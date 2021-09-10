https://ria.ru/20210910/putin-1749569539.html

ВЦИОМ: Путину доверяют 64,6 процента россиян

ВЦИОМ: Путину доверяют 64,6 процента россиян - РИА Новости, 10.09.2021

ВЦИОМ: Путину доверяют 64,6 процента россиян

Работу Владимира Путина на посту президента РФ одобряют более 60% россиян, доверяют ему почти 65%, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T17:21

2021-09-10T17:21

2021-09-10T17:21

политика

владимир путин

вциом

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Работу Владимира Путина на посту президента РФ одобряют более 60% россиян, доверяют ему почти 65%, следует из результатов опроса ВЦИОМ.По данным ВЦИОМ, 64,6% россиян доверяют Путину, недоверие к нему выразили 30,9% опрошенных.Кроме того, 60,2% респондентов отметили, что одобряют деятельность Путина на президентском посту, а 29,6% – что не одобряют.Работу председателя правительства Михаила Мишустина одобряют 40,9% опрошенных (не одобряют 18,2%), кабмина в целом – 36,8% (не одобряют 31,3%).Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 30 августа по 5 сентября, в нем приняли участие 11,2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке номеров. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

https://ria.ru/20210907/vybory-1749020066.html

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политика, владимир путин, вциом, михаил мишустин, россия