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Гутерреш призвал провести "саммит будущего" по вопросам мира и безопасности
Гутерреш призвал провести "саммит будущего" по вопросам мира и безопасности - РИА Новости, 10.09.2021
Гутерреш призвал провести "саммит будущего" по вопросам мира и безопасности
Генсек ООН Антониу Гутерреш на заседании ГА ООН призвал созвать "саммит будущего" высокого уровня для разработки новой повестки по вопросам мира и глобальной... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T18:40
2021-09-10T18:40
2021-09-10T18:40
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ООН, 10 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш на заседании ГА ООН призвал созвать "саммит будущего" высокого уровня для разработки новой повестки по вопросам мира и глобальной безопасности.По его словам, мир не может позволить себе игнорировать угрозу, которую представляют пандемия и стремительное изменение климата. Генсек призвал "начать новую эру смелой трансформирующей политики по всем направлениям". Гутерреш призвал "вынуть голову из песка" и быть готовыми встретиться с будущими кризисами в области здравоохранения, финансов, климата."Одна из центральных рекомендаций моего доклада о нашей общей повестке дня заключается в том, что мир должен собраться вместе, чтобы рассмотреть все эти и другие вопросы на Саммите будущего высокого уровня. Этот саммит будет направлен на формирование нового глобального консенсуса в отношении того, каким должно быть наше будущее и как мы можем его сохранить", - подчеркнул генсек.По его словам, встреча на высшем уровне должна включать новую повестку дня "во имя мира, предполагающую более всеобъемлющий и целостный взгляд на глобальную безопасность".
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в мире, безопасность, оон, совет безопасности оон, антониу гутерреш
Гутерреш призвал провести "саммит будущего" по вопросам мира и безопасности
Генсек ООН Гутерреш призвал провести "саммит будущего" высокого уровня по безопасности
ООН, 10 сен – РИА Новости.
Генсек ООН Антониу Гутерреш
на заседании ГА ООН
призвал созвать "саммит будущего" высокого уровня для разработки новой повестки по вопросам мира и глобальной безопасности.
По его словам, мир не может позволить себе игнорировать угрозу, которую представляют пандемия и стремительное изменение климата. Генсек призвал "начать новую эру смелой трансформирующей политики по всем направлениям". Гутерреш призвал "вынуть голову из песка" и быть готовыми встретиться с будущими кризисами в области здравоохранения, финансов, климата.
"Одна из центральных рекомендаций моего доклада о нашей общей повестке дня заключается в том, что мир должен собраться вместе, чтобы рассмотреть все эти и другие вопросы на Саммите будущего высокого уровня. Этот саммит будет направлен на формирование нового глобального консенсуса в отношении того, каким должно быть наше будущее и как мы можем его сохранить", - подчеркнул генсек.
По его словам, встреча на высшем уровне должна включать новую повестку дня "во имя мира, предполагающую более всеобъемлющий и целостный взгляд на глобальную безопасность".