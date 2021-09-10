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Источник: талибы убили брата самопровозглашенного президента Афганистана

Источник: талибы убили брата самопровозглашенного президента Афганистана - РИА Новости, 10.09.2021

Источник: талибы убили брата самопровозглашенного президента Афганистана

Боевики движения "Талибан"* взяли в плен и затем убили брата объявившего себя президентом Афганистана Амруллы Салеха Роуллу, заявил РИА Новости источник,... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T16:28

2021-09-10T16:28

2021-09-10T18:15

захват власти в афганистане талибами

в мире

афганистан

талибан

амрулла салех

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КАБУЛ, 10 сен — РИА Новости. Боевики движения "Талибан"* взяли в плен и затем убили брата объявившего себя президентом Афганистана Амруллы Салеха Роуллу, заявил РИА Новости источник, близкий к силам сопротивления.При этом житель провинции Панджшер сообщил РИА Новости, что Роулла Салех погиб в бою еще несколько дней назад.В августе талибы провели стремительное наступление на позиции правительственных сил и захватили все регионы Афганистана. Параллельно с этим контингент из республики выводили США.Последним очагом сопротивления долгое время оставался Панджшер, но в начале сентября движение объявило о победе над мятежниками.Источник РИА Новости в штаб-квартире полиции в Кабуле утверждал, что вице-президент Афганистана Амрулла Салех и лидер Сил сопротивления Ахмад Масуд бежали из региона. Однако позднее Салех опроверг эти заявления, подчеркнув, что сопротивление продолжается, он не покидал страну и остается на месте событий.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210905/afganistan-1748781615.html

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в мире, афганистан, талибан, амрулла салех