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Грузинский политик разместил избирательную рекламу на порносайте
Грузинский политик разместил избирательную рекламу на порносайте - РИА Новости, 10.09.2021
Грузинский политик разместил избирательную рекламу на порносайте
Грузинский политик Зураб Джапаридзе разместил избирательную рекламу перед выборами в органы местного самоуправления на известном порносайте, соответствующую... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T14:31
2021-09-10T14:31
2021-09-10T14:31
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ТБИЛИСИ, 10 сен - РИА Новости. Грузинский политик Зураб Джапаридзе разместил избирательную рекламу перед выборами в органы местного самоуправления на известном порносайте, соответствующую фотографию он выложил на своей странице в социальной сети Facebook.На баннере изображено его лицо с избирательным номером 45, а также фото одного из порноактеров. Джапаридзе считает, что реклама на порносайте в тысячи раз эффективнее, нежели телевизионные или уличные рекламы перед выборами.Перед президентскими выборами 2018 года Джапаридзе, который боролся за пост президента, уже запускал рекламу на этом порносайте. Кандидат в президенты тогда разместил свои рекламные баннеры на сайте с надписями "Больше секса, больше свободы!", "Я не обещаю увеличить вам размер".Джапаридзе ранее был главой партии "Гирчи" - самой неординарной политической силы в Грузии, члены которой были инициаторами легализации марихуаны в стране. Позже он вышел из партии и создал свою политсилу - "Гирчи - больше свободы!"Второго октября в Грузии состоятся выборы мэров городов, а также выборы в органы местного самоуправления.
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в мире, грузия
Грузинский политик разместил избирательную рекламу на порносайте
Грузинский политик Джапаридзе разместил избирательную рекламу на порносайте
ТБИЛИСИ, 10 сен - РИА Новости.
Грузинский политик Зураб Джапаридзе разместил избирательную рекламу перед выборами в органы местного самоуправления на известном порносайте, соответствующую фотографию он выложил на своей странице в социальной сети Facebook
.
На баннере изображено его лицо с избирательным номером 45, а также фото одного из порноактеров. Джапаридзе считает, что реклама на порносайте в тысячи раз эффективнее, нежели телевизионные или уличные рекламы перед выборами.
Перед президентскими выборами 2018 года Джапаридзе, который боролся за пост президента, уже запускал рекламу на этом порносайте. Кандидат в президенты тогда разместил свои рекламные баннеры на сайте с надписями "Больше секса, больше свободы!", "Я не обещаю увеличить вам размер".
Джапаридзе ранее был главой партии "Гирчи" - самой неординарной политической силы в Грузии
, члены которой были инициаторами легализации марихуаны в стране. Позже он вышел из партии и создал свою политсилу - "Гирчи - больше свободы!"
Второго октября в Грузии состоятся выборы мэров городов, а также выборы в органы местного самоуправления.