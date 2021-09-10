https://ria.ru/20210910/samolet-1749600272.html

Во Франции три человека погибли при крушении туристического самолета

Во Франции три человека погибли при крушении туристического самолета - РИА Новости, 10.09.2021

Во Франции три человека погибли при крушении туристического самолета

Три человека погибли в результате крушения небольшого туристического самолета недалеко от французского города Дижон, сообщает местное издание Bien Public. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T20:01

2021-09-10T20:01

2021-09-10T20:01

в мире

франция

авиакатастрофы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/08/1564431689_1:0:3107:1747_1920x0_80_0_0_6426dd0019cd29dedc323f7b2d45577f.jpg

ПАРИЖ, 10 сен – РИА Новости. Три человека погибли в результате крушения небольшого туристического самолета недалеко от французского города Дижон, сообщает местное издание Bien Public.По данным издания, инцидент произошел в пятницу около 14.30 (15.30 мск) на аэродроме Даруа в департаменте Кот-д'Ор. Самолет летел из Нанси и разбился при посадке. Это был один из пяти самолетов, вылетевших накануне из департамента Эсон.Как сообщают спасатели, все трое мужчин, находившихся на борту, погибли. Одной из причин крушения могут быть плохие погодные условия.Спасатели не обнаружили на месте крушения никаких признаков возгорания, правоохранители начали расследование.

https://ria.ru/20210728/samolet-1743274061.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, франция, авиакатастрофы