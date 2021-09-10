https://ria.ru/20210910/sallivan-1749576070.html
Посол США покинул Министерство иностранных дел России
Посол США покинул Министерство иностранных дел России - РИА Новости, 10.09.2021
Посол США покинул Министерство иностранных дел России
Посол США в Москве Джон Салливан покинул министерство иностранных дел России, куда он был вызван в пятницу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T17:50
2021-09-10T17:50
2021-09-10T17:53
политика
сша
джон салливан
россия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Посол США в Москве Джон Салливан покинул министерство иностранных дел России, куда он был вызван в пятницу, передает корреспондент РИА Новости.Посол пробыл в министерстве порядка 20 минут, причины его вызова неясны.
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политика, сша, джон салливан, россия
17:50 10.09.2021 (обновлено: 17:53 10.09.2021)
Посол США покинул Министерство иностранных дел России
Американский посол Джон Салливан покинул Министерство иностранных дел России