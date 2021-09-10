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Гутерреш призвал провести "саммит будущего" по вопросам мира и безопасности
Гутерреш призвал провести "саммит будущего" по вопросам мира и безопасности - РИА Новости, 10.09.2021
Гутерреш призвал провести "саммит будущего" по вопросам мира и безопасности
Генсек ООН Антониу Гутерреш на заседании ГА ООН призвал созвать "саммит будущего" высокого уровня для разработки новой повестки по вопросам мира и глобальной... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T18:40
2021-09-10T18:40
в мире
безопасность
оон
совет безопасности оон
антониу гутерреш
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ООН, 10 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш на заседании ГА ООН призвал созвать "саммит будущего" высокого уровня для разработки новой повестки по вопросам мира и глобальной безопасности.По его словам, мир не может позволить себе игнорировать угрозу, которую представляют пандемия и стремительное изменение климата. Генсек призвал "начать новую эру смелой трансформирующей политики по всем направлениям". Гутерреш призвал "вынуть голову из песка" и быть готовыми встретиться с будущими кризисами в области здравоохранения, финансов, климата."Одна из центральных рекомендаций моего доклада о нашей общей повестке дня заключается в том, что мир должен собраться вместе, чтобы рассмотреть все эти и другие вопросы на Саммите будущего высокого уровня. Этот саммит будет направлен на формирование нового глобального консенсуса в отношении того, каким должно быть наше будущее и как мы можем его сохранить", - подчеркнул генсек.По его словам, встреча на высшем уровне должна включать новую повестку дня "во имя мира, предполагающую более всеобъемлющий и целостный взгляд на глобальную безопасность".
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в мире, безопасность, оон, совет безопасности оон, антониу гутерреш
18:40 10.09.2021
 
Гутерреш призвал провести "саммит будущего" по вопросам мира и безопасности

Генсек ООН Гутерреш призвал провести "саммит будущего" высокого уровня по безопасности

© AP Photo / K.M. ChaudaryГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© AP Photo / K.M. Chaudary
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ООН, 10 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш на заседании ГА ООН призвал созвать "саммит будущего" высокого уровня для разработки новой повестки по вопросам мира и глобальной безопасности.
По его словам, мир не может позволить себе игнорировать угрозу, которую представляют пандемия и стремительное изменение климата. Генсек призвал "начать новую эру смелой трансформирующей политики по всем направлениям". Гутерреш призвал "вынуть голову из песка" и быть готовыми встретиться с будущими кризисами в области здравоохранения, финансов, климата.
"Одна из центральных рекомендаций моего доклада о нашей общей повестке дня заключается в том, что мир должен собраться вместе, чтобы рассмотреть все эти и другие вопросы на Саммите будущего высокого уровня. Этот саммит будет направлен на формирование нового глобального консенсуса в отношении того, каким должно быть наше будущее и как мы можем его сохранить", - подчеркнул генсек.
По его словам, встреча на высшем уровне должна включать новую повестку дня "во имя мира, предполагающую более всеобъемлющий и целостный взгляд на глобальную безопасность".
Саммит государств – членов Совета Безопасности ООН по ядерному разоружению и нераспространению - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
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В миреБезопасностьООНСовет Безопасности ООНАнтониу Гутерреш
 
 
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