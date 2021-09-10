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Во Франции три человека погибли при крушении туристического самолета
Во Франции три человека погибли при крушении туристического самолета - РИА Новости, 10.09.2021
Во Франции три человека погибли при крушении туристического самолета
Три человека погибли в результате крушения небольшого туристического самолета недалеко от французского города Дижон, сообщает местное издание Bien Public. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T20:01
2021-09-10T20:01
2021-09-10T20:01
в мире
франция
авиакатастрофы
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ПАРИЖ, 10 сен – РИА Новости. Три человека погибли в результате крушения небольшого туристического самолета недалеко от французского города Дижон, сообщает местное издание Bien Public.По данным издания, инцидент произошел в пятницу около 14.30 (15.30 мск) на аэродроме Даруа в департаменте Кот-д'Ор. Самолет летел из Нанси и разбился при посадке. Это был один из пяти самолетов, вылетевших накануне из департамента Эсон.Как сообщают спасатели, все трое мужчин, находившихся на борту, погибли. Одной из причин крушения могут быть плохие погодные условия.Спасатели не обнаружили на месте крушения никаких признаков возгорания, правоохранители начали расследование.
https://ria.ru/20210728/samolet-1743274061.html
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в мире, франция, авиакатастрофы
Во Франции три человека погибли при крушении туристического самолета
Bien Public: три человека погибли при крушении туристического самолета на востоке Франции