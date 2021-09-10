https://ria.ru/20210910/rassledovanie-1749488245.html

В Ленинградской области на мужчину, заманившего домой девочку, завели дело

В Ленинградской области на мужчину, заманившего домой девочку, завели дело - РИА Новости, 10.09.2021

В Ленинградской области на мужчину, заманившего домой девочку, завели дело

Дело завели на мужчину, в квартире которого нашли пропавшую в Ленинградской области 10-летнюю девочку, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T11:55

2021-09-10T11:55

2021-09-10T12:46

происшествия

гатчинский район

ленинградская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Дело завели на мужчину, в квартире которого нашли пропавшую в Ленинградской области 10-летнюю девочку, сообщается на сайте СК РФ.В четверг вечером в Следственное управление СК России по Ленинградской области поступило сообщение о пропаже 10-летней девочки из поселка Мыза-Ивановка Гатчинского района, после школы она не вернулась домой. Следователи установили, что перед исчезновением девочка переписывалась с мужчиной из Санкт-Петербурга, он договорился с ней о встрече. В переписке мужчина обсуждал с несовершеннолетней сексуальные отношения. Девочку нашли в его квартире. По предварительным данным, он угрожал и приставал к ней. Несовершеннолетнюю передали родителям, а мужчину доставили в полицию."Следователями СУСК России в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" частью 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). В настоящее время подозреваемый задержан. Подготовлено ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины преступления.

https://ria.ru/20210909/devochki-1749284152.html

гатчинский район

ленинградская область

россия

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Работа следователей по делу о пропаже 10-летней девочки в Ленинградской области. Кадры СК РФ Работа следователей по делу о пропаже 10-летней девочки в Ленинградской области. Кадры СК РФ 2021-09-10T11:55 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, гатчинский район, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф), россия