https://ria.ru/20210910/putin-1749472432.html

Опрос ФОМ показал уровень доверия россиян к работе Путина

Опрос ФОМ показал уровень доверия россиян к работе Путина - РИА Новости, 10.09.2021

Опрос ФОМ показал уровень доверия россиян к работе Путина

Работу президента РФ Владимира Путина положительно оценивают 57% опрошенных россиян, отрицательно - 25%, следует из опроса фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T10:44

2021-09-10T10:44

2021-09-10T16:59

политика

владимир путин

фонд "общественное мнение"

госдума рф

россия

выборы в государственную думу

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Работу президента РФ Владимира Путина положительно оценивают 57% опрошенных россиян, отрицательно - 25%, следует из опроса фонда "Общественное мнение"."На вопрос, считаете ли вы, что президент Владимир Путин работает на своем посту скорее хорошо или скорее плохо, большинство опрошенных (57%) дали оценку "скорее хорошо", 25% ответили "скорее плохо", еще 18% затруднились ответить", – говорится в сообщении на сайте ФОМ.О доверии президенту заявили 56% опрошенных, о недоверии - 32%, еще 12% затруднились ответить.У респондентов также спросили, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму прошли в ближайшее воскресенье. Среди парламентских партий лидирует "Единая Россия" – 29%, затем следует КПРФ (14%), ЛДПР (11%) и "Справедливая Россия – За правду" (5%). За любую другую партию свои голоса готовы отдать 11% опрошенных, 10% респондентов не пошли бы на выборы, а 1% испортили бы бюллетень. Затруднились ответить на этот вопрос 19%.Опросы "ФОМнибус" проводились с 3 по 5 сентября. Опрос об отношении к работе президента прошел в 207 населенных пунктах 73 субъектов РФ, в нем приняли участие 3 тысячи респондентов. Опрос по политическим партиям прошел в 104 населенных пунктах 53 регионов страны, опрошены 1500 респондентов. Метод опросов – интервью по месту жительства. Статистическая погрешность подобных опросов не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20210909/obstanovka-1749370503.html

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политика, владимир путин, фонд "общественное мнение", госдума рф, россия