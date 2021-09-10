https://ria.ru/20210910/region-1749447832.html

Небензя: новые власти Афганистана могут избавить регион от наркоугрозы

Небензя: новые власти Афганистана могут избавить регион от наркоугрозы - РИА Новости, 10.09.2021

Небензя: новые власти Афганистана могут избавить регион от наркоугрозы

Россия рассчитывает, что новые власти Афганистана избавят регион от исходящей с территории этой страны наркоугрозы, заявил на заседании Совбеза ООН постпред РФ... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T03:00

2021-09-10T03:00

2021-09-10T03:00

в мире

кабул (город)

оон

талибан

афганистан

совет безопасности оон

василий небензя

россия

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ООН, 10 сен – РИА Новости. Россия рассчитывает, что новые власти Афганистана избавят регион от исходящей с территории этой страны наркоугрозы, заявил на заседании Совбеза ООН постпред РФ при международной организации Василий Небензя.По его словам, Афганистан по-прежнему остается крупнейшим поставщиком опиатов в мире. Как указал постпред, более двух третей провинций страны производят наркотики."Мы говорили об этом постоянно, нас не очень-то хотели слышать. Удручает традиционно достаточно узкое освещение этой темы в докладе генсекретаря (ООН – ред.). К сожалению, усилий прежнего правительства было явно недостаточно для борьбы с этим злом. Более того, масштабы выращивания зелья выросли в разы. Рассчитываем, что новые власти сумеют, как они это заявили, решить эту проблему, избавив регион от исходящих с территории Афганистана наркоугроз", - заявил постпред.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. Главой МИД стал Амир Хан Мутаки, минобороны возглавил Мохаммад Якуб, МВД - мулла Сараджуддин Хаккани. Все они состоят в движении "Талибан"*, а в этническом отношении принадлежат к пуштунским племенным объединениям дуррани и гильзаи.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210909/aktivy-1749441793.html

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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, совет безопасности оон, василий небензя, россия, мохаммад хасан ахунд