов для снижения авиашума
Над Москвой изменили схемы взлета самолетов для снижения авиашума - РИА Новости, 10.09.2021
Над Москвой изменили схемы взлета самолетов для снижения авиашума
Структура воздушного движения в Московской зоне скорректирована: маршруты полетов, схемы вылетов и заходов на посадку стали удобнее и экономически эффективнее,... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T10:59
2021-09-10T10:59
общество
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Структура воздушного движения в Московской зоне скорректирована: маршруты полетов, схемы вылетов и заходов на посадку стали удобнее и экономически эффективнее, снижен авиашум, сообщает Росавиация.Московский центр автоматизированного управления воздушным движением "Госкорпорации по ОрВД" 9 сентября осуществил второй этап перехода на новую структуру воздушного пространства в Московской зоне. Переход автоматизированной системы на новые параметры производился под непосредственным наблюдением специалистов компаний-разработчиков. На момент перехода в воздушном пространстве находилось 24 воздушных судна."Второй этап перехода на новую структуру воздушного пространства, а именно - корректировка элементов новой структуры, была совершена на основе предложений пользователей воздушного пространства, которые появились у эксплуатантов в ходе первого этапа освоения новой структуры, введенной 3 декабря 2020 года. Маршруты полетов воздушных судов, схемы вылетов и заходов на посадку в аэропортах стали более удобными. Повышена их экономическая эффективность для авиаперевозчиков. Проделана работа по снижению авиашума", - говорится в сообщении.При подготовке к переходу было проведено необходимое обучение персонала, что позволило обеспечить безопасный переход к работе в новых условиях.Структура воздушного пространства - это маршруты, по которым перемещаются воздушные суда, границы зон и районов обслуживания воздушного движения, границы запретных зон, зон ограничения полетов, районы аэродромов и вертодромов. Новая структура воздушного пространства начала действовать в Европейской части РФ в 03:00 мск 3 декабря 2020 года.
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общество, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия
10:59 10.09.2021
 
Над Москвой изменили схемы взлета самолетов для снижения авиашума

Над Москвой изменили схемы взлета и посадки самолетов для снижения авиашума

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A350-900 во время взлета в Международном аэропорту Шереметьево
Самолет Airbus A350-900 во время взлета в Международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Структура воздушного движения в Московской зоне скорректирована: маршруты полетов, схемы вылетов и заходов на посадку стали удобнее и экономически эффективнее, снижен авиашум, сообщает Росавиация.
Московский центр автоматизированного управления воздушным движением "Госкорпорации по ОрВД" 9 сентября осуществил второй этап перехода на новую структуру воздушного пространства в Московской зоне. Переход автоматизированной системы на новые параметры производился под непосредственным наблюдением специалистов компаний-разработчиков. На момент перехода в воздушном пространстве находилось 24 воздушных судна.
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"Второй этап перехода на новую структуру воздушного пространства, а именно - корректировка элементов новой структуры, была совершена на основе предложений пользователей воздушного пространства, которые появились у эксплуатантов в ходе первого этапа освоения новой структуры, введенной 3 декабря 2020 года. Маршруты полетов воздушных судов, схемы вылетов и заходов на посадку в аэропортах стали более удобными. Повышена их экономическая эффективность для авиаперевозчиков. Проделана работа по снижению авиашума", - говорится в сообщении.
При подготовке к переходу было проведено необходимое обучение персонала, что позволило обеспечить безопасный переход к работе в новых условиях.
Структура воздушного пространства - это маршруты, по которым перемещаются воздушные суда, границы зон и районов обслуживания воздушного движения, границы запретных зон, зон ограничения полетов, районы аэродромов и вертодромов. Новая структура воздушного пространства начала действовать в Европейской части РФ в 03:00 мск 3 декабря 2020 года.
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ОбществоФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Россия
 
 
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