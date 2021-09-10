https://ria.ru/20210910/rassledovanie-1749488245.html
В Ленинградской области на мужчину, заманившего домой девочку, завели дело
В Ленинградской области на мужчину, заманившего домой девочку, завели дело - РИА Новости, 10.09.2021
В Ленинградской области на мужчину, заманившего домой девочку, завели дело
Дело завели на мужчину, в квартире которого нашли пропавшую в Ленинградской области 10-летнюю девочку, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T11:55
2021-09-10T11:55
2021-09-10T12:46
происшествия
гатчинский район
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Дело завели на мужчину, в квартире которого нашли пропавшую в Ленинградской области 10-летнюю девочку, сообщается на сайте СК РФ.В четверг вечером в Следственное управление СК России по Ленинградской области поступило сообщение о пропаже 10-летней девочки из поселка Мыза-Ивановка Гатчинского района, после школы она не вернулась домой. Следователи установили, что перед исчезновением девочка переписывалась с мужчиной из Санкт-Петербурга, он договорился с ней о встрече. В переписке мужчина обсуждал с несовершеннолетней сексуальные отношения. Девочку нашли в его квартире. По предварительным данным, он угрожал и приставал к ней. Несовершеннолетнюю передали родителям, а мужчину доставили в полицию."Следователями СУСК России в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" частью 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). В настоящее время подозреваемый задержан. Подготовлено ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины преступления.
https://ria.ru/20210909/devochki-1749284152.html
гатчинский район
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Работа следователей по делу о пропаже 10-летней девочки в Ленинградской области. Кадры СК РФ
Работа следователей по делу о пропаже 10-летней девочки в Ленинградской области. Кадры СК РФ
2021-09-10T11:55
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происшествия, гатчинский район, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
11:55 10.09.2021 (обновлено: 12:46 10.09.2021)
В Ленинградской области на мужчину, заманившего домой девочку, завели дело
На мужчину, дома у которого нашли пропавшую в Ленинградской области девочку, завели дело