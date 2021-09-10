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Путин простился с главой МЧС Зиничевым
Путин простился с главой МЧС Зиничевым - РИА Новости, 10.09.2021
Путин простился с главой МЧС Зиничевым
Владимир Путин приехал проститься с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T11:01
2021-09-10T12:46
владимир путин
погиб глава мчс зиничев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
евгений зиничев
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Владимир Путин приехал проститься с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым, передает корреспондент РИА Новости.Церемония проходит в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях на улице Ватутина в Москве. Гроб установлен на постаменте, почетный караул несет траурную вахту. Кроме президента, с умершим простились премьер Михаил Мишустин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, руководитель Совета Федерации Валентина Матвиенко и многие другие.Зиничев погиб на учениях в Норильске, пытаясь спасти кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Ему было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020-м ему присвоили звание генерала армии.Глава государства назвал случившееся личной утратой. Вчера он подписал указ о присвоении Зиничеву звания Героя России посмертно и начал свое рабочее совещание с минуты молчания.
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владимир путин, погиб глава мчс зиничев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений зиничев
11:01 10.09.2021 (обновлено: 12:46 10.09.2021)
 
Путин простился с главой МЧС Зиничевым

Президент Путин приехал на церемонию прощания с главой МЧС Зиничевым

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым
Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Владимир Путин приехал проститься с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония проходит в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях на улице Ватутина в Москве. Гроб установлен на постаменте, почетный караул несет траурную вахту.
Кроме президента, с умершим простились премьер Михаил Мишустин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, руководитель Совета Федерации Валентина Матвиенко и многие другие.
Зиничев погиб на учениях в Норильске, пытаясь спасти кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Ему было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020-м ему присвоили звание генерала армии.
Глава государства назвал случившееся личной утратой. Вчера он подписал указ о присвоении Зиничеву звания Героя России посмертно и начал свое рабочее совещание с минуты молчания.
Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Вчера, 10:31
"Делает русским честь": американцы восхитились поступком Зиничева
 
Владимир ПутинПогиб глава МЧС ЗиничевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Евгений Зиничев
 
 
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