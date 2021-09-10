https://ria.ru/20210910/sallivan-1749576070.html

Посол США покинул Министерство иностранных дел России

Посол США покинул Министерство иностранных дел России - РИА Новости, 10.09.2021

Посол США покинул Министерство иностранных дел России

Посол США в Москве Джон Салливан покинул министерство иностранных дел России, куда он был вызван в пятницу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T17:50

2021-09-10T17:50

2021-09-10T17:53

политика

сша

джон салливан

россия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Посол США в Москве Джон Салливан покинул министерство иностранных дел России, куда он был вызван в пятницу, передает корреспондент РИА Новости.Посол пробыл в министерстве порядка 20 минут, причины его вызова неясны.

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политика, сша, джон салливан, россия