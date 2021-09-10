Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210910/pyatno-1749470801.html
В Красноярском крае обнаружили масляное пятно на Енисее
В Красноярском крае обнаружили масляное пятно на Енисее - РИА Новости, 10.09.2021
В Красноярском крае обнаружили масляное пятно на Енисее
Масляное пятно площадью 25 квадратных метров было обнаружено в четверг на реке Енисей в районе поселка Худоногово в Красноярском крае, сообщает краевой главк... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T10:34
2021-09-10T10:34
происшествия
красноярск
красноярский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584885566_0:0:3246:1825_1920x0_80_0_0_ec099afae947ef8713ae2b57ba0c17c3.jpg
КРАСНОЯРСК, 10 сен - РИА Новости. Масляное пятно площадью 25 квадратных метров было обнаружено в четверг на реке Енисей в районе поселка Худоногово в Красноярском крае, сообщает краевой главк МЧС."Емельяновский район, река Енисей 9 сентября обнаружено масляное пятно площадью 25 квадратных метров... Группой КГКУ "Спасатель" проведена обработка места скопления нефтепродуктов сорбентом, на общей площади 300 квадратных метров, израсходовано 15 кг биоразлагаемого сорбента", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, работы по утилизации будут продолжены в пятницу. Источник загрязнения не установлен. К работам привлекалось 17 человек и 5 единиц техники.
https://ria.ru/20210909/razliv-1749298068.html
красноярск
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584885566_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_e30a64324a215c2660c81cb6138fefc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, красноярск, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
10:34 10.09.2021
 
В Красноярском крае обнаружили масляное пятно на Енисее

В Красноярском крае обнаружили масляное пятно площадью 25 квадратных метров на Енисее

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВид на правобережную часть Красноярска и промышленные кварталы Ленинского района.
Вид на правобережную часть Красноярска и промышленные кварталы Ленинского района. - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 10 сен - РИА Новости. Масляное пятно площадью 25 квадратных метров было обнаружено в четверг на реке Енисей в районе поселка Худоногово в Красноярском крае, сообщает краевой главк МЧС.
"Емельяновский район, река Енисей 9 сентября обнаружено масляное пятно площадью 25 квадратных метров... Группой КГКУ "Спасатель" проведена обработка места скопления нефтепродуктов сорбентом, на общей площади 300 квадратных метров, израсходовано 15 кг биоразлагаемого сорбента", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, работы по утилизации будут продолжены в пятницу. Источник загрязнения не установлен. К работам привлекалось 17 человек и 5 единиц техники.
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
9 сентября, 10:27
Прокуратура начала проверку информации о разливе мазута под Красноярском
 
ПроисшествияКрасноярскКрасноярский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:16СМИ: восемь человек погибли, пять пострадали при взрыве бензобака в Китае
06:05ВВС Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
05:58СК возбудил уголовное дело из-за взрыва газа в жилом доме под Ельцом
05:49Под завалами дома под Ельцом ищут пенсионера
05:30СМИ: сотрудничавшие с США афганцы получают угрозы от талибов
05:08Эксперт рассказал о желании Зеленского избраться на второй срок
04:59Россиянам раскрыли порядок действий при неправильном расчете пенсии
04:55Жителям дома под Ельцом, где взорвался газ, окажут помощь
04:41Администрация Липецкой области: дом, где взорвался газ, не был аварийным
04:33Число погибших при взрыве газа в доме под Ельцом выросло до двух человек
04:23ГП потребует от Испании экстрадиции беглого криминального авторитета
04:17В Хорватии заявили, что Запад бросил Украину на произвол судьбы
04:00Число раненных при взрыве газа в доме под Ельцом выросло до семи человек
03:54В результате взрыва газа в доме под Ельцом разрушен один подъезд
03:50При взрыве газа в доме под Ельцом погибла женщина
03:47Под завалами в доме под Ельцом могут находиться люди
03:37В результате взрыва газа в доме под Ельцом пострадали шесть человек
03:19Эксперт объяснила, почему золото такое дорогое
03:08Архитектор назвал причину обрушения небоскребов ВТЦ после теракта 9/11
03:00Эксперт назвал самые опасные способы согреться в неотапливаемой квартире
Лента новостейМолния