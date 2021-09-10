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В России выросло количество рейсов в ОАЭ, Финляндию и Германию

В России выросло количество рейсов в ОАЭ, Финляндию и Германию - РИА Новости, 10.09.2021

В России выросло количество рейсов в ОАЭ, Финляндию и Германию

Россия с 10 сентября увеличивает количество регулярных рейсов в ОАЭ, Финляндию и Германию. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T04:32

2021-09-10T04:32

2021-09-10T05:04

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Россия с 10 сентября увеличивает количество регулярных рейсов в ОАЭ, Финляндию и Германию.На маршруте Санкт-Петербург - Дубай увеличивается количество еженедельных рейсов с одного до семи. Частота рейсов в Хельсинки из Санкт-Петербурга увеличивается с семи до 14 в неделю.Авиакомпании также смогут начать полеты с частотой два рейса в неделю по маршруту Калининград - Берлин. Полеты по указанным маршрутам будут осуществляться на взаимной основе российскими и иностранными авиакомпаниями.Россия с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное сообщение с другими странами из-за пандемии. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзиты с посадкой для дозаправки или смены экипажа, а также полеты по отдельным решениям правительства. С августа прошлого года Москва начала постепенно возобновлять перелеты.К настоящему времени разрешено летать в 55 стран: Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, Азербайджан, Армению, Германию, Венесуэлу, Сирию, Таджикистан, Узбекистан, Исландию, Мексику, Португалию, Саудовскую Аравию, Великобританию, Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Марокко, Хорватию, Албанию, Турцию, Францию, Чехию, Бельгию, Болгарию, Иорданию, Ирландию, Италию, Северную Македонию, США, Бахрейн, Доминикану, Молдавию, на Маврикий, Кубу, Сейшелы, Мальдивы, Мальту, Кипр и Шри-Ланку.

https://radiosputnik.ria.ru/20210908/egipet-1749197079.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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