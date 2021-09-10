https://ria.ru/20210910/sammit-1749587179.html

Гутерреш призвал провести "саммит будущего" по вопросам мира и безопасности

Гутерреш призвал провести "саммит будущего" по вопросам мира и безопасности - РИА Новости, 10.09.2021

Гутерреш призвал провести "саммит будущего" по вопросам мира и безопасности

Генсек ООН Антониу Гутерреш на заседании ГА ООН призвал созвать "саммит будущего" высокого уровня для разработки новой повестки по вопросам мира и глобальной... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T18:40

2021-09-10T18:40

2021-09-10T18:40

в мире

безопасность

оон

совет безопасности оон

антониу гутерреш

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ООН, 10 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш на заседании ГА ООН призвал созвать "саммит будущего" высокого уровня для разработки новой повестки по вопросам мира и глобальной безопасности.По его словам, мир не может позволить себе игнорировать угрозу, которую представляют пандемия и стремительное изменение климата. Генсек призвал "начать новую эру смелой трансформирующей политики по всем направлениям". Гутерреш призвал "вынуть голову из песка" и быть готовыми встретиться с будущими кризисами в области здравоохранения, финансов, климата."Одна из центральных рекомендаций моего доклада о нашей общей повестке дня заключается в том, что мир должен собраться вместе, чтобы рассмотреть все эти и другие вопросы на Саммите будущего высокого уровня. Этот саммит будет направлен на формирование нового глобального консенсуса в отношении того, каким должно быть наше будущее и как мы можем его сохранить", - подчеркнул генсек.По его словам, встреча на высшем уровне должна включать новую повестку дня "во имя мира, предполагающую более всеобъемлющий и целостный взгляд на глобальную безопасность".

https://ria.ru/20210909/oon-1749441488.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, безопасность, оон, совет безопасности оон, антониу гутерреш