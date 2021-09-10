https://ria.ru/20210910/putin-1749498261.html
Путин посетит мемориал Александру Невскому под Псковом
Путин посетит мемориал Александру Невскому под Псковом - РИА Новости, 10.09.2021
Путин посетит мемориал Александру Невскому под Псковом
Президент России Владимир Путин в субботу отправится в Псков и посетит созданный на Чудском озере мемориал Александру Невскому, сообщил журналистам его... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T12:36
2021-09-10T12:36
2021-09-10T15:28
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в субботу отправится в Псков и посетит созданный на Чудском озере мемориал Александру Невскому, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков."В середине дня президент отправится в Псков и далее отправится в деревню Самолва, это Чудское озеро, где он посетит построенный там мемориальный комплекс "Князь Александр Невский с дружиной", - сказал он.Как добавили в пресс-службе Кремля, российский лидер примет в Псковской области участие в церемонии открытия мемориального комплекса "Князь Александр Невский с дружиной"."Чин освящения историко-культурного мемориала проведет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На торжественном мероприятии будут присутствовать митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) и помощник президента Владимир Мединский", - говорится в сообщении.Кроме того, Путин проведет рабочую встречу с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.Отмечается, что расположенный на берегу Чудского озера скульптурный комплекс возведен в рамках исполнения указа президента "О праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра Невского". Сообщается, что основу мемориала составляет 50-тонная композиция, состоящая из фигур Александра Невского и витязей, над которыми развеваются хоругвь и два стяга с ликами святых.
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общество, псков, владимир путин, дмитрий песков, александр невский, псковская область, владимир мединский, михаил ведерников
12:36 10.09.2021 (обновлено: 15:28 10.09.2021)
Путин посетит мемориал Александру Невскому под Псковом
Пресс-секретарь президента Песков: Путин посетит мемориал Александру Невскому под Псковом
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
в субботу отправится в Псков и посетит созданный на Чудском озере мемориал Александру Невскому, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"В середине дня президент отправится в Псков и далее отправится в деревню Самолва, это Чудское озеро, где он посетит построенный там мемориальный комплекс "Князь Александр Невский с дружиной", - сказал он.
Как добавили в пресс-службе Кремля, российский лидер примет в Псковской области
участие в церемонии открытия мемориального комплекса "Князь Александр Невский с дружиной".
"Чин освящения историко-культурного мемориала проведет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На торжественном мероприятии будут присутствовать митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) и помощник президента Владимир Мединский", - говорится в сообщении.
Кроме того, Путин проведет рабочую встречу с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым
.
Отмечается, что расположенный на берегу Чудского озера скульптурный комплекс возведен в рамках исполнения указа президента "О праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра Невского". Сообщается, что основу мемориала составляет 50-тонная композиция, состоящая из фигур Александра Невского и витязей, над которыми развеваются хоругвь и два стяга с ликами святых.