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Источник: талибы убили брата самопровозглашенного президента Афганистана
Источник: талибы убили брата самопровозглашенного президента Афганистана - РИА Новости, 10.09.2021
Источник: талибы убили брата самопровозглашенного президента Афганистана
Боевики движения "Талибан"* взяли в плен и затем убили брата объявившего себя президентом Афганистана Амруллы Салеха Роуллу, заявил РИА Новости источник,... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T16:28
2021-09-10T16:28
2021-09-10T18:15
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
талибан
амрулла салех
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КАБУЛ, 10 сен — РИА Новости. Боевики движения "Талибан"* взяли в плен и затем убили брата объявившего себя президентом Афганистана Амруллы Салеха Роуллу, заявил РИА Новости источник, близкий к силам сопротивления.При этом житель провинции Панджшер сообщил РИА Новости, что Роулла Салех погиб в бою еще несколько дней назад.В августе талибы провели стремительное наступление на позиции правительственных сил и захватили все регионы Афганистана. Параллельно с этим контингент из республики выводили США.Последним очагом сопротивления долгое время оставался Панджшер, но в начале сентября движение объявило о победе над мятежниками.Источник РИА Новости в штаб-квартире полиции в Кабуле утверждал, что вице-президент Афганистана Амрулла Салех и лидер Сил сопротивления Ахмад Масуд бежали из региона. Однако позднее Салех опроверг эти заявления, подчеркнув, что сопротивление продолжается, он не покидал страну и остается на месте событий.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, афганистан, талибан, амрулла салех
16:28 10.09.2021 (обновлено: 18:15 10.09.2021)
Источник: талибы убили брата самопровозглашенного президента Афганистана
Источник: талибы убили брата самопровозглашенного президента Афганистана Салеха