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В Красноярском крае обнаружили масляное пятно на Енисее

В Красноярском крае обнаружили масляное пятно на Енисее - РИА Новости, 10.09.2021

В Красноярском крае обнаружили масляное пятно на Енисее

Масляное пятно площадью 25 квадратных метров было обнаружено в четверг на реке Енисей в районе поселка Худоногово в Красноярском крае, сообщает краевой главк... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T10:34

2021-09-10T10:34

2021-09-10T10:34

происшествия

красноярск

красноярский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОЯРСК, 10 сен - РИА Новости. Масляное пятно площадью 25 квадратных метров было обнаружено в четверг на реке Енисей в районе поселка Худоногово в Красноярском крае, сообщает краевой главк МЧС."Емельяновский район, река Енисей 9 сентября обнаружено масляное пятно площадью 25 квадратных метров... Группой КГКУ "Спасатель" проведена обработка места скопления нефтепродуктов сорбентом, на общей площади 300 квадратных метров, израсходовано 15 кг биоразлагаемого сорбента", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, работы по утилизации будут продолжены в пятницу. Источник загрязнения не установлен. К работам привлекалось 17 человек и 5 единиц техники.

https://ria.ru/20210909/razliv-1749298068.html

красноярск

красноярский край

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происшествия, красноярск, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)