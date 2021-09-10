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Россия и Белоруссия договорились об отмене роуминга в Союзном государстве
Россия и Белоруссия договорились об отмене роуминга в Союзном государстве - РИА Новости, 10.09.2021
Россия и Белоруссия договорились об отмене роуминга в Союзном государстве
Главы правительств России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко договорились об отмене роуминга на территории Союзного государства, также... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T13:39
2021-09-10T13:39
2021-09-10T13:43
союзное государство
белоруссия
россия
михаил мишустин
роман головченко
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Главы правительств России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко договорились об отмене роуминга на территории Союзного государства, также предусматривается предоставление госуслуг в электронной форме, говорится в совместном заявлении премьер-министров."Стороны договорились о разработке новых и актуализации действующих межправительственных, межведомственных и иных соглашений в области связи и информатизации, об унификации законодательств в области почтовой связи, о построении инфраструктуры сетей связи, а также об отмене роуминга на территории Союзного государства", - говорится в документе.Как отмечается в заявлении, также "предусматривается гармонизация использования электронных документов и электронной подписи, а также предоставление государственных услуг в электронной форме".
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белоруссия, россия, михаил мишустин, роман головченко
13:39 10.09.2021 (обновлено: 13:43 10.09.2021)
Россия и Белоруссия договорились об отмене роуминга в Союзном государстве
Россия и Белоруссия договорились об отмене роуминга на территории Союзного государства