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Аналитики: работа раздражает почти две трети россиян
Аналитики: работа раздражает почти две трети россиян - РИА Новости, 10.09.2021
Аналитики: работа раздражает почти две трети россиян
Почти две трети россиян (58%) раздражает работа, не бесит ничего только 5% граждан, свидетельствуют результаты исследования Райффайзенбанка, которые имеются в... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T07:19
2021-09-10T07:19
общество
россия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Почти две трети россиян (58%) раздражает работа, не бесит ничего только 5% граждан, свидетельствуют результаты исследования Райффайзенбанка, которые имеются в распоряжении РИА Новости.Больше всего раздражение у россиян вызывают ситуации, связанные с работой – в этом признались 58% опрошенных жителей крупных городов. 46% тех, кто сталкивался с раздражением на работе, назвали главным фактором взаимоотношения с коллегами."Руководитель раздражает 34% опрошенных. Третье место в анти-рейтинге заняла необходимость носить маски (31%), которая опередила шум и разговоры в офисе (19%), а также войны за кондиционер (11%). При этом люди без масок раздражают 12% опрошенных, в то время как люди в масках – всего 6%", - выяснили авторы исследования.Ситуации вне дома и работы вызывают негативные эмоции у 54% респондентов, раздражение дома чувствуют 47% опрошенных.В целом опрошенные достаточно терпимы по отношению к раздражающим факторам: каждый второй респондент (51%) отметил, что старается не обращать на них внимания. Только 5% опрошенных заявили, что раздражающих их факторов нет.Исследование проводилось в августе 2021 года среди 1,3 тысячи жителей крупных городов России старше 20 лет. Среди них 55% — женщины, 45% — мужчины.
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общество, россия
07:19 10.09.2021
 
Аналитики: работа раздражает почти две трети россиян

Исследование Райффайзенбанка: работа раздражает 58 процентов россиян

© Depositphotos / 4pmphoto@gmail.comРабота в коворкинге
Работа в коворкинге - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© Depositphotos / 4pmphoto@gmail.com
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Почти две трети россиян (58%) раздражает работа, не бесит ничего только 5% граждан, свидетельствуют результаты исследования Райффайзенбанка, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Больше всего раздражение у россиян вызывают ситуации, связанные с работой – в этом признались 58% опрошенных жителей крупных городов. 46% тех, кто сталкивался с раздражением на работе, назвали главным фактором взаимоотношения с коллегами.
"Руководитель раздражает 34% опрошенных. Третье место в анти-рейтинге заняла необходимость носить маски (31%), которая опередила шум и разговоры в офисе (19%), а также войны за кондиционер (11%). При этом люди без масок раздражают 12% опрошенных, в то время как люди в масках – всего 6%", - выяснили авторы исследования.
Ситуации вне дома и работы вызывают негативные эмоции у 54% респондентов, раздражение дома чувствуют 47% опрошенных.
В целом опрошенные достаточно терпимы по отношению к раздражающим факторам: каждый второй респондент (51%) отметил, что старается не обращать на них внимания. Только 5% опрошенных заявили, что раздражающих их факторов нет.
Исследование проводилось в августе 2021 года среди 1,3 тысячи жителей крупных городов России старше 20 лет. Среди них 55% — женщины, 45% — мужчины.
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