https://ria.ru/20210910/putin-1749476332.html

Путин простился с главой МЧС Зиничевым

Путин простился с главой МЧС Зиничевым - РИА Новости, 10.09.2021

Путин простился с главой МЧС Зиничевым

Владимир Путин приехал проститься с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T11:01

2021-09-10T11:01

2021-09-10T12:46

владимир путин

погиб глава мчс зиничев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

евгений зиничев

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Владимир Путин приехал проститься с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым, передает корреспондент РИА Новости.Церемония проходит в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях на улице Ватутина в Москве. Гроб установлен на постаменте, почетный караул несет траурную вахту. Кроме президента, с умершим простились премьер Михаил Мишустин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, руководитель Совета Федерации Валентина Матвиенко и многие другие.Зиничев погиб на учениях в Норильске, пытаясь спасти кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Ему было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020-м ему присвоили звание генерала армии.Глава государства назвал случившееся личной утратой. Вчера он подписал указ о присвоении Зиничеву звания Героя России посмертно и начал свое рабочее совещание с минуты молчания.

https://ria.ru/20210910/zinichev-1749470217.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, погиб глава мчс зиничев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений зиничев