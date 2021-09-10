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Электронные рецепты на льготные лекарства будут выдавать в МО

Электронные рецепты на льготные лекарства будут выдавать в МО - РИА Новости, 10.09.2021

Электронные рецепты на льготные лекарства будут выдавать в МО

Жителям Московской области начнут выдавать электронные рецепты на льготные лекарства. Для получения необходимого препарата в аптеке достаточно будет назвать... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T16:11

2021-09-10T16:11

2021-09-10T16:11

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Жителям Московской области начнут выдавать электронные рецепты на льготные лекарства. Для получения необходимого препарата в аптеке достаточно будет назвать свои данные. Об этом сообщил телеканал "360".Получить лекарства можно будет в аптеках государственной сети "Мособлмедсервис". Для получения предъявлять рецепт будет не нужно: достаточно назвать фармацевту имя, фамилию, дату рождения и номер полиса ОМС или СНИЛС.Информация о выданных рецептах будет доступна в личном кабинете на региональном сайте "Госуслуги". При желании жители Московской области смогут попросить врача выдать обычный рецепт старого образца на бумаге.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)