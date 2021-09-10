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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210910/salekh-1749557726.html
Источник: талибы убили брата самопровозглашенного президента Афганистана
Источник: талибы убили брата самопровозглашенного президента Афганистана - РИА Новости, 10.09.2021
Источник: талибы убили брата самопровозглашенного президента Афганистана
Боевики движения "Талибан"* взяли в плен и затем убили брата объявившего себя президентом Афганистана Амруллы Салеха Роуллу, заявил РИА Новости источник,... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T16:28
2021-09-10T18:15
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
талибан
амрулла салех
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КАБУЛ, 10 сен — РИА Новости. Боевики движения "Талибан"* взяли в плен и затем убили брата объявившего себя президентом Афганистана Амруллы Салеха Роуллу, заявил РИА Новости источник, близкий к силам сопротивления.При этом житель провинции Панджшер сообщил РИА Новости, что Роулла Салех погиб в бою еще несколько дней назад.В августе талибы провели стремительное наступление на позиции правительственных сил и захватили все регионы Афганистана. Параллельно с этим контингент из республики выводили США.Последним очагом сопротивления долгое время оставался Панджшер, но в начале сентября движение объявило о победе над мятежниками.Источник РИА Новости в штаб-квартире полиции в Кабуле утверждал, что вице-президент Афганистана Амрулла Салех и лидер Сил сопротивления Ахмад Масуд бежали из региона. Однако позднее Салех опроверг эти заявления, подчеркнув, что сопротивление продолжается, он не покидал страну и остается на месте событий.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, афганистан, талибан, амрулла салех
16:28 10.09.2021 (обновлено: 18:15 10.09.2021)
 
Источник: талибы убили брата самопровозглашенного президента Афганистана

Источник: талибы убили брата самопровозглашенного президента Афганистана Салеха

© AP Photo / Wali SabawoonБоевики Талибана* на улице Кабула
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© AP Photo / Wali Sabawoon
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 10 сен — РИА Новости. Боевики движения "Талибан"* взяли в плен и затем убили брата объявившего себя президентом Афганистана Амруллы Салеха Роуллу, заявил РИА Новости источник, близкий к силам сопротивления.
При этом житель провинции Панджшер сообщил РИА Новости, что Роулла Салех погиб в бою еще несколько дней назад.
В августе талибы провели стремительное наступление на позиции правительственных сил и захватили все регионы Афганистана. Параллельно с этим контингент из республики выводили США.
Последним очагом сопротивления долгое время оставался Панджшер, но в начале сентября движение объявило о победе над мятежниками.
Источник РИА Новости в штаб-квартире полиции в Кабуле утверждал, что вице-президент Афганистана Амрулла Салех и лидер Сил сопротивления Ахмад Масуд бежали из региона. Однако позднее Салех опроверг эти заявления, подчеркнув, что сопротивление продолжается, он не покидал страну и остается на месте событий.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Схватка за Панджшер: как талибы воюют с отрядами сопротивления - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
5 сентября, 19:12Инфографика
Схватка за Панджшер: как талибы воюют с отрядами сопротивления
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреАфганистанТалибанАмрулла Салех
 
 
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