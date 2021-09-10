https://ria.ru/20210910/regulirovanie-1749518866.html

Россия и Белоруссия договорились гармонизировать валютное регулирование

Россия и Белоруссия договорились гармонизировать валютное регулирование - РИА Новости, 10.09.2021

Россия и Белоруссия договорились гармонизировать валютное регулирование

Россия и Белоруссия договорились о гармонизации правил открытия банковских счетов резидентами в банках-нерезидентах и проведения валютных операций, говорится в... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T13:56

2021-09-10T13:56

2021-09-10T13:56

союзное государство

экономика

белоруссия

россия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Россия и Белоруссия договорились о гармонизации правил открытия банковских счетов резидентами в банках-нерезидентах и проведения валютных операций, говорится в совместном заявлении глав правительств РФ и Белоруссии."Стороны договорились о гармонизации правил открытия банковских счетов резидентами в банках-нерезидентах, проведения валютных операций, а также требований к репатриации валютной выручки", - сказано в заявлении, опубликованном на сайте правительства РФ.

https://ria.ru/20210910/integratsiya-1749514937.html

белоруссия

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2021

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экономика, белоруссия, россия