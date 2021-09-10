Электронные рецепты на льготные лекарства будут выдавать в МО
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Жителям Московской области начнут выдавать электронные рецепты на льготные лекарства. Для получения необходимого препарата в аптеке достаточно будет назвать свои данные. Об этом сообщил телеканал "360".
"Мы продолжаем внедрять цифровые технологии в систему здравоохранения региона. Электронные рецепты на льготные препараты – это удобно. Такой рецепт невозможно испортить или потерять, а при его оформлении врачу не нужно возиться с бумагой. Теперь это все уходит в прошлое. Врач на приеме в информационной системе оформит электронный рецепт, а аптечный пункт просто выдаст препарат", – рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
Получить лекарства можно будет в аптеках государственной сети "Мособлмедсервис". Для получения предъявлять рецепт будет не нужно: достаточно назвать фармацевту имя, фамилию, дату рождения и номер полиса ОМС или СНИЛС.
Информация о выданных рецептах будет доступна в личном кабинете на региональном сайте "Госуслуги". При желании жители Московской области смогут попросить врача выдать обычный рецепт старого образца на бумаге.