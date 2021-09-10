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В Красноярском крае обнаружили масляное пятно на Енисее
В Красноярском крае обнаружили масляное пятно на Енисее - РИА Новости, 10.09.2021
В Красноярском крае обнаружили масляное пятно на Енисее
Масляное пятно площадью 25 квадратных метров было обнаружено в четверг на реке Енисей в районе поселка Худоногово в Красноярском крае, сообщает краевой главк... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T10:34
2021-09-10T10:34
2021-09-10T10:34
происшествия
красноярск
красноярский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК, 10 сен - РИА Новости. Масляное пятно площадью 25 квадратных метров было обнаружено в четверг на реке Енисей в районе поселка Худоногово в Красноярском крае, сообщает краевой главк МЧС."Емельяновский район, река Енисей 9 сентября обнаружено масляное пятно площадью 25 квадратных метров... Группой КГКУ "Спасатель" проведена обработка места скопления нефтепродуктов сорбентом, на общей площади 300 квадратных метров, израсходовано 15 кг биоразлагаемого сорбента", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, работы по утилизации будут продолжены в пятницу. Источник загрязнения не установлен. К работам привлекалось 17 человек и 5 единиц техники.
https://ria.ru/20210909/razliv-1749298068.html
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происшествия, красноярск, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Красноярском крае обнаружили масляное пятно на Енисее
В Красноярском крае обнаружили масляное пятно площадью 25 квадратных метров на Енисее