https://ria.ru/20210910/rouming-1749514076.html

Россия и Белоруссия договорились об отмене роуминга в Союзном государстве

Россия и Белоруссия договорились об отмене роуминга в Союзном государстве - РИА Новости, 10.09.2021

Россия и Белоруссия договорились об отмене роуминга в Союзном государстве

Главы правительств России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко договорились об отмене роуминга на территории Союзного государства, также... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T13:39

2021-09-10T13:39

2021-09-10T13:43

союзное государство

белоруссия

россия

михаил мишустин

роман головченко

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Главы правительств России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко договорились об отмене роуминга на территории Союзного государства, также предусматривается предоставление госуслуг в электронной форме, говорится в совместном заявлении премьер-министров."Стороны договорились о разработке новых и актуализации действующих межправительственных, межведомственных и иных соглашений в области связи и информатизации, об унификации законодательств в области почтовой связи, о построении инфраструктуры сетей связи, а также об отмене роуминга на территории Союзного государства", - говорится в документе.Как отмечается в заявлении, также "предусматривается гармонизация использования электронных документов и электронной подписи, а также предоставление государственных услуг в электронной форме".

https://ria.ru/20210910/integratsiya-1749514937.html

белоруссия

россия

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белоруссия, россия, михаил мишустин, роман головченко