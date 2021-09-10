Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210910/putin-1749472432.html
Опрос ФОМ показал уровень доверия россиян к работе Путина
Опрос ФОМ показал уровень доверия россиян к работе Путина - РИА Новости, 10.09.2021
Опрос ФОМ показал уровень доверия россиян к работе Путина
Работу президента РФ Владимира Путина положительно оценивают 57% опрошенных россиян, отрицательно - 25%, следует из опроса фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T10:44
2021-09-10T16:59
политика
владимир путин
фонд "общественное мнение"
госдума рф
россия
выборы в государственную думу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1b/1603086540_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_91b0f7b37f2806084f222f51e450bcf5.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Работу президента РФ Владимира Путина положительно оценивают 57% опрошенных россиян, отрицательно - 25%, следует из опроса фонда "Общественное мнение"."На вопрос, считаете ли вы, что президент Владимир Путин работает на своем посту скорее хорошо или скорее плохо, большинство опрошенных (57%) дали оценку "скорее хорошо", 25% ответили "скорее плохо", еще 18% затруднились ответить", – говорится в сообщении на сайте ФОМ.О доверии президенту заявили 56% опрошенных, о недоверии - 32%, еще 12% затруднились ответить.У респондентов также спросили, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму прошли в ближайшее воскресенье. Среди парламентских партий лидирует "Единая Россия" – 29%, затем следует КПРФ (14%), ЛДПР (11%) и "Справедливая Россия – За правду" (5%). За любую другую партию свои голоса готовы отдать 11% опрошенных, 10% респондентов не пошли бы на выборы, а 1% испортили бы бюллетень. Затруднились ответить на этот вопрос 19%.Опросы "ФОМнибус" проводились с 3 по 5 сентября. Опрос об отношении к работе президента прошел в 207 населенных пунктах 73 субъектов РФ, в нем приняли участие 3 тысячи респондентов. Опрос по политическим партиям прошел в 104 населенных пунктах 53 регионов страны, опрошены 1500 респондентов. Метод опросов – интервью по месту жительства. Статистическая погрешность подобных опросов не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20210909/obstanovka-1749370503.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1b/1603086540_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_82cf02ca0dbba4061ec18a1b74654e27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, владимир путин, фонд "общественное мнение", госдума рф, россия
10:44 10.09.2021 (обновлено: 16:59 10.09.2021)
 
Опрос ФОМ показал уровень доверия россиян к работе Путина

Опрос ФОМ: работу Путина положительно оценили 57% россиян

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Работу президента РФ Владимира Путина положительно оценивают 57% опрошенных россиян, отрицательно - 25%, следует из опроса фонда "Общественное мнение".
"На вопрос, считаете ли вы, что президент Владимир Путин работает на своем посту скорее хорошо или скорее плохо, большинство опрошенных (57%) дали оценку "скорее хорошо", 25% ответили "скорее плохо", еще 18% затруднились ответить", – говорится в сообщении на сайте ФОМ.
О доверии президенту заявили 56% опрошенных, о недоверии - 32%, еще 12% затруднились ответить.
У респондентов также спросили, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму прошли в ближайшее воскресенье. Среди парламентских партий лидирует "Единая Россия" – 29%, затем следует КПРФ (14%), ЛДПР (11%) и "Справедливая Россия – За правду" (5%). За любую другую партию свои голоса готовы отдать 11% опрошенных, 10% респондентов не пошли бы на выборы, а 1% испортили бы бюллетень. Затруднились ответить на этот вопрос 19%.
Опросы "ФОМнибус" проводились с 3 по 5 сентября. Опрос об отношении к работе президента прошел в 207 населенных пунктах 73 субъектов РФ, в нем приняли участие 3 тысячи респондентов. Опрос по политическим партиям прошел в 104 населенных пунктах 53 регионов страны, опрошены 1500 респондентов. Метод опросов – интервью по месту жительства. Статистическая погрешность подобных опросов не превышает 2,5%.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
9 сентября, 15:44
Путин назвал обстановку в мире крайне турбулентной
 
Выборы в Государственную думуПолитикаВладимир ПутинФонд "Общественное мнение"Госдума РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:16СМИ: восемь человек погибли, пять пострадали при взрыве бензобака в Китае
06:05ВВС Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
05:58СК возбудил уголовное дело из-за взрыва газа в жилом доме под Ельцом
05:49Под завалами дома под Ельцом ищут пенсионера
05:30СМИ: сотрудничавшие с США афганцы получают угрозы от талибов
05:08Эксперт рассказал о желании Зеленского избраться на второй срок
04:59Россиянам раскрыли порядок действий при неправильном расчете пенсии
04:55Жителям дома под Ельцом, где взорвался газ, окажут помощь
04:41Администрация Липецкой области: дом, где взорвался газ, не был аварийным
04:33Число погибших при взрыве газа в доме под Ельцом выросло до двух человек
04:23ГП потребует от Испании экстрадиции беглого криминального авторитета
04:17В Хорватии заявили, что Запад бросил Украину на произвол судьбы
04:00Число раненных при взрыве газа в доме под Ельцом выросло до семи человек
03:54В результате взрыва газа в доме под Ельцом разрушен один подъезд
03:50При взрыве газа в доме под Ельцом погибла женщина
03:47Под завалами в доме под Ельцом могут находиться люди
03:37В результате взрыва газа в доме под Ельцом пострадали шесть человек
03:19Эксперт объяснила, почему золото такое дорогое
03:08Архитектор назвал причину обрушения небоскребов ВТЦ после теракта 9/11
03:00Эксперт назвал самые опасные способы согреться в неотапливаемой квартире
Лента новостейМолния