https://ria.ru/20210910/reklama-1749527283.html

Грузинский политик разместил избирательную рекламу на порносайте

Грузинский политик разместил избирательную рекламу на порносайте - РИА Новости, 10.09.2021

Грузинский политик разместил избирательную рекламу на порносайте

Грузинский политик Зураб Джапаридзе разместил избирательную рекламу перед выборами в органы местного самоуправления на известном порносайте, соответствующую... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T14:31

2021-09-10T14:31

2021-09-10T14:31

в мире

грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570366382_0:208:3072:1936_1920x0_80_0_0_594ba52679543405eb859358d09cfa48.jpg

ТБИЛИСИ, 10 сен - РИА Новости. Грузинский политик Зураб Джапаридзе разместил избирательную рекламу перед выборами в органы местного самоуправления на известном порносайте, соответствующую фотографию он выложил на своей странице в социальной сети Facebook.На баннере изображено его лицо с избирательным номером 45, а также фото одного из порноактеров. Джапаридзе считает, что реклама на порносайте в тысячи раз эффективнее, нежели телевизионные или уличные рекламы перед выборами.Перед президентскими выборами 2018 года Джапаридзе, который боролся за пост президента, уже запускал рекламу на этом порносайте. Кандидат в президенты тогда разместил свои рекламные баннеры на сайте с надписями "Больше секса, больше свободы!", "Я не обещаю увеличить вам размер".Джапаридзе ранее был главой партии "Гирчи" - самой неординарной политической силы в Грузии, члены которой были инициаторами легализации марихуаны в стране. Позже он вышел из партии и создал свою политсилу - "Гирчи - больше свободы!"Второго октября в Грузии состоятся выборы мэров городов, а также выборы в органы местного самоуправления.

https://ria.ru/20210310/reklama-1600648304.html

https://ria.ru/20210601/porno-1735112711.html

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, грузия